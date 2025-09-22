Η συνάντηση Μητσοτάκη-Ερντογάν θα γίνει στο «Türkevi» την Tρίτη στις 21:00 ώρα Ελλάδας

Η συνάντηση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον πρόεδρο της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη, 23 Σεπτεμβρίου, στις 14.00 (ώρα Νέας Υόρκης), δηλαδή 21:00 ώρα Ελλάδας.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης μεταξύ των Μητσοτάκη και Ερντογάν θα συζητηθούν διμερή και περιφερειακά ζητήματα.

Όπως έγινε γνωστό, η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί με σύνθεση «1 + 2», δηλαδή παρόντες θα είναι οι δύο ηγέτες, οι υπουργοί Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης και Χακάν Φιντάν και οι διπλωματικοί σύμβουλοι Μίλτος Νικολαϊδης και Τσαγατάι Κιλίτς.

Η συνάντηση θα λάβει χώρα στο Türkevi (Σπίτι της Τουρκίας), το μέγαρο που έχει η κατασκευάσει η Τουρκία στη Νέα Υόρκη. Υπενθυμίζεται ότι πέρυσι η συνάντηση είχε πραγματοποιηθεί στον ΟΗΕ, σε χώρο που είχε υποδείξει η ελληνική πλευρά.

Το πρόγραμμα του πρωθυπουργού για Τρίτη και Τετάρτη

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα συμμετάσχει στις εργασίες της Εβδομάδας Υψηλού Επιπέδου της 80ής Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών.

Την Τρίτη ο πρωθυπουργός θα συναντηθεί με Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη, τον Πρόεδρο του Αζερμπαϊτζάν Ilham Aliyev, τον Πρόεδρο της Σιέρα Λεόνε Julius Maada Bio, τον Πρόεδρο της Τουρκίας Recep Tayyip Erdoğan, τον Πρόεδρο της Υεμένης Rashad al-Alimi και τον Οικουμενικό Πατριάρχη κ. Βαρθολομαίο.

Το βράδυ της ίδιας μέρας ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα παρακαθήσει στη δεξίωση που παραθέτει προς τιμήν των ηγετών ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Donald Trump.

Την Τετάρτη, στις 8.15 (ώρα Νέας Υόρκης), ο πρωθυπουργός θα μιλήσει σε εκδήλωση που διοργανώνει η Αυστραλία με θέμα «Protecting Children in the Digital Age».

Στις 10.30 (ώρα Νέας Υόρκης) ο πρωθυπουργός θα έχει συζήτηση με την αρχισυντάκτρια της Wall Street Journal, Emma Tucker.

Στις 12.30 (ώρα Νέας Υόρκης) ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα μιλήσει σε ομογενειακή εκδήλωση στο Union League Club.

Στη συνέχεια ο πρωθυπουργός θα συναντηθεί με τον μεταβατικό Πρόεδρο της Συρίας Ahmed al-Sharaa.

Στις 15.00 (ώρα Νέας Υόρκης) ο πρωθυπουργός θα μιλήσει σε εκδήλωση της κορεατικής Προεδρίας του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ με θέμα «Τεχνητή Νοημοσύνη και Διεθνής Ειρήνη & Ασφάλεια».

Στις 20.30 (ώρα Νέας Υόρκης) ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα μιλήσει στην τελετή βράβευσης του Οικουμενικού Πατριάρχη με το Templeton Prize.