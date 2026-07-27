Καγκελάριος Αυστρίας σε Μητσοτάκη: Πρότυπο μεταρρυθμίσεων η Ελλάδα, ευγνώμονες για την προστασία των συνόρων

Στην περαιτέρω ενίσχυση της στρατηγικής συνεργασίας Ελλάδας και Αυστρίας, με αιχμή το μεταναστευτικό, την ενέργεια, την ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα και τον τουρισμό, επικεντρώθηκαν οι κοινές δηλώσεις του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και του καγκελάριου της Αυστρίας, Κρίστιαν Στόκερ, μετά τη συνάντησή τους στο Σάλτσμπουργκ.

Οι δύο ηγέτες ανέδειξαν τη σύμπλευση των δύο χωρών σε κρίσιμα ευρωπαϊκά ζητήματα, ενώ υπογράμμισαν την ανάγκη για κοινές ευρωπαϊκές λύσεις στην αντιμετώπιση της παράνομης μετανάστευσης, τη μείωση του ενεργειακού κόστους, την ενίσχυση της άμυνας και την προώθηση της ανταγωνιστικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η Ελλάδα αποτελεί επιτυχημένο παράδειγμα μεταρρυθμίσεων για ολόκληρη την Ευρώπη, ενώ διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στην προστασία των εξωτερικών συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπογράμμισε ο καγκελάριος της Αυστρίας κατά τις κοινές δηλώσεις του με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Παράλληλα, οι δύο πλευρές ανέδειξαν την ανάγκη στενότερης συνεργασίας στους τομείς του τουρισμού, της μετανάστευσης, της ανταγωνιστικότητας και της ευρωπαϊκής προοπτικής των Δυτικών Βαλκανίων.

Καγκελάριος Αυστρίας σε Μητσοτάκη: «Ευγνώμονες στην Ελλάδα για την προστασία των εξωτερικών συνόρων»

Ο καγκελάριος της Αυστρίας χαρακτήρισε τον τουρισμό, μαζί με τον πολιτισμό, βασικό συνδετικό κρίκο μεταξύ των δύο χωρών, σημειώνοντας ότι περισσότεροι από 900.000 Αυστριακοί επισκέφθηκαν την Ελλάδα το 2025, ενώ αυξάνεται και ο αριθμός των Ελλήνων που ταξιδεύουν στην Αυστρία.

Όπως ανέφερε, κοινός στόχος είναι η βιώσιμη ανάπτυξη του τουρισμού, η επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου και η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των δύο προορισμών. Για τον λόγο αυτό στις συνομιλίες συμμετείχαν και η υπουργός Τουρισμού της Ελλάδας, καθώς και ο υφυπουργός Τουρισμού της Αυστρίας, με έμφαση στην εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού, την ευρωπαϊκή αγορά εργασίας και τη βιώσιμη ανάπτυξη.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στο μεταναστευτικό, επισημαίνοντας ότι Ελλάδα και Αυστρία συνέβαλαν καθοριστικά στην αλλαγή της ευρωπαϊκής πολιτικής για την αντιμετώπιση της παράνομης μετανάστευσης.

«Η Ελλάδα έχει να διαδραματίσει έναν ακόμη πιο καθοριστικό ρόλο και της είμαστε ευγνώμονες για την προστασία των εξωτερικών συνόρων», δήλωσε χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας ότι η φύλαξη των ευρωπαϊκών συνόρων αποτελεί κοινή ευρωπαϊκή ευθύνη.

Αναφέρθηκε επίσης στη συνδρομή της Αυστρίας μέσω της Frontex, με την αποστολή 15 Αυστριακών αξιωματικών στην Ελλάδα, ενώ τάχθηκε υπέρ της πλήρους εφαρμογής του νέου Συμφώνου για το Άσυλο και της δημιουργίας κέντρων επιστροφής (return hubs) για απορριφθέντες αιτούντες άσυλο, εκφράζοντας την προσδοκία να λειτουργήσουν τα πρώτα κατά τη διάρκεια της ελληνικής προεδρίας της Ε.Ε. το 2027.

Συγχαρητήρια σε Μητσοτάκη για την ελληνική οικονομία

Ο καγκελάριος συνεχάρη τον Κυριάκο Μητσοτάκη για την πορεία της ελληνικής οικονομίας, τονίζοντας ότι η χώρα έχει εξελιχθεί σε μία από τις πλέον ανθεκτικές οικονομίες της Ευρώπης χάρη στη σταθερή ανάπτυξη και τη μείωση του δημόσιου χρέους.

Όπως είπε, η Ελλάδα αποτελεί «ένα σημαντικό παράδειγμα επιτυχημένης μεταρρυθμιστικής πολιτικής», σημειώνοντας ότι η ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα, η στήριξη της βιομηχανίας, η τεχνολογική ανάπτυξη και η ενίσχυση της ενιαίας αγοράς προϋποθέτουν ανάλογες μεταρρυθμίσεις.

Οι δύο ηγέτες συμφώνησαν, σύμφωνα με τον καγκελάριο, ότι η ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης αποτελεί προϋπόθεση για τη διασφάλιση της ευημερίας των επόμενων γενεών.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στις υψηλές τιμές ενέργειας, ζητώντας μεταρρυθμίσεις στην ευρωπαϊκή αγορά ηλεκτρικής ενέργειας ώστε το χαμηλό κόστος παραγωγής από ανανεώσιμες πηγές να αντανακλάται στις τιμές για νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η κλιματική πολιτική πρέπει να συμβαδίζει με την οικονομική ανάπτυξη και τη στήριξη της ευρωπαϊκής βιομηχανίας.

Ο καγκελάριος της Αυστρίας αναφέρθηκε και στη διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, χαρακτηρίζοντας ενθαρρυντική την πρόοδο του Μαυροβουνίου και εκφράζοντας την αισιοδοξία του για την ολοκλήρωση των ενταξιακών διαπραγματεύσεων.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι πρέπει να παραμείνει ανοιχτή η ευρωπαϊκή προοπτική και για τις υπόλοιπες χώρες των Δυτικών Βαλκανίων, με στόχο την ενίσχυση των φιλοευρωπαϊκών δυνάμεων στην περιοχή.

Κλείνοντας τις δηλώσεις του, ο καγκελάριος ευχαρίστησε τον Κυριάκο Μητσοτάκη για την επίσκεψή του στο Ζάλτσμπουργκ, κάνοντας λόγο για εξαιρετικές συνομιλίες και εκφράζοντας την πεποίθηση ότι η στενή συνεργασία Ελλάδας και Αυστρίας θα συνεχιστεί και τα επόμενα χρόνια.

Μητσοτάκης: Κοινό μέτωπο Ελλάδας-Αυστρίας για μεταναστευτικό, ενέργεια και ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα

Ο πρωθυπουργός έκανε ιδιαίτερη αναφορά στην ανάγκη μείωσης του ενεργειακού κόστους, στην ενίσχυση της ευρωπαϊκής άμυνας, στην εφαρμογή του νέου Συμφώνου για τη Μετανάστευση και το Άσυλο, αλλά και στην ευρωπαϊκή προοπτική των Δυτικών Βαλκανίων.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης χαρακτήρισε εξαιρετικές τις σχέσεις Ελλάδας και Αυστρίας, επισημαίνοντας ότι οι δύο χώρες αποτελούν δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς η μία για τους πολίτες της άλλης.

Όπως ανέφερε, η παρουσία των αρμόδιων υπουργών Τουρισμού στις συνομιλίες αποτυπώνει τη βούληση για περαιτέρω συνεργασία, ιδιαίτερα στην εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού και στην ανάπτυξη του ορεινού τουρισμού. Στο πλαίσιο αυτό υπενθύμισε και την πρόσφατη αναγνώριση του Ολύμπου ως μνημείου παγκόσμιας φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στο αυξημένο ενεργειακό κόστος, υπογραμμίζοντας ότι Ευρώπη δεν μπορεί να μιλά για ανταγωνιστικότητα όταν επιχειρήσεις και νοικοκυριά πληρώνουν υψηλότερες τιμές ενέργειας από τους διεθνείς ανταγωνιστές της.

Ο πρωθυπουργός ζήτησε μεταρρυθμίσεις στην ευρωπαϊκή αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, ώστε το χαμηλότερο κόστος παραγωγής από τις ανανεώσιμες πηγές να μεταφέρεται στους λογαριασμούς των καταναλωτών. Παράλληλα, σημείωσε ότι η Ελλάδα εξελίσσεται σε ενεργειακό κόμβο για τη Νοτιοανατολική Ευρώπη, τονίζοντας ότι η ενεργειακή ασφάλεια αποτελεί πλέον και ζήτημα γεωπολιτικής ασφάλειας.

Ευρωπαϊκή άμυνα και κοινή ευθύνη

Αναφερόμενος στην ευρωπαϊκή άμυνα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι η Ευρώπη πρέπει να αναλάβει μεγαλύτερο μερίδιο ευθύνης για την ασφάλειά της, να ενισχύσει τις κοινές αμυντικές δυνατότητες και να διασφαλίσει την επιχειρησιακή της ετοιμότητα.

Επισήμανε ακόμη ότι η ρήτρα αμοιβαίας συνδρομής της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν μπορεί να παραμένει θεωρητική, αλλά πρέπει να αποτελεί ουσιαστική εγγύηση για κάθε κράτος-μέλος, ενώ έκανε αναφορά και στις δυνατότητες συνεργασίας Ελλάδας και Αυστρίας στον τομέα της αμυντικής βιομηχανίας και της καινοτομίας.

Ο πρωθυπουργός ευχαρίστησε την Αυστρία για τη διαχρονική στήριξη των ελληνικών θέσεων στο μεταναστευτικό, υπενθυμίζοντας τη συνδρομή της στον Έβρο τον Μάρτιο του 2020 και τονίζοντας ότι η προστασία των εξωτερικών συνόρων αποτελεί πλέον κοινή ευρωπαϊκή ευθύνη.

Όπως είπε, έχει επιτευχθεί σημαντική πρόοδος στη μείωση των παράνομων μεταναστευτικών ροών, ωστόσο απαιτείται ένα πιο αποτελεσματικό σύστημα επιστροφών και στενότερη συνεργασία με τις χώρες προέλευσης.

«Όσοι δεν δικαιούνται άσυλο στην Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να γνωρίζουν πριν ξεκινήσουν το ταξίδι τους ότι θα επιστρέψουν στη χώρα προέλευσής τους», υπογράμμισε, προσθέτοντας ότι το μήνυμα αυτό πρέπει να είναι κοινό και ευρωπαϊκό.

Παράλληλα, σημείωσε ότι η Ευρώπη οφείλει να δημιουργήσει νόμιμες και οργανωμένες οδούς μετανάστευσης, ώστε να καλύπτονται οι ανάγκες των ευρωπαϊκών οικονομιών με ασφαλή και ελεγχόμενο τρόπο.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανέφερε ότι Ελλάδα και Αυστρία συμφωνούν πως ο νέος ευρωπαϊκός προϋπολογισμός πρέπει να ανταποκρίνεται στις σύγχρονες γεωπολιτικές και οικονομικές προκλήσεις, στηρίζοντας παράλληλα την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας.

Για τη διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης επανέλαβε ότι η Ελλάδα παραμένει σταθερός υποστηρικτής της ευρωπαϊκής προοπτικής των Δυτικών Βαλκανίων, υπογραμμίζοντας ωστόσο πως κάθε υποψήφια χώρα οφείλει να τηρεί το κράτος δικαίου, τα ανθρώπινα δικαιώματα, τις διεθνείς συνθήκες και τα δικαιώματα των μειονοτήτων.

Αναφερόμενος στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, εξέφρασε την ανάγκη να αποφευχθεί περαιτέρω κλιμάκωση, επισημαίνοντας ότι η ελεύθερη ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ αποτελεί στρατηγικής σημασίας ζήτημα για την Ελλάδα και τη διεθνή οικονομία.

Απαντώντας σε ερώτηση δημοσιογράφου, ο πρωθυπουργός χαρακτήρισε το νέο Σύμφωνο για τη Μετανάστευση και το Άσυλο μεγάλη ευρωπαϊκή επιτυχία, επισημαίνοντας ότι μετά από χρόνια διαπραγματεύσεων η Ευρωπαϊκή Ένωση διαθέτει πλέον ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο διαχείρισης του μεταναστευτικού.

Όπως είπε, οι μεταναστευτικές ροές έχουν μειωθεί σημαντικά τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Αυστρία, ενώ τόνισε ότι η Ελλάδα είναι θετική στη διερεύνηση νέων ευρωπαϊκών λύσεων για τις επιστροφές όσων δεν δικαιούνται διεθνή προστασία.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η Ευρώπη πρέπει να συνδυάσει την αυστηρή φύλαξη των εξωτερικών συνόρων και τις αποτελεσματικές επιστροφές με τη δημιουργία νόμιμων οδών μετανάστευσης, ώστε να καλύπτονται οι πραγματικές ανάγκες της αγοράς εργασίας με οργανωμένο και ασφαλή τρόπο.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ