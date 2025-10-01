Κασσελάκης σε Αυγενάκη: «Το know-how το είχε στο σπίτι του» – Στο στόχαστρο και η σύζυγος του πρώην υπουργού

Νέο γύρο αντιπαράθεσης άνοιξε ο Στέφανος Κασσελάκης με τον πρώην υπουργό της ΝΔ, Λευτέρη Αυγενάκη, μετά το εξώδικο που έλαβε από τον τελευταίο.

Ο πρόεδρος του Κινήματος Δημοκρατίας είχε καταθέσει αναφορά στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, ζητώντας έλεγχο για «σοβαρές ασάφειες» στις δηλώσεις πόθεν έσχες του κ. Αυγενάκη. Ο πρώην υπουργός απάντησε με εξώδικο, όμως ο κ. Κασσελάκης επέλεξε να επανέλθει δημόσια, αυτή τη φορά βάζοντας στο κάδρο και τη σύζυγο του κ. Αυγενάκη.

Σε βίντεο που ανήρτησε στα κοινωνικά δίκτυα, ο επικεφαλής του Κινήματος Δημοκρατίας τόνισε: «Μόλις αντιλήφθηκα κάτι. Χρήση 2023, χρήση 2022. Η σύζυγος του κ. Αυγενάκη εργάζεται στη μονάδα ελέγχου της Αρχής Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες. Δηλαδή μέχρι και το know-how είχε σπίτι του;».

Η αιχμηρή φράση του Κασσελάκη, που συνοδεύει την κλιμακούμενη πολιτική διαμάχη, αναμένεται να πυροδοτήσει νέες αντιδράσεις. Ο ίδιος πάντως επιμένει ότι «κανείς δεν είναι υπεράνω του νόμου» και πως τα εξώδικα δεν μπορούν να φιμώσουν την κριτική.