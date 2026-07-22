Η Βουλή ήρε την ασυλία του Μάριου Σαλμά

Η Βουλή ήρε την ασυλία του ανεξάρτητου βουλευτή Μάριου Σαλμά, μετά τη μήνυση που κατέθεσε εναντίον του ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης για συκοφαντική δυσφήμιση.

Η συζήτηση, ωστόσο, μετατράπηκε σε μετωπική σύγκρουση, καθώς ο Σαλμάς κατέθεσε μηνύματα και κατηγόρησε τον υπουργό για σχέσεις διαπλοκής με φαρμακευτικές εταιρείες και μέσα ενημέρωσης.

Υπέρ της άρσης της ασυλίας ψήφισαν 157 βουλευτές, κατά 66, ενώ επτά δήλωσαν «παρών».

Η μήνυση αφορά όσα είχε πει ο Σαλμάς σε συνέντευξή του στον δημοσιογράφο Γιώργο Σαχίνη. Ο ίδιος υποστήριξε στην Ολομέλεια ότι δεν είχε αναφερθεί σε συγκεκριμένο περιστατικό που να μπορεί να στοιχειοθετήσει το αδίκημα της συκοφαντικής δυσφήμισης.

«Τα επιχειρήματά μου ήταν κοντά στην αλήθεια και μπορούσα να τα αποδείξω», είπε. Πρόσθεσε ότι, στα 26 χρόνια της κοινοβουλευτικής του παρουσίας, δεν είχε δεχθεί ξανά μήνυση ούτε από πολίτη ούτε από συνάδελφό του.

Ο Σαλμάς ανέφερε ότι είχε θέσει δύο ζητήματα στη συνέντευξή του. Το πρώτο αφορούσε τον τρόπο με τον οποίο γίνονται προμήθειες και αναθέσεις στα νοσοκομεία. Το δεύτερο ήταν εάν ο Γεωργιάδης είχε ζητήσει από φαρμακευτικές εταιρείες να χρηματοδοτούν μέσα ενημέρωσης, ώστε ο ίδιος να εξασφαλίζει ευνοϊκή προβολή.

«Αυτό δεν μου το απάντησε ούτε με μήνυσε, αν και είναι σοβαρό, γιατί έχει και υπαινιγμό παθητικής δωροδοκίας», είπε.

Ο ανεξάρτητος βουλευτής δήλωσε ότι η μήνυση του έδωσε τη δυνατότητα να παρουσιάσει μηνύματα τα οποία, όπως υποστήριξε, δεν μπορούσε προηγουμένως να δημοσιοποιήσει. Επικαλέστηκε πρόσφατη απόφαση του Αρείου Πάγου, σύμφωνα με την οποία τέτοιο υλικό μπορεί να χρησιμοποιηθεί στο πλαίσιο της υπεράσπισης.

«Με διευκόλυνε που με μήνυσε και τώρα θα τα ακούσει», είπε πριν περάσει στις καταγγελίες του.

Ο Σαλμάς ισχυρίστηκε ότι ο Γεωργιάδης, αξιοποιώντας την επιρροή που είχε από τις κυβερνητικές του θέσεις, ζητούσε από επιχειρήσεις να δίνουν διαφημιστικά χρήματα σε μέσα ενημέρωσης.

«Ζητούσε από επιχειρήσεις που, ως υπουργός, με τις αποφάσεις του επηρέαζε τον τζίρο τους, να χρηματοδοτούν μέσα ενημέρωσης, προφανώς όχι για την οικονομική ευρωστία τους αλλά για να βγαίνει ο ίδιος και να κάνει καριέρα», ανέφερε.

«Αυτό είναι παθητική δωροδοκία και, σε κάθε περίπτωση, είναι ο ορισμός της διαπλοκής», πρόσθεσε.

Για να στηρίξει τον ισχυρισμό του, κατέθεσε μήνυμα το οποίο απέδωσε στον Γεωργιάδη. Σύμφωνα με όσα διάβασε στη Βουλή, ο υπουργός παραδεχόταν ότι είχε ζητήσει από τον τότε αντιπρόεδρο της Novartis Κωνσταντίνο Φρουζή να δοθεί διαφήμιση σε συγκεκριμένο μέσο ενημέρωσης, διευκρινίζοντας ότι το αίτημα είχε γίνει όταν δεν ήταν πλέον υπουργός Υγείας.

Ο Σαλμάς ζήτησε από την Εισαγγελία να ανοίξει ξανά την έρευνα και δήλωσε ότι είναι έτοιμος να καταθέσει πρόσθετα στοιχεία που, κατά τον ίδιο, δείχνουν ότι υπήρχε αντάλλαγμα. Οι ισχυρισμοί του δεν έχουν κριθεί από τη Δικαιοσύνη.

Μάριος Σαλμάς: Οι καταγγελίες για τον Νίκο Μανιαδάκη

Ο Σαλμάς συνέδεσε τον Γεωργιάδη και με τον Νίκο Μανιαδάκη, ο οποίος είχε καταθέσει στην υπόθεση Novartis ως προστατευόμενος μάρτυρας με την κωδική ονομασία «Αναστασίου».

Υποστήριξε ότι ο υπουργός γνώριζε την ιδιότητα του Μανιαδάκη και συνομιλούσε μαζί του την περίοδο κατά την οποία εκείνος βρισκόταν ακόμη σε καθεστώς προστασίας.

«Πού τον ήξερε ότι είναι “Αναστασίου” και συνομιλεί μαζί του;» διερωτήθηκε ο Σαλμάς. Ισχυρίστηκε ακόμη ότι ο Γεωργιάδης είχε υποσχεθεί να στηρίξει τον Μανιαδάκη επειδή εκείνος δεν είχε «υποχωρήσει» στις πιέσεις της τότε εισαγγελέως Διαφθοράς Ελένης Τουλουπάκη.

Ο ανεξάρτητος βουλευτής κατέθεσε μήνυμα που απέδωσε στον Γεωργιάδη και στο οποίο, σύμφωνα με τον ίδιο, ο υπουργός έγραφε: «Στη δίκη εγώ ήμουν με τον Μανιαδάκη εδώ και πολύ καιρό, διότι έτσι του είχα υποσχεθεί, όταν δεν υποχώρησε στην Τουλουπάκη, κι εγώ τις υποσχέσεις μου τις κρατάω».

Ο Σαλμάς είχε μηνύσει τον Μανιαδάκη, υποστηρίζοντας ότι ως προστατευόμενος μάρτυρας τον είχε εμπλέξει ψευδώς στην υπόθεση Novartis. Ανέφερε ότι ο Μανιαδάκης καταδικάστηκε αρχικά σε φυλάκιση 20 μηνών και ότι η κατάθεση του Γεωργιάδη χρησιμοποιήθηκε για να του αναγνωριστεί ελαφρυντικό.

«Βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας μηνύει ψευδομάρτυρα, ο οποίος καταδικάστηκε, και ο αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας δίνει χαρτί που υποστηρίζει τον μάρτυρα», σχολίασε.

Πολιτική σύγκρουση στη Βουλή

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου δήλωσε ότι όσα κατέθεσε ο Σαλμάς αποτελούν στοιχεία που πρέπει να εξεταστούν για ενδεχόμενη τέλεση σοβαρών ποινικών αδικημάτων.

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Δημήτρης Μάντζος είπε ότι οι καταγγελίες «αναβαθμίζουν» την υπόθεση, καθώς συνδέουν φαρμακευτικές εταιρείες, μέσα ενημέρωσης και πολιτικά πρόσωπα.

«Το ερώτημα δεν είναι αν πρέπει να ασκηθεί δίωξη εις βάρος του κ. Σαλμά. Το ερώτημα είναι αν στέκεται ή όχι ο κ. Γεωργιάδης στη θέση του υπουργού Υγείας», ανέφερε.

Ο Παύλος Πολάκης, εκ μέρους του ΣΥΡΙΖΑ, υποστήριξε ότι οι δηλώσεις του Σαλμά επιβεβαιώνουν καταγγελίες που είχε κάνει ο ίδιος στο παρελθόν.

«Όταν τα έλεγα εγώ, με βρίζατε. Τώρα που τα λέει ο Σαλμάς, μούγκα», είπε, προσθέτοντας ότι ο ανεξάρτητος βουλευτής «δείχνει στεγνά» τον Γεωργιάδη.

Η Ελληνική Λύση ανακοίνωσε ότι θα καταθέσει στον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου τα στοιχεία που παρουσίασε ο Σαλμάς, ζητώντας να διερευνηθούν. Ο εκπρόσωπος της Νίκης Σπύρος Τσιρώνης σχολίασε ότι «άρχισαν να ανοίγουν στόματα».

Απαντώντας εκ μέρους της Νέας Δημοκρατίας, ο Στράτος Σιμόπουλος κατηγόρησε τον Σαλμά ότι, λόγω της προσωπικής του σύγκρουσης με τον Γεωργιάδη, δίνει «συγχωροχάρτι» σε εκείνους που είχαν εμπλέξει δέκα πολιτικά πρόσωπα στην υπόθεση Novartis.

«Σε μια προσωπική αντιπαράθεση με τον Άδωνι Γεωργιάδη, δίνει συγχωροχάρτι στο κόμμα όπου ήταν οι αρχιερείς της σκευωρίας Novartis», είπε.

Η άρση της ασυλίας επιτρέπει πλέον στη Δικαιοσύνη να εξετάσει τη μήνυση του Γεωργιάδη κατά του Σαλμά. Οι καταγγελίες και τα μηνύματα που κατέθεσε ο ανεξάρτητος βουλευτής αποτελούν ξεχωριστό σκέλος, το οποίο μένει να φανεί αν θα οδηγήσει σε νέα εισαγγελική έρευνα.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ - ΜΠΕ