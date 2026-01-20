Κασσελάκης: Υπάρχουν πολλοί γκέι στη Βουλή που κρύβονται επειδή φοβούνται για την εικόνα τους

Ο Στέφανος Κασσελάκης δήλωσε μεταξύ άλλων, σε συνέντευξή του, πως «υπάρχουν πολλοί γκέι στη Βουλή αλλά και στην κυβέρνηση που κρύβονται επειδή φοβούνται ότι θα πληγεί η εικόνα τους, είναι λυπηρό».

Ο Στέφανος Κασσελάκης βρέθηκε καλεσμένος στο ΚΡΗΤΗ TV και την εκπομπή «Πορτατίφ» η οποία αναμένεται να προβληθεί σήμερα, Τρίτη 20 Ιανουαρίου.

Ο Στέφανος Κασσελάκης, στη συνέντευξη, αναφέρθηκε στη σχέση του με την Κρήτη, την οποία χαρακτηρίζει ιδιαίτερα σημαντική, εκφράζοντας μάλιστα την επιθυμία να επενδύσει στο νησί. Παράλληλα, τοποθετήθηκε για κρίσιμα ζητήματα όπως ο ΟΠΕΚΕΠΕ, η οπλοκατοχή και το πολιτικό σύστημα, σχολιάζοντας ότι «στο θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ τσακώνονται για το ποιος κλέβει λιγότερο».

Κασσελάκης: «Έτοιμη η Ελλάδα για έναν πρωθυπουργό που δεν την προδίδει- και ας είναι γκέι»

Ο Στέφανος Κασσελάκης δηλώνει ότι «η Ελλάδα είναι έτοιμη να αποκτήσει έναν πρωθυπουργό που δεν την προδίδει- και ας είναι γκέι», ασκεί κριτική στις δημοσκοπήσεις που χαρακτηρίζει «παντελώς άχρηστες», μιλά για τη θητεία του στην προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ, το Πόθεν Έσχες του, τις πολιτικές συνεργασίες και τη συνολική ανάγκη για πολιτική ανανέωση με καθαρότητα και ειλικρίνεια.

Σε προσωπικό επίπεδο, μιλά για τη δύναμη της αυθεντικότητας, τη διαχείριση της δημοσιότητας και των αρνητικών σχολίων στα social media, αλλά και για το βιβλίο του «Δεύτερη Ευκαιρία». Δεν διστάζει να απευθυνθεί στα νέα παιδιά που είναι γκέι, προτρέποντάς τα να μιλήσουν ανοιχτά στους γονείς τους, ενώ τονίζει πως στόχος στη ζωή και στην πολιτική δεν είναι η εξωτερική εικόνα, αλλά «η ομορφιά της καρδιάς».

Επίσης, αναφέρθηκε στον σύζυγό του, Τάιλερ ΜακMπέθ, τη νέα τους ζωή στην Αθήνα και τη σημασία του να παραμένει κανείς πιστός στον εαυτό του, ακόμη και όταν δέχεται επιθέσεις. Όπως σημειώνει, δεν έχουν βιώσει έντονα ομοφοβικές συμπεριφορές και τονίζει πως το πραγματικό ερώτημα για την κοινωνία δεν είναι ο σεξουαλικός προσανατολισμός ενός πολιτικού, αλλά αν είναι ο κατάλληλος άνθρωπος για τη χώρα.