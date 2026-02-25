Η επίσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη στον Έβρο: Τι είπε για την αναβάθμιση του Συνοριακού Σταθμού Κήπων

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέφθηκε σήμερα τον Έβρο.

«Με την κατασκευή των έργων αναβάθμισης και επέκτασης του Συνοριακού Σταθμού Κήπων του Έβρου και την κατασκευή, αργότερα, της νέας μεγάλης γέφυρας θα αποκτήσουμε την είσοδο και την έξοδο της χώρας προς την Τουρκία που μας αξίζει», δήλωσε, μεταξύ άλλων, πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ενημερώθηκε από τον γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης Δημήτρη Γαλαμάτη και συνεργάτες του για την εξέλιξη των εργασιών. Ο προϋπολογισμός του έργου αναβάθμισης και επέκτασης ανέρχεται στα 13 εκατ. ευρώ και χρηματοδοτείται από το υπουργείο Εσωτερικών με επισπεύδουσα την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας-Θράκης.

Με το έργο αναβάθμισης και επέκτασης θα γίνει ο διαχωρισμός της επιβατικής από την εμπορική διέλευση. Θα δημιουργηθεί μία επιπλέον λωρίδα τελωνειακού ελέγχου και θα κατασκευαστούν κτίριο κτηνιατρικού ελέγχου, κτίριο φυτουγειονομικού ελέγχου, κτίριο X-RAY, κτίριο Narc Control, οικισμός σκύλων εργασίας και ISOBOX τελωνειακών ελέγχων.

Πριν μεταβεί στο εργοτάξιο, ο πρωθυπουργός επισκέφθηκε το στρατιωτικό φυλάκιο της Γέφυρας Κήπων και συνομίλησε με τους αξιωματικούς.

Μεταξύ άλλων, ο πρωθυπουργός γευμάτισε στην καλύβα της Κυράς του Έβρου μέσα στο Δέλτα του ποταμού, όπου ανάμεσα στα φαγητά που είχαν ετοιμάσει, ήταν και τα ντολμαδάκια - πιάτο που ο ίδιος έχει παρουσιάσει ως ένα από τα αγαπημένα του.



