Καρυστιανού για νέο κόμμα: Οργανώνεται πολύ γρήγορα, δεν είναι ξεκάθαρο αν θα ηγηθώ εγώ

Η Μαρία Καρυστιανού, πρόεδρος του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων Τεμπών, μίλησε στο Kontra και στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του τηλεοπτικού σταθμού, σχετικά με το ενδεχόμενο σχηματισμού ενός κόμματος, το οποίο θα συμμετάσχει στην επόμενη εκλογική διαδικασία.

Η Μαρία Καρυστιανού, δεχόμενη ερώτηση, για το εάν το κίνημα απονομής δικαιοσύνης για τα Τέμπη, θα μετατραπεί σε πολιτικό κόμμα, απάντησε σχετικά: «αυτή η πολύ μεγάλη κοινωνική αφύπνιση, που έδειξε και την ένωση που σας είπα ότι είναι πολύ σημαντική, πράγματι έχει κινητοποιήσει τους Έλληνες και στον ελληνικό χώρο και στο εξωτερικό. Είναι συγκινητική επιθυμία να συνδράμουν σ' όλη αυτήν την προσπάθεια, και τις περισσότερες φορές, θα σας πω, γίνεται εθελοντικά».

«Διότι, έρχονται κάποια απίστευτα βιογραφικά με ανθρώπους που θέλουν να βοηθήσουν στο εγχείρημα από αγάπη για την πατρίδα. Καταλαβαίνετε, λοιπόν, πόσο σημαντική είναι η κινητοποίηση και γιατί σας μιλάει για την ένωση και που πιστεύω ότι θα καταλήξει κάπου καλά για όλους μας» ανέφερε η κυρία Καρυστιανού, για να συνεχίσει: «Όντως, οργανώνεται πάρα πολύ γοργά αυτή η προσπάθεια, και ναι, ελπίζω στο τέλος θα μπορούν να είναι οι πολίτες με ένα κόμμα παρόντες σε μία εκλογική διαδικασία».

«Υπάρχουν βήματα προς τα μπροστά. Είναι στα προαπαιτούμενα η εμπειρία και η γνώση, άνθρωποι οι οποίοι, πέρα από το γεγονός ότι δεν έχουν εμπλοκή με τον πολιτικό χώρο που είναι και κάτι που έχουμε δηλώσει ότι δεν το επιθυμούμε, είναι άνθρωποι και γνώστες του αντικειμένου τους, αλλά έχουν και την εμπειρία της εργασίας» διευκρίνισε σχετικά.

Η Μαρία Καρυστιανού, πάλι μετά από ερώτηση για το εάν θα ηγηθεί του κόμματος, απάντησε: «Δεν είναι καθόλου ξεκάθαρο εάν θα ηγηθώ. Ο λαός θα δείξει τον ηγέτη απ' όλες τις διαδικασίες, ακολουθώντας περισσότερο αυτό που λέει μέσα του».

Για τις αντιρρήσεις που έχουν εκφράσει μέλη του συλλόγου των συγγενών θυμάτων, απάντησε: «Σέβομαι πάρα πολύ τη γνώμη των συγγενών, σε αυτά τα τρία χρόνια διαφωνώ με κάποια πράγματα που κάνουν κάποιοι, δεν το έχω πει όμως ποτέ δημόσια.

Δε μου έχει ζητηθεί μέχρι σήμερα να παραιτηθώ από τον Σύλλογο, τον Μάρτιο τελειώνει η θητεία μου».

Οι δηλώσεις Καρυστιανού: