Καραμέρος: Ανακοίνωσε την ένταξή του στην ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα

Ο Γιώργος Καραμέρος ανακοίνωσε την ένταξη του στην Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα.

Συγκεκριμένα το πρώην στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ, που παραιτήθηκε από βουλευτής στις 4 Ιουλίου, δημοσίευσε ένα βίντεο που τον δείχνει να ολοκληρώνει τη διαδικασία εγγραφής στο νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα.

«Σήμερα εγγράφομαι ως απλό μέλος στην ΕΛ.Α.Σ., την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Με τον Αλέξη Τσίπρα για την Ελλάδα, το Δίκιο, τη Δημοκρατία. Ταξιδεύουμε πολλοί. Όχι στην πρώτη θέση, στο κατάστρωμα όπως πάντα ήμασταν. Όχι για μια θέση αλλά για το ταξίδι. Ένα ταξίδι που θα το κάνουμε μαζί», έγραψε.

Σήμερα εγγράφομαι απλό μέλος στην ΕΛΑΣ, την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη.

Με τον Αλέξη Τσίπρα για την Ελλάδα, το Δίκιο, τη Δημοκρατία.

Κατάστρωμα, όχι πρώτη θέση.

Το ταξίδι το κάνουμε μαζί. 🚢 pic.twitter.com/pVMNefrM5P — Γιώργος Καραμέρος (@karameros) July 27, 2026

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