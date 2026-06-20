Καρυστιανού: «Ο όρος "γυναικοκτονία" τονίζει τη διαφορά μεταξύ γυναικών και ανδρών»

Για το πώς συλλαμβάνει τον όρο «γυναικοκτονία» κλήθηκε να απαντήσει η Μαρία Καρυστιανού, πρόεδρος του κόμματος «Ελπίδα για Δημοκρατία», με αφορμή την πρόσφατη τοποθέτηση της δικηγόρου και στενής συνεργάτιδός της, Μαρίας Γρατσία, η οποία δήλωσε πως ο εν λόγω όρος «εισάγει διακρίσεις».

Η κ. Καρυστιανού, μιλώντας στο Mega και την εκπομπή «Χαμογέλα και Πάλι!», συμφώνησε με την άποψη της κ. Γρατσία δηλώνοντας πως «ο όρος "γυναικοκτονία" τονίζει τη διαφορά μεταξύ γυναικών και ανδρών».

«Τοποθετεί τη γυναίκα στις ευάλωτες ομάδες, υπό το χαρακτηριστικό του αδύναμου φύλου. Δεν πιστεύω καθόλου ότι η γυναίκα είναι αδύναμο φύλο, ούτε έχει λάβει τη θέση που της αξίζει στην κοινωνία, κάτι που εύχομαι να συμβεί σύντομα», συμπλήρωσε η κ. Καρυστιανού.

«Για εμένα το θέμα δεν είναι η διαφορά στη σωματική δύναμη, είναι γιατί να συμβαίνει αυτό που συμβαίνει. Το θέμα είναι τι θα κάνω από πριν... εάν νομοθετηθεί η γυναικοκτονία, θα είναι σαν να λέω ότι η γυναίκα ανήκει στις ευάλωτες ομάδες», ενώ τόνισε πως το ζήτημα πρέπει να εξεταστεί συλλογικά και όχι να το εξατομικεύσουμε.

Η κ. Καρυστιανού τόνισε πως ως κόμμα θα παρουσιάσουν λύσεις για την πρόληψη του ζητήματος, δίνοντας ως παράδειγμα την αυστηροποίηση του νόμου για την ενδοοικογενειακή βία, χαρακτηρίζοντάς την «το πρώιμο στάδιο» της γυναικοκτονίας.

Καρυστιανού: «Δεν προχωράμε με βάση τα νούμερα των δημοσκοπήσεων»

Στη συνέχεια, η Μαρία Καρυστιανού μίλησε σχετικά με τις δημοσκοπήσεις, ορισμένες από τις οποίες δείχνουν το κόμμα της στην τρίτη θέση.

Όπως είπε, τα νούμερα των δημοσκοπήσεων δεν την απασχολούν και δεν προχωρά με βάση αυτά.

«Μας νοιάζει περισσότερο να ολοκληρώσουμε το πρόγραμμα και τις θέσεις μας και στη συνέχεια να τις παρουσιάσουμε στον κόσμο και να έχουμε μια δημόσια διαβούλευση επί ορισμένων θεμάτων», πρόσθεσε η ίδια.