Κασσελάκης για αποχώρηση Τζάκρη: «Σήμερα ζήτησα την παραίτησή της»

Ο Στέφανος Κασσελάκης αποκάλυψε πως ο ίδιος ζήτησε την παραίτηση της Θεοδώρας Τζάκρη από το κόμμα «Δημοκράτες - Προοδευτικό Κέντρο».

Η κ. Τζάκρη έκανε γνωστή την αποχώρησή της, μέσω ανάρτησης στο Facebook, αναφέροντας χαρακτηριστικά: «έχω φτάσει στο σημείο να πιστεύω ότι ο Στέφανος Κασσελάκης νομιμοποιεί μία προφανή δεξιά απόκλιση, κάτι που με υποχρεώνει άμεσα να παραιτηθώ από Αντιπρόεδρος και μέλος των «ΔΗΜΟΚΡΑΤΩΝ» και να υπερασπιστώ την δομημένη επί δεκαετίες σοσιαλιστική αντιδεξιά μου ταυτότητα».

Λίγη ώρα μετά, ο πρόεδρος των «Δημοκρατών», Στέφανος Κασσελάκης αποκάλυψε πως ο ίδιος ζήτησε την αποχώρηση της κ. Τζάκρη.

«Οι Δημοκράτες περνάνε σε μία νέα φάση, οριοθετώντας τον πολιτικό τους χώρο στο φιλελεύθερο κέντρο της εφαρμοσμένης πολιτικής με τις αξίες της αλληλεγγύης, της ισότητας και του ανθρωπισμού στην καρδιά μας. Μόνο αυτή η πολιτική πρόταση μπορεί να φέρει την πρόοδο στην πράξη. Σε αυτήν την πορεία δεν χωρούν προσωπικές φιλοδοξίες ή αναχρονιστικές αντιλήψεις πολιτικής επιβίωσης», αναφέρει ο κ. Κασσελάκης στη σχετική ανάρτησή του.

Ολόκληρη η ανάρτηση του Στέφανου Κασσελάκη:

Σήμερα ζήτησα την παραίτηση της Θεοδώρας Τζάκρη από την θέση της Αντιπροέδρου των Δημοκρατών και του Ευρωπαϊκού Δημοκρατικού Κόμματος.

Είμαι ευγνώμων για την στήριξη της Θεοδώρας από την προκριματική διαδικασία του ΣΥΡΙΖΑ το 2023 και έκτοτε.

Οι Δημοκράτες περνάνε σε μία νέα φάση, οριοθετώντας τον πολιτικό τους χώρο στο φιλελεύθερο κέντρο της εφαρμοσμένης πολιτικής με τις αξίες της αλληλεγγύης, της ισότητας και του ανθρωπισμού στην καρδιά μας. Μόνο αυτή η πολιτική πρόταση μπορεί να φέρει την πρόοδο στην πράξη.

Σε αυτήν την πορεία δεν χωρούν προσωπικές φιλοδοξίες ή αναχρονιστικές αντιλήψεις πολιτικής επιβίωσης. Σε αυτήν την πορεία όλα τα μέλη και τα στελέχη των Δημοκρατών συστρατεύονται με αλτρουισμό και ρομαντισμό αλλά και με επαγγελματισμό και ρεαλισμό.

Είμαστε Δημοκράτες για τις ιδέες μας και όχι για την εξουσία. Δεν είμαστε επαγγελματίες πολιτικοί. Είμαστε ενεργοί πολίτες με ένσημα από την εργασία, την αγορά, την επιστήμη, την κοινωνία - και είμαστε μαζί για να συνεισφέρουμε στην ριζική ανανέωση που έχει ανάγκη η χώρα μας.

Ευχαριστώ την Θεοδώρα που ανταποκρίθηκε στο αίτημά μου. Οι Δημοκράτες συνεχίζουμε ακάθεκτοι. Ο απολογισμός θα γίνει στο τέλος και δεν έχω καμμία αμφιβολία ότι ο ελληνικός λαός θα αγκαλιάσει το μήνυμά μας.