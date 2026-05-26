Καρυστιανού: Κατέθεσε την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματός της - «Η ιστορία ξαναγράφεται»

Η Μαρία Καρυστιανού, αμέσως μετά την κατάθεση στον Άρειο Πάγο του φακέλου με την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος «Ελπίδα για τη Δημοκρατία», έκανε λόγο για την ανάγκη μιας «νέας αρχής» στην πολιτική ζωή της χώρας.

Όπως δήλωσε χαρακτηριστικά: «Η κοινωνία απαιτεί ένωση, ευθύνη και αναγέννηση. Θέλουμε να αποβάλουμε από επάνω μας την παλαιοκομματική νοοτροπία, η οποία έχει μετατραπεί σε βαρίδιο, που μας κρατά στάσιμους και φθείρει την πατρίδα μας. Η πολιτική δημιουργήθηκε για να εξυπηρετεί τον πολίτη, μέσα σε ένα πλαίσιο σεβασμού και αξιοπρέπειας... μαζί μπορούμε να δημιουργήσουμε έναν νέο δρόμο ελπίδας και προοπτικής».

Παράλληλα, τόνισε ότι η νέα πολιτική κίνηση δεν ταυτίζεται με κόμματα διαμαρτυρίας: «Δεν έχουμε καμία σχέση - όπως θέλουν να μας παρουσιάσουν - με κόμματα διαμαρτυρίας, που απλά συγκεντρώνουν την οργή και την απογοήτευση του κόσμου. Εμείς δημιουργηθήκαμε για να μετουσιώσουμε την ανάγκη για αλλαγή σε πράξη».

Η ίδια υπογράμμισε ότι η κοινωνία είναι έτοιμη για μια νέα πολιτική κατεύθυνση, σημειώνοντας: «Φαίνεται ότι η κοινωνία είναι πανέτοιμη για μια νέα αρχή... έτσι λοιπόν καλούμε όλες τις Ελληνίδες και τους Έλληνες να έρθουν δίπλα μας σε αυτήν την μεγάλη προσπάθεια. Η ιστορία ξαναγράφεται αλλά αυτή τη φορά γράφεται από την ίδια την κοινωνία, μαζί με την ελπίδα για τη Δημοκρατία».