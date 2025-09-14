Η επιστολή – απάντηση της Ελλάδας στον ΟΗΕ: «Απορρίπτουμε το τουρκολιβυκό μνημόνιο»

Δημοσιεύθηκε στον ΟΗΕ η επιστολή της Ελλάδας, η οποία απαντά στη λιβυκή επιστολή που καθόριζε μονομερώς τα εξωτερικά όρια της λιβυκής ΑΟΖ, με τρόπο που επικαλύπτει μεγάλο μέρος της ελληνικής ΑΟΖ, στη βάση του Τουρκολιβυκού Μνημονίου.

Η επιστολή με ημερομηνία 3 Σεπτεμβρίου απαντά στη λιβυκή επιστολή της 27ης Μαΐου και δίνει αναλυτικές τοποθετήσεις σε όλα τα ζητήματα που έθεσε η Λιβύη, απορρίπτοντας εξ αρχής το Τουρκολιβυκό Μνημόνιο, και καταγράφει τις ελληνικές θέσεις ως προς τα ζητήματα που τέθηκαν:

για τα δύο οικόπεδα νοτιοδυτικά και δυτικά της Κρήτης, για τον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό,

αλλά ακόμη και για τη νομιμότητα της Ελληνοαιγυπτιακής Συμφωνίας και της απόφασης για οριοθέτηση της ΑΟΖ στο Ιόνιο.

Πρώτα απ' όλα, το τουρκολιβυκό μνημόνιο είναι παράνομο, καθώς αγνοεί την ύπαρξη και τα δικαιώματα των ελληνικών νησιών, όπως χαρακτηριστικά γράφεται στην επιστολή.

Λίγες μέρες μετά την ανακοίνωση του ενδιαφέροντος της αμερικανικής Chevron για τα οικόπεδα νοτίως της Κρήτης, η Αθήνα επισημαίνει ξανά ότι η χάραξη των συγκεκριμένων οικοπέδων – καθώς και συνολικά ο ελληνικός θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός – είναι σύμφωνη με το Δίκαιο της Θάλασσας.

Η Ελλάδα απορρίπτει τον ισχυρισμό ότι η μέση γραμμή πρέπει να χαράσσεται με βάση τις ηπειρωτικές ακτές των δύο χωρών. Υπενθυμίζεται πως αυτή είναι η μία θέση την οποία ουσιαστικά επιχειρεί να επιβάλει η Τουρκία στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο και με αυτό τον τρόπο να αγνοήσει ουσιαστικά τα κυριαρχικά δικαιώματα των ελληνικών νησιών. «Σύμφωνα με το άρθρο 121 της Σύμβασης, το οποίο αποτυπώνει εθιμικό διεθνές δίκαιο, όλα τα ελληνικά νησιά διαθέτουν θαλάσσιες ζώνες με τον ίδιο τρόπο όπως οποιαδήποτε άλλη χερσαία επικράτεια. Συνεπώς, κάθε μέση γραμμή μεταξύ Ελλάδας και Λιβύης πρέπει να χαράσσεται με αναφορά σε σημεία βάσης στα σχετικά ελληνικά νησιά» τονίζεται στην επιστολή.

Για την ελληνοαιγυπτιακή συμφωνία αναφέρει πως η συμφωνία αυτή έγινε «μεταξύ κρατών με αντικείμενες ακτές και σε πλήρη συμμόρφωση με τις σχετικές διατάξεις της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας».

Τέλος, η Αθήνα αναδεικνύει τη νομιμότητα της ελληνοκυπριακής συμφωνίας Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης, η οποία είχε υπογραφεί τον Αύγουστο του 2020.