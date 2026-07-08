Κατερίνα Νοτοπούλου: Παραιτήθηκε από βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ

Παραιτήθηκε από βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Κατερίνα Νοτοπούλου.

Οι πληροφορίες αναφέρουν πως η βουλευτής Θεσσαλονίκης επικοινώνησε με τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτη Φάμελλο, και τον ενημέρωσε τηλεφωνικά για την απόφασή της να παραιτηθεί από το κόμμα, ενώ παράλληλα έστειλε επίσημη επιστολή προς τον πρόεδρο της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη.

Κατερίνα Νοτοπούλου: Ποιος παίρνει τη θέση της

Πρώτος επιλαχών για τη θέση της είναι ο Γιάννης Αμανατίδης, πρώην υφυπουργός Εξωτερικών την περίοδο διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος επανήλθε τον τελευταίο καιρό στην ενεργό πολιτική δράση, στηρίζοντας την αυτόνομη κάθοδο του ΣΥΡΙΖΑ μέσω της τροπολογίας που κατέθεσε στην τελευταία συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής ο Γιάννης Μπουλέκος.

Σημειώνεται πως η κίνηση αυτή έρχεται λίγες ημέρες πριν από την κρίσιμη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής το ερχόμενο Σάββατο (11/7) και σε μια περίοδο έντονων αναταράξεων για τον ΣΥΡΙΖΑ, με τις εσωκομματικές ισορροπίες να δοκιμάζονται με φόντο την επανεμφάνιση του πρώην πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα και τις διεργασίες στον χώρο της Κεντροαριστεράς.

Υπενθυμίζεται πως Γιώργος Καραμέρος και Κώστας Ζαχαριάδης είναι τα δύο πρόσωπα που παραιτήθηκαν πρόσφατα από τον ΣΥΡΙΖΑ, την ώρα που ο Παύλος Πολάκης ζητά από τον Σωκράτη Φάμελλο να παραιτηθεί και να διεξαχθούν εκλογές στον ΣΥΡΙΖΑ, δηλώνοντας υποψήφιος για πρόεδρος.