Χρυσοχοΐδης: Εγκαθιστούμε εξειδικευμένους αστυνομικούς μέσα σε καταυλισμούς Ρομά

Την εγκατάσταση ειδικής ομάδας εξειδικευμένων αστυνομικών μέσα στους καταυλισμούς των Ρομά «ώστε να καταλάβουν όλοι ότι δεν υπάρχει δυνατότητα αποφυγής του νόμου», ανακοίνωσε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης.

Σε συνέντευξή του στον ΣΚΑΪ και την εκπομπή Αταίριαστοι» είπε πως «oι αστυνομικοί αυτοί θα είναι μάχιμοι, εξειδικευμένοι αστυνομικοί, υπαγόμενοι στη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, οι οποίοι θα είναι καθημερινά παρόντες, θα περιπολούν στις συνοικίες και τις γειτονιές, έτσι ώστε να καταλάβουν όλοι ότι δεν υπάρχει δυνατότητα αποφυγής του Νόμου. Αυτή η ακατανόητη ανοχή, η οποία υπάρχει τόσα χρόνια, όπως ήταν και η ανοχή γενικότερα, θα έλεγα, στο θέμα της βίας και του εγκλήματος, πρέπει να πάρει τέλος».

Η ειδική αυτή ομάδα θα συσταθεί στο πλαίσιο των ευρύτερων δράσεων που ήδη πραγματοποιούνται για την αντιμετώπιση της εγκληματικότητας, που όπως είπε, βαίνει μειούμενη. «Το μεγάλο πρόβλημα με την εγκληματικότητα είναι στην Αττική και βαίνει μειούμενο. Υπάρχουν δύο πεδία: το ένα είναι το οργανωμένο έγκλημα, η βαριά εγκληματικότητα που έχει “χτυπηθεί” από το λεγόμενο ελληνικό FBI. Έχουμε 1.400 συλλήψεις και 500 προφυλακίσεις σε 10 μήνες. Υπάρχει και η λεγόμενη μικρή εγκληματικότητα που πλήττει τους ανθρώπους, τις γειτονιές, τις συνοικίες, τις πόλεις. Εκεί λοιπόν έχουμε ένα σοβαρό πρόβλημα με τους Ρομά, οι οποίοι, εκτός από τα ναρκωτικά, υπάρχουν οι κλοπές, οι ληστείες, οι διαρρήξεις. Αυτό βαίνει μειούμενο, αλλά είναι μεγάλο {και} πολύ σοβαρό».

Χρυσοχοΐδης: Τι είπε για τουρκική μαφία, κάμερες στην Αττική και καταλήψεις σε πανεπιστήμια

Σχετικά με τη δράση μελών της τούρκικης μαφίας εξήγησε ότι «αυτή τη στιγμή έχουν γίνει πολύ μεγάλες επιχειρήσεις, πολλές συλλήψεις από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, η οποία αυτή τη στιγμή έχει, προφυλακίσει πολλά μέλη αυτών των οργανώσεων. Δεν υπάρχουν πια, μέρα με τη μέρα, ανεξιχνίαστα εγκλήματα. Όλες οι δολοφονίες τα εγκλήματα που διαπράττουν {αυτές οι ομάδες} εξιχνιάζονται και {οι δράστες} προφυλακίζονται.

Μιλώντας για τις καταλήψεις σε πανεπιστημιακά ιδρύματα, τόνισε πως «δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή πουθενά στη χώρα ούτε ένα τετραγωνικό υπό κατάληψη. Νομίζω είναι η πρώτη φορά μετά από 50 χρόνια Μεταπολίτευσης που όλα αυτά τα φαινόμενα, τα οποία πραγματικά δημιουργούσαν τόσα πολλά προβλήματα στην άσκηση του δικαιώματος των φοιτητών για γνώση και του δικαιώματος των διδασκόντων για διδασκαλία, έχουν εξαλειφθεί. Όλοι οι πανεπιστημιακοί χώροι έχουν αποδοθεί στους διδάσκοντες και τους σπουδαστές».

Σχετικά με την τοποθέτηση καμερών στο λεκανοπέδιο Αττικής ο κ. Χρυσοχοΐδης δήλωσε χαρακτηριστικά πως, «οι κάμερες θα απομονώνουν τις παραβάσεις και θα τις στέλνουν σπίτι μας». Σε ο,τι αφορά στις έρευνες για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, επανέλαβε πως, «η διαδικασία του ελέγχου ανά ΑΦΜ συνεχίζεται και πιστεύω πολύ σύντομα θα έχουμε πάλι τη δυνατότητα να κάνουμε ανακοινώσεις. Πόσες περιουσίες έχουν δεσμευτεί αντίστοιχα με παρανόμως καταβληθείσες ενισχύσεις. Και το δεύτερο είναι ότι έχει ξεκινήσει πλέον μια έρευνα για να δούμε ποιες εγκληματικές ομάδες και με ποιον τρόπο οργανώθηκαν και δρούσαν όλοι μαζί, προκειμένου να διεισδύσουν στη διαδικασία των πληρωμών».

Σχετικά με την προσχώρηση του Ανδρέα Λοβέρδου στη ΝΔ, ο κ. Χρυσοχοΐδης ανέφερε «τον καλωσορίσαμε και πιστεύω ότι θα καταβάλει κι αυτός μια προσπάθεια, ώστε να ενισχύσει τη συνολικότερη προσπάθεια που γίνεται, προκειμένου να εξασφαλίσουμε σταθερότητα για τη χώρα τα επόμενα χρόνια… Οι μονόδρομοι δεν υπάρχουν στη Δημοκρατία. Είναι κάθε φορά ποιος πείθει τους πολίτες ότι διαθέτει καλύτερο πρόγραμμα, καλύτερους ανθρώπους, καλύτερο και ικανότερο στελεχιακό δυναμικό και τελικά στρατηγική, η οποία μπορεί να οδηγήσει την Ελλάδα ένα βήμα πιο μπροστά, ώστε οι νέες γενιές πραγματικά να βιώσουν κι αυτές, όπως εμείς, ένα καλύτερο μέλλον».