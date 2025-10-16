Χαρίτσης κατά Μητσοτάκη με ατάκα Κωνσταντίνου Μητσοτάκη

Με μία «δανεισμένη», από τον πρώην πρωθυπουργό και πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Μητσοτάκη, έκλεισε την πρωτολογία του στη Βουλή ο πρόεδρος της «Νέας Αριστεράς», Αλέξης Χαρίτσης, στη συζήτηση και στην ενημέρωση του Κοινοβουλίου για ζητήματα εξωτερικής πολιτικής.

Ο Αλέξης Χαρίτσης, μεταξύ άλλων, χρησιμοποίησε μία ιστορική φράση του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη για τη -διαχρονικά με εξαιρέσεις- άσκηση της εξωτερικής πολιτικής στη χώρα, απόρροια του δεύτερου τόμου του βιβλίου του πρώην πρωθυπουργού και ιστορικού στελέχους της Νέας Δημοκρατίας.

Ειδικότερα, ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, στη συζήτηση με τον Αλέξη Παπαχελά, είχε πει τα εξής σχετικά με τη σύσκεψη των πολιτικών αρχηγών για τη διευθέτηση του Μακεδονικού Ζητήματος το 1992: «Η ελληνική δεξιά παραδοσιακά δεν ξέρει, με ελάχιστες εξαιρέσεις, να κάνει εξωτερική πολιτική, δεν τολμά να κάνει πολιτική».

Την παραπάνω φράση χρησιμοποίησε και ο Αλέξης Χαρίτσης στη σημερινή του αποφώνηση, σχετικά με τους κυβερνητικούς χειρισμούς στην εξωτερική πολιτική.