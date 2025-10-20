Χρυσοχοΐδης: «Να παραλάβει το μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη ο στρατός, είναι ευκαιρία να υπάρξει τάξη»

Κατατίθεται σήμερα στη Βουλή η τροπολογία για το μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη και σε δηλώσεις του, ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, τοποθετήθηκε αναφορικά με τη διαχείριση του χώρου.

«Άνοιξε μια συζήτηση, η οποία -κατά τη γνώμη- μου δεν χρειάζεται. Πραγματικά δεν χρειάζεται. Υπάρχουν ορισμένα πράγματα, τα οποία είναι και ιερά. Ιερό είναι η Ακρόπολη», είπε ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης από το πλατό του Open. «Ιερό είναι οι εκκλησίες μας. Ιερό είναι το Μνημείο των Πεσόντων. Όλα αυτά υπήρχαν πολύ πριν από εμάς και θα υπάρχουν και μετά από εμάς, από τις δικές μας γενιές. Άρα, λοιπόν, οφείλουμε να τα διαχειριστούμε για αυτό», σημείωσε ο κ. Χρυσοχοΐδης και πρόσθεσε: «Λοιπόν, τώρα, από εκεί και πέρα, θα πάμε δηλαδή στην Εκκλησία, για παράδειγμα, να γράφουμε στους τοίχους της Εκκλησίας; Πάμε στην Ακρόπολη να κάνουμε, επίσης, διάφορες ασχήμιες στον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης; Όχι, υποθέτω. Και θα σας πω και κάτι ακόμη. Ο Άγνωστος Στρατιώτης, το Μνημείο των Πεσόντων, έρχεται από πάρα πολύ παλιά. Έρχεται από τον Επιτάφιο του Περικλή. Άρα, λοιπόν, γιατί τώρα εμείς όλα αυτά τα παραβιάζουμε;», συνέχισε.

Ερωτηθείς για τα ονόματα των θυμάτων της τραγωδίας των Τεμπών των θυμάτων της τραγωδίας των Τεμπών που έχουν γραφτεί μπροστά από το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη, ο υπουργός σχολίασε, πως: «Λοιπόν, καλώς υπάρχουν. Δεν πάει κανείς να τα σβήσει αυτά. Γιατί να τα σβήσει; Γιατί ανοίγουμε πολέμους; Γιατί ανοίγουμε πόλεμο και συζητήσεις και διαμάχες χωρίς λόγο; Αυτό που δεν πρέπει να γίνεται εκεί πάνω, αντιλαμβάνομαι εγώ, είναι να γίνονται μια σειρά δραστηριότητες, οι οποίες προσβάλλουν το ίδιο το Μνημείο».

«Να παραλάβουν το Μνημείο, τον χώρο αυτόν, οι Ένοπλες Δυνάμεις»

Στη διάρκεια της τοποθέτησής του, ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, αναφέρθηκε στην «ευκαιρία», όπως είπε να έλθει «μία τάξη» στο συγκεκριμένο ζήτημα.

Συγκεκριμένα, ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης ανέφερε: «Τώρα είναι μια ευκαιρία, μιας και έχουν γίνει μια σειρά από δραστηριότητες εκεί πάνω, να υπάρξει μια τάξη στο συγκεκριμένο ζήτημα, πρώτα-πρώτα νομοθετική, δηλαδή να παραλάβουν το Μνημείο, τον χώρο αυτόν, οι Ένοπλες Δυνάμεις, έτσι ώστε να είναι υπεύθυνος ο στρατός, ως μια συντεταγμένη υπηρεσία. Για την αστυνομία δεν αλλάζει τίποτα, ουσιαστικά. Αυτό το οποίο οφείλουμε να κάνουμε είναι αυτό που κάνουν όλες οι χώρες, όλα τα έθνη. Δεν υπάρχει σε κάθε χώρα ένα μνημείο, το οποίο όλοι σέβονται και είναι πάνω από όλους; Ανεξαρτήτως ιδεολογικής, πολιτικής ή οποιασδήποτε άλλης τοποθέτησης ή πεποίθησης. Αυτό το ιερό και κοινό να το διατηρήσουμε όλοι μας με ευθύνη απόλυτη ο καθένας ατομική και τελικά εθνική».

Παύλος Μαρινάκης: «Πονηρή από την αντιπολίτευση προσπάθεια»

Στη δική του τοποθέτηση, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, μίλησε στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών ενόψει της κατάθεσης της τροπολογίας, για «πονηρή από την αντιπολίτευση προσπάθεια σύγκρισης». «Δεν θα μπούμε σε διαδικασία μιας στείρας αντιπαράθεσης και μιας άχαρης και πονηρής – από την αντιπολίτευση – προσπάθειας σύγκρισης, να βάλουμε στο ζύγι την τιμή και τον σεβασμό στη μνήμη των ηρώων του έθνους, με ένα τραγικό δυστύχημα και τα θύματα αυτού ή τα θύματα οποιασδήποτε άλλης εθνικής τραγωδίας. Δεν είναι ή το ένα ή το άλλο. Δεν είναι αυτός ο στόχος της κυβέρνησης. Είναι ο στόχος της αντιπολίτευσης. Το ερώτημα είναι ένα και απλό σε όλα τα κόμματα, αφού διαβάσουν τη συγκεκριμένη τροπολογία: Συμφωνούν να προστατεύεται ένα μνημείο υπέρ πεσόντων για να είμαστε σήμερα ελεύθεροι ναι ή όχι;», πρόσθεσε στη συνέχεια ο κ. Μαρινάκης τονίζοντας πως «δεν σημαίνει ότι όποιος θέλει το μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη να μην μετατρέπεται σε ένα χώρο διαμαρτυριών ή ένα χώρο με σπρέι, δεν σέβεται τους νεκρούς ενός τραγικού δυστυχήματος», ανέφερε ο Παύλος Μαρινάκης.