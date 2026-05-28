Καρυστιανού για Τσίπρα: «Νομίζει ότι τρώμε κουτόχορτο ή ότι έχουμε μνήμη χρυσόψαρου»

Επίθεση κατά του Αλέξη Τσίπρα εξαπέλυσε η Μαρία Καρυστιανού, με αφορμή τις πρόσφατες δηλώσεις και τοποθετήσεις του πρώην πρωθυπουργού, στο πλαίσιο παρουσίασης του νέου κόμματός του, με το όνομα «Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη» (ΕΛ.Α.Σ.)

Στην ανακοίνωση που εξέδωσε το Γραφείο Τύπου του - επίσης νεοσύστατου - κόμματος της κ. Καρυστιανού γίνεται λόγος για «προκλητική ειρωνεία, γενικολογία και έλλειψη ουσίας», ενώ ασκείται έντονη κριτική τόσο στο ύφος όσο και στο περιεχόμενο των αναφορών του κ. Τσίπρα.

Το κόμμα «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» χαρακτηρίζει «λυπηρή» την εισαγωγική τοποθέτηση του πρώην πρωθυπουργού, υποστηρίζοντας ότι εξομοίωσε τα πολιτικά κόμματα με «αναλώσιμα είδη», σχολιάζοντας πως «παράγονται περισσότερα από όσα μπορούν οι πολίτες να καταναλώσουν», παρά το γεγονός ότι — όπως σημειώνεται — τα κόμματα αποτελούν βασικό πυλώνα της Δημοκρατίας.

Παράλληλα, κατηγορεί τον Αλέξη Τσίπρα για πολιτική υποκρισία αναφορικά με τις εξαγγελίες του περί αξιοπρεπούς διαβίωσης, προστασίας απέναντι στην ακρίβεια και ενίσχυσης της εργασίας.

Στην ανακοίνωση επισημαίνεται ότι οι συγκεκριμένες δεσμεύσεις «προκαλούν», όταν - όπως αναφέρεται - προέρχονται από τον πολιτικό που «έφερε το τρίτο μνημόνιο και μετέτρεψε το "όχι" του ελληνικού λαού σε "ναι"».

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και στο ζήτημα της ασυλίας πολιτικών προσώπων, με το κόμμα να υποστηρίζει ότι ο πρώην πρωθυπουργός δεν προχώρησε σε καμία ουσιαστική πρωτοβουλία για την κατάργηση του άρθρου 86 του Συντάγματος κατά τη διάρκεια της θητείας του.

Παράλληλα, η ανακοίνωση συνδέει τον κ. Τσίπρα με την υπόθεση της σύμβασης 717 και την τραγωδία των Τεμπών, υποστηρίζοντας ότι δεν στήριξε τις πρωτοβουλίες της Μαρίας Καρυστιανού για την άρση ασυλίας πολιτικών προσώπων.

Επιπλέον, ασκείται κριτική και στις αναφορές του πρώην πρωθυπουργού για την οικονομία και τις τράπεζες, με την «ΕΛΠΙΔΑ για τη Δημοκρατία» να υποστηρίζει ότι η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ άνοιξε τον δρόμο για τη δραστηριοποίηση των funds στην ελληνική αγορά δανείων.

«Ο κ. Τσίπρας νομίζει ότι τρώμε κουτόχορτο ή ότι έχουμε μνήμη χρυσόψαρου», καταλήγει χαρακτηριστικά η ανακοίνωση του κόμματος.

Ολόκληρη η ανακοίνωση:

Προκλητική ειρωνεία, γενικολογία και καμία ουσία στις ανακοινώσεις του κ. Τσίπρα.

Η εισαγωγή ήταν λυπηρή και εξομοίωσε τα κόμματα με είδη αναλώσιμα, αφού φτάσαμε να ακούσουμε ότι παράγονται περισσότερα από όσα μπορούν οι πολίτες να καταναλώσουν.

Και όλα αυτά ενώ τα πολιτικά κόμματα είναι πυλώνας που υπηρετεί τη Δημοκρατία.

Η συνέχεια εξίσου απογοητευτική:

Η δήθεν δέσμευσή του για ζωή με αξιοπρέπεια, για ασπίδα στην ακρίβεια και δύναμη στην εργασία ΠΡΟΚΑΛΕΙ, όταν προέρχεται από το στόμα του πολιτικού που μας έφερε το 3ο μνημόνιο και υποθήκευσε το μέλλον μας, κάνοντας το ΟΧΙ του ελληνικού λαού ΝΑΙ.

Η αναφορά του σε ισχυρή δημοκρατία χωρίς ασυλίες, ΠΡΟΚΑΛΕΙ όταν διατυπώνεται από έναν πρώην πρωθυπουργό, που όχι μόνο δεν έκανε τίποτα για την κατάργηση του άρθρου 86 του Συντάγματος, αλλά ούτε στήριξε ως βουλευτής τους αγώνες της Προέδρου μας, Μαρίας Καρυστιανού, για παύση της ασυλίας των πολιτικών, συμβάλλοντας στην ατιμωρησία του υπουργού της ΝΔ K. Καραμανλή, αλλά και του δικού του Χ. Σπίρτζη, ποινικά υπόλογων και των δύο για τη Σύμβαση 717, η οποία αν είχε εκτελεσθεί, το έγκλημα των Τεμπών θα είχε αποφευχθεί.

Επίσης και η εξαγγελία για μια δήθεν ισχυρή οικονομία και για κανόνες στις τράπεζες ΠΡΟΚΑΛΕΙ, αφού η κυβέρνηση του Α. Τσίπρα ήταν αυτή που άνοιξε τον δρόμο για τα funds, τα οποία εξαγόρασαν με όρους αδιαφάνειας τα δάνεια των Ελλήνων για να ακολουθήσει η απώλεια της περιουσίας τους.

Ο κ. Τσίπρας νομίζει ότι τρώμε κουτόχορτο ή ότι έχουμε μνήμη χρυσόψαρου.

Γραφείο Τύπου της «ΕΛΠΙΔΑΣ για τη Δημοκρατία»