«Global Sumud Flotilla»: Διάβημα του ΥΠΕΞ στο Ισραήλ για τους Έλληνες πολίτες που συμμετέχουν στον στολίσκο

Σε διάβημα προς τις ισραηλινές αρχές προχώρησε το ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών για την ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών που συμμετέχουν στον στολίσκο «Global Sumud Flotilla».

Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, το ΥΠΕΞ ζητά τη λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων για την ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών.

Επισημαίνεται επίσης πως βρίσκεται σε διαρκή επικοινωνία με την Πρεσβεία της Ελλάδας στο Τελ Αβίβ, η οποία έχει τεθεί σε πλήρη ετοιμότητα, προκειμένου να προσφέρει κάθε αναγκαία προξενική συνδρομή όπου και όταν απαιτηθεί.

Τα σκάφη του Διεθνούς Στολίσκου Αλληλεγγύης (Global Sumud Flotilla) έχουν ως στόχο την παροχή ανθρωπιστικής βοήθεια στη Γάζα.

Ολόκληρη η ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών:

Το Υπουργείο Εξωτερικών παρακολουθεί στενά την εξέλιξη των γεγονότων και έχει προβεί σε διάβημα προς τις ισραηλινές Αρχές προκειμένου να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών που συμμετέχουν στον στολίσκο «Global Sumud Flotilla».

Το Υπουργείο Εξωτερικών βρίσκεται επίσης σε συνεχή επικοινωνία με την Πρεσβεία της Ελλάδας στο Τελ Αβίβ, η οποία είναι σε πλήρη ετοιμότητα να παράσχει κάθε δυνατή προξενική συνδρομή.