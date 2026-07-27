ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Πολιτική

Καραμέρος: Ανακοίνωσε την ένταξή του στην ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα

«Με τον Αλέξη Τσίπρα για την Ελλάδα, το Δίκιο, τη Δημοκρατία», έγραψε, μεταξύ άλλων, ο κ. Καραμέρος

The LiFO team
The LiFO team
ΚΑΡΑΜΕΡΟΣ ΣΥΡΙΖΑ ΕΛΑΣ ΚΟΜΜΑ ΤΣΙΡΠΑ Facebook Twitter
Φωτ. Eurokinissi
0

Ο Γιώργος Καραμέρος ανακοίνωσε την ένταξη του στην Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα. 

Συγκεκριμένα το πρώην στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ, που παραιτήθηκε από βουλευτής στις 4 Ιουλίου, δημοσίευσε ένα βίντεο που τον δείχνει να ολοκληρώνει τη διαδικασία εγγραφής στο νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. 

«Σήμερα εγγράφομαι ως απλό μέλος στην ΕΛ.Α.Σ., την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Με τον Αλέξη Τσίπρα για την Ελλάδα, το Δίκιο, τη Δημοκρατία. Ταξιδεύουμε πολλοί. Όχι στην πρώτη θέση, στο κατάστρωμα όπως πάντα ήμασταν. Όχι για μια θέση αλλά για το ταξίδι. Ένα ταξίδι που θα το κάνουμε μαζί», έγραψε. 

Πολιτική

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΚΑΡΑΜΕΡΟΣ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΣΥΡΙΖΑ

Πολιτική / Παραιτήθηκε ο Γιώργος Καραμέρος από τον ΣΥΡΙΖΑ και από τη θέση του βουλευτή

Μεταξύ άλλων, αναφέρει ότι «από την αρχή υποστήριξα πως η πρωτοβουλία του Αλέξη Τσίπρα και στη συνέχεια η συγκρότηση της ΕΛ.Α.Σ δημιουργούν προοπτική για την Ελλάδα» - Ολόκληρη η ανακοίνωσή του
THE LIFO TEAM

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ MARC

Πολιτική / Δημοσκόπηση Marc: Στις 14 μονάδες η διαφορά ΝΔ με ΕΛΑΣ - Ποιο κόμμα «κλειδώνει» στην τρίτη θέση

Με το σενάριο του εκλογικού αιφνιδιασμού να έχει πλέον απομακρυνθεί, τα κόμματα διαμορφώνουν την στρατηγική τους με ορίζοντα τις εθνικές εκλογές της άνοιξης του 2027
THE LIFO TEAM
ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΕΡΓΟ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

Πολιτική / Μητσοτάκης: Μετατρέπουμε τις δεσμεύσεις σε έργο, αυτό είναι το πραγματικό τεστ αξιοπιστίας

Αναφέρθηκε και στο νέο Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξη που είναι αποκλειστικά από εθνικούς πόρους και αποτελεί «το κεντρικό εθνικό αναπτυξιακό εργαλείο της χώρας για την επόμενη πενταετία 2026-2030»
THE LIFO TEAM
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 52 ΧΡΟΝΙΑ ΠΗΓΑΔΑΚΙΑ

Πολιτική / 52 χρόνια από την Αποκατάσταση της Δημοκρατίας: Τα «πηγαδάκια» στο Προεδρικό - Οι «εκλογές την άνοιξη», τα Γλυπτά του Παρθενώνα και οι απόντες

Η φετινή επετειακή εκδήλωση πραγματοποιήθηκε εντός του Προεδρικού Μεγάρου, αντί για το παραδοσιακό κιόσκι στον κήπο, λόγω καιρού
THE LIFO TEAM
ΠΡΟΩΡΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΛΠΕΣ

Πολιτική / Πρόωρες εκλογές: Τι προβλέπει το Σύνταγμα και ποια είναι η διαδικασία μέχρι τις κάλπες

Το Σύνταγμα προβλέπει συγκεκριμένες προϋποθέσεις και χρονοδιαγράμματα για τη διάλυση της Βουλής και την προκήρυξη εκλογών, με βασικές διατάξεις τα άρθρα 41, 37 και 53
THE LIFO TEAM
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΣΕΔΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΔΕΞΙΩΣΗ

Πολιτική / Πενήντα δύο χρόνια από την Αποκατάσταση της Δημοκρατίας: Η δεξίωση στο Προεδρικό Μέγαρο

Εντός του Προεδρικού Μεγάρου η δεξίωση, λόγω των έντονων καιρικών συνθηκών - Η συνάντηση του προέδρου της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνου Τασούλα, με τους πολιτικούς αρχηγούς πραγματοποιήθηκε στο σαλόνι του πρώτου ορόφου
THE LIFO TEAM
 
 