Χαρίτσης κατά Μητσοτάκη με ατάκα Κωνσταντίνου Μητσοτάκη

Ο Αλέξης Χαρίτσης χρησιμοποίησε ατάκα του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη για να ασκήσει κριτική στην κυβέρνηση

Με μία «δανεισμένη», από τον πρώην πρωθυπουργό και πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Μητσοτάκη, έκλεισε την πρωτολογία του στη Βουλή ο πρόεδρος της «Νέας Αριστεράς», Αλέξης Χαρίτσης, στη συζήτηση και στην ενημέρωση του Κοινοβουλίου για ζητήματα εξωτερικής πολιτικής.

Ο Αλέξης Χαρίτσης, μεταξύ άλλων, χρησιμοποίησε μία ιστορική φράση του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη για τη -διαχρονικά με εξαιρέσεις- άσκηση της εξωτερικής πολιτικής στη χώρα, απόρροια του δεύτερου τόμου του βιβλίου του πρώην πρωθυπουργού και ιστορικού στελέχους της Νέας Δημοκρατίας.

Ειδικότερα, ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, στη συζήτηση με τον Αλέξη Παπαχελά, είχε πει τα εξής σχετικά με τη σύσκεψη των πολιτικών αρχηγών για τη διευθέτηση του Μακεδονικού Ζητήματος το 1992: «Η ελληνική δεξιά παραδοσιακά δεν ξέρει, με ελάχιστες εξαιρέσεις, να κάνει εξωτερική πολιτική, δεν τολμά να κάνει πολιτική».

Την παραπάνω φράση χρησιμοποίησε και ο Αλέξης Χαρίτσης στη σημερινή του αποφώνηση, σχετικά με τους κυβερνητικούς χειρισμούς στην εξωτερική πολιτική.

