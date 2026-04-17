Γιώργος Μυλωνάκης: Τρίτο 24ωρο στη ΜΕΘ - «Διασωληνωμένος και σε σταθερή κατάσταση»

Διασωληνωμένος και σε σταθερή κατάσταση συνεχίζει να νοσηλεύεται για τρίτο 24ωρο στη ΜΕΘ του νοσοκομείου «Ευαγγελισμός» ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ Γιώργος Μυλωνάκης, μετά από ρήξη ανευρύσματος εγκεφάλου.

Το σημερινό ανακοινωθέν του νοσοκομείου αναφέρει: «Ο Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ κος Γεώργιος Μυλωνάκης, συνεχίζει να βρίσκεται διασωληνωμένος στη ΜΕΘ και η κατάστασή του παραμένει σταθερή».

Γιώργος Μυλωνάκης: Καθοριστικό το επόμενο δεκαήμερο

Το επόμενο δεκαήμερο θεωρείται καθοριστικό, σύμφωνα με τον Ευτύχιο Αρχοντάκη, επεμβατικό νευροακτινολόγο που χειρούργησε τον Γιώργο Μυλωνάκη. «Mέσα στις πρώτες 48 ώρες ορίζεται βάσει πρωτοκόλλου ότι πρέπει να γίνει επέμβαση, άρα αυτή έγινε σχετικά γρήγορα», ανέφερε μιλώντας στο ΕΡΤnews ο κ. Αρχοντάκης.

«Η επέμβαση πήγε καλά, το ανεύρυσμα είναι αποκλεισμένο, άρα έχουμε ένα χαρτί καλό γιατί αυτό βοηθάει στην αντιμετώπιση των επιπλοκών που μπορεί να έχει μία αιμορραγία», είπε ο κ. Αρχοντάκης προσθέτοντας: «Από εδώ και πέρα, πρέπει να περάσουν δύο εβδομάδες για να μιλήσω. Η αιμορραγία παρακολουθείται μέρα με τη μέρα».

Την ανάγκη να προσέχουμε τους προδιαθεσικούς παράγοντες, όπως την υπέρταση, τη χοληστερίνη, το σάκχαρο, το κάπνισμα αλλά και το άγχος, προκειμένου να μειώσουμε την πιθανότητα για τα αγγειακά εγκεφαλικά επεισόδια, τονίζει στην εκπομπή NEWSROOM του ΕΡΤnews, η καθηγήτρια Επιδημιολογίας και Προληπτικής Ιατρικής της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ, Θεοδώρα Ψαλτοπούλου.

Όπως επισημαίνει η κ. Ψαλτοπούλου, ο οργανισμός δεν χτυπά κάποιο «καμπανάκι» πριν συμβεί το εγκεφαλικό επειδόσιο. Γι' αυτό είναι σημαντικό και ιδίως στης περιπτώσεις που υπάρχει οικογενειακή προδιάθεση, να γίνεται πρόληψη η οποία περιλαμβάνει την αντιμετώπιση της υπέρτασης, του σακχαρώδη διαβήτη, της παχυσαρκίας, της υπερλιπιδαιμίας, το να μην καπνίζουμε, το να περπατάμε ή να έχουμε κάποια τακτική σωματική δραστηριότητα και το να έχουμε μία υγιεινή διατροφή.

Όπως εξηγεί η κ. Ψαλτοπούλου, τα αγγειακά εγκεφαλικά επεισόδια είναι διαταραχές της αιμάτωσης του εγκεφάλου και μπορεί να είναι ισχαιμικά- είναι τα πιο συχνά- υπάρχει όμως και το αιμορραγικό εγκεφαλικό που έχουμε την αιμορραγία. Στο ισχαιμικό κλείνει το αγγείο και στο αιμορραγικό σπάει.

Αυτά τα νοσήματα είναι η τρίτη αιτία θανάτου στις ανεπτυγμένες χώρες- μαζί με τη στεφανιαία νόσο και τον καρκίνο- και δυστυχώς είναι η βασική αιτία αναπηρίας, όπως λέει η κ. Ψαλτοπούλου. Οι αιματολογικές εξετάσεις δεν μπορούν να δείξουν κάτι, ωστόσο μπορούν να δώσουν τους προδιαθεσικούς παράγοντες (υπερλιπιδαιμία, σακχαρώδη διαβήτη, πίεση κτλ).

Όσο αφορά την συμπτωματολογία, όταν ένα εγκεφαλικό ανεύρυσμα σπάει, είναι σιωπηλό. Δεν μπορούμε εύκολα να το καταλάβουμε και γι' αυτό απαιτούνται πολύ εξειδικευμένες εξετάσεις.

Παρόλα αυτά, «στη συμπτωματολογία που κάποιος γύρω μας μπορεί να έχει γενικά και για τα εγκεφαλικά, για το εγκεφαλικό ανεύρυσμα, έχουμε πολύ ισχυρό πονοκέφαλο, την πτώση, τη διαταραχή της συνείδησης, επιληπτικές κρίσεις, οποιοδήποτε νευρολογικό έλλειμμα, είτε αισθητικά είτε κινητικά, είτε διαταραχή ομιλίας. Επομένως, οποιονδήποτε έχουμε γύρω μας με πονοκέφαλο και διαταραχή, κινητική ,αισθητική ή συνείδησης, είναι πολύ σημαντικό να τρέξουμε στο νοσοκομείο, γιατί όσο γρηγορότερα πάμε, τόσο γρηγορότερα θα έχουμε τη διάγνωση, αλλά και την αντιμετώπιση», τονίζει η κ. Ψαλτοπούλου.