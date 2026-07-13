Χρυσοχοΐδης για Άργος: «Αποστολή της Αστυνομίας να συλλαμβάνει δολοφόνους, όχι να σκοτώνει παιδιά»

Ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, μίλησε για την υπόθεση στο Άργος, όπου αστυνομικοί των ΟΠΚΕ πυροβόλησαν και τραυμάτισαν θανάσιμα έναν 20χρονο.

Σε συνέντευξή του στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΪ, ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης είπε: «η Αστυνομία έχει ως αποστολή να συλλαμβάνει τους δολοφόνους, όχι να σκοτώνει παιδιά».

«Εδώ δεν λειτούργησαν σωστά οι συγκεκριμένοι αστυνομικοί, υπερέβαλαν, δημιούργησαν ένα τεράστιο πρόβλημα και χάθηκε η ζωή ενός παιδιού» πρόσθεσε ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης για το περιστατικό στο Άργος, όπου αστυνομικοί πυροβόλησαν έναν 20χρονο στο κεφάλι, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του μετά από σύντομη νοσηλεία.

«Υπάρχουν κανόνες εμπλοκής. Είναι ξεκάθαροι οι νόμοι για τη χρήση των όπλων. Καθημερινά γίνονται δεκάδες καταδιώξεις από τους αστυνομικούς με κίνδυνο τη ζωή τους. Οι περισσότερες, σχεδόν όλες, φέρνουν αποτέλεσμα. Εάν κάποια δεν φέρει αποτέλεσμα, εκείνο που προέχει είναι η πολύτιμη ανθρώπινη ζωή και κατ' αυτήν την έννοια αυτό, όχι μόνο δεν έπρεπε να γίνει, αλλά μία ενέργεια που δυστυχώς πρέπει να εξεταστεί από τα δικαστήρια, τον ποινικό νόμο και την παράβαση του καθήκοντος, που έκαναν οι συγκεκριμένοι αστυνομικοί» κατέληξε ο υπουργός.

Άργος: Τι είπαν οι αστυνομικοί στην απολογία τους

Κατά την απολογία τους ενώπιον της αρμόδιας Ανακρίτριας, οι δύο κατηγορούμενοι αστυνομικοί φέρεται να αντέκρουσαν τα βασικά στοιχεία της κατηγορίας και αμφισβήτησαν τον ενδεχόμενο δόλο. Περιγράφοντας την τελευταία φάση της καταδίωξης, υποστήριξαν ότι ο ύποπτος προσπάθησε να τους χτυπήσει με το αυτοκίνητό του τουλάχιστον δύο φορές και προκάλεσε φθορές σε υπηρεσιακά οχήματα.

Οι αστυνομικοί ισχυρίστηκαν ότι έτρεχαν ότι οι βολές τους ήταν αποκλειστικά «προειδοποιητικές για εκφοβισμό», ώστε να υποχρεώσουν τον 20χρονο να σταματήσει, χωρίς καμία πρόθεση να τον τραυματίσουν.

Από την πλευρά του, ο συνήγορός τους, Πέτρος Κουκούλης, δήλωσε ότι δεν υπήρχε δόλος στη συγκεκριμένη πράξη, σημειώνοντας ωστόσο πως προφανώς δεν έπεισαν, καθώς όταν κρίνεσαι προφυλακιστέος σημαίνει ότι δεν έπεισες.

Η προφυλάκιση των δύο αστυνομικών κρίθηκε ως αναμενόμενη από τη συνήγορο της οικογένειας, Μαρία Σφέτσου, η οποία τόνισε ότι τα στοιχεία της δικογραφίας και οι συνθήκες του τραγικού συμβάντος οδηγούσαν σε αυτή την κατεύθυνση. Η πλευρά της οικογένειας επικαλέστηκε την πιστοποιημένη από το ΚΕΠΑ νοητική αναπηρία του 20χρονου σε ποσοστό 89%, με τη δικηγόρο να επισημαίνει ότι η αντίδραση του νεαρού οφειλόταν σε φόβο και πανικό και όχι σε πρόθεση να επιτεθεί ή να διαφύγει βίαια.

Παράλληλα, οι αρχές εντόπισαν 13 κάλυκες κατά την αυτοψία στο σημείο του περιστατικού. Σύμφωνα με την Αστυνομία, ο νεαρός είχε στην κατοχή του ένα αεροβόλο όπλο, το οποίο κατασχέθηκε και αναμένεται να εξεταστεί από τη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών, ενώ η βαλλιστική εξέταση πρόκειται να δείξει αν οι βολές των αστυνομικών ήταν όντως προειδοποιητικές ή αν έγιναν σε ευθεία βολή.