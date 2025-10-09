H χειραψία Μητσοτάκη-Καραμανλή και η απουσία Σαμαρά από την παρουσίαση του βιβλίου του Ευρυπίδη Στυλιανίδη

Από νωρίς συγκεντρώθηκε πλήθος πολιτικών στελεχών, δημοσιογράφων αλλά και εκπροσώπων ακαδημαϊκών κύκλων. Η αίθουσα γέμισε, ενώ η “σκηνή” σκηνοθετήθηκε με μεγάλη επιμέλεια: στην πρώτη σειρά εμφανή σημεία για στελέχη της κυβέρνησης και της Νέας Δημοκρατίας. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ο πρώην πρωθυπουργός Κώστας Καραμανλής παρευρέθηκαν, συναντήθηκαν και επιδόθηκαν σε χειραψία που σχολιάστηκε έντονα για τον τυπικό της χαρακτήρα.

Η απουσία του Αντώνη Σαμαρά έγινε αισθητή, οι πληροφορίες που κυκλοφόρησαν μιλούν για «προσωπική επιλογή» εξαιτίας της οποίας δεν θα δώσει το “παρών”. Κάποιοι σχολιάζουν ότι η απουσία αυτή ήταν πολιτικά υπολογισμένη.

Το απόγευμα της Τετάρτης, στο Ωδείο Αθηνών, πραγματοποιήθηκε μια εκδήλωση που δεν ήταν απλώς η παρουσίαση ενός νέου τίτλου· ήταν ένα πολιτικό γεγονός με έντονο συμβολισμό. Ο βουλευτής και πρώην υπουργός Ευριπίδης Στυλιανίδης επέλεξε να παρουσιάσει το βιβλίο του με τίτλο «Τεχνητή Νοημοσύνη: Ανθρώπινα Δικαιώματα, Δημοκρατία & Κράτος Δικαίου».

Κατά την παρουσίαση, ο πρωθυπουργός απηύθυνε χαιρετισμό, συγχαίροντας τον συγγραφέα για την πρωτοβουλία του. Αναφέρθηκε στη σημασία της τεχνητής νοημοσύνης ως τεχνολογική και κοινωνική πρόκληση, αλλά και στο ευρύτερο πλαίσιο που πρέπει να καλύπτει: ανθρώπινα δικαιώματα, δημοκρατία και ρόλο του κράτους δικαίου.

Ο Στυλιανίδης, με τη σειρά του, ανέλυσε βασικούς άξονες του τόμου του — πώς η τεχνητή νοημοσύνη διασυνδέεται με το δίκαιο, την κοινωνική συνοχή, τη ρύθμιση σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο και εν τέλει τον περιορισμό των κινδύνων των αλγορίθμων και των deepfake.

Η εκδήλωση δεν ήταν απλά μια πολιτική συνάντηση, αλλά και ένα οικοσύστημα μηνυμάτων. Η κοινή εμφάνιση Μητσοτάκη και Καραμανλή, μετά από διάστημα πολιτικών αποστάσεων, έδωσε στίγμα αναβάθμισης των σχέσεων στο εσωτερικό της ΝΔ. Η ψυχρή χειραψία μεταξύ τους σχολιάστηκε από τους παρευρισκομένους ως ένδειξη υποβόσκουσας έντασης, αλλά και προσπάθειας επαναπροσέγγισης.

Η απουσία Σαμαρά θεωρήθηκε πιο πολυσήμαντη από μία απλή απουσία — ειδικά σε μια εκδήλωση όπου η τεχνητή νοημοσύνη επιχειρεί να γίνει πεδίο σύνθετης πολιτικής συζήτησης. Η «απουσία» του προσέθεσε μια δόση αμηχανίας και ενίσχυσε τη διάσταση της συμβολικής αφήγησης.

Με την ατμόσφαιρα φορτισμένη, πολλοί παρατηρητές εκτιμούν ότι η εκδήλωση αυτή θα λειτουργήσει ως αφετηρία νέων πολιτικών διεργασιών. Ο Στυλιανίδης τοποθέτησε τον εαυτό του ως ένα σημείο διασύνδεσης ανάμεσα στη νέα ψηφιακή εποχή και τον δημόσιο διάλογο. Ένα ερώτημα που παραμένει είναι κατά πόσο η εκδήλωση αυτή θα οδηγήσει σε νέες πρωτοβουλίες εντός της ΝΔ, ειδικά ως προς τη θέση που θα παίζει η τεχνητή νοημοσύνη στο κυβερνητικό πρόγραμμα. Επίσης, αν η απουσία Σαμαρά ήταν ένδειξη «αποστασιοποίησης» ή απλώς προσωπικής επιλογής, και τι σηματοδοτεί για τις ισορροπίες στη «γαλάζια» παράταξη.