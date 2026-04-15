Γιώργος Μυλωνάκης: «Πρέπει να ξεπεραστούν κάποιοι κίνδυνοι» - Ξανά στον Ευαγγελισμό ο Μητσοτάκης

Για την πορεία της υγείας του Γιώργου Μυλωνάκη μίλησε ο ένας εκ των δύο γιατρών που πραγματοποίησαν την επέμβαση στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός, μετά το εγκεφαλικό επεισόδιο που υπέστη λόγω ρήξης ανευρύσματος, επισημαίνοντας ότι οι επόμενες δέκα ημέρες θεωρούνται καθοριστικές.

Την ίδια ώρα, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, επισκέφθηκε εκ νέου το απόγευμα το νοσοκομείο, προκειμένου να ενημερωθεί για την κατάσταση του στενού του συνεργάτη. Υπενθυμίζεται ότι είχε μεταβεί στον Ευαγγελισμό και νωρίτερα μέσα στην ημέρα, λίγο μετά τη διακομιδή του υφυπουργού.

Σύμφωνα με τον Ευτύχιο Αρχοντάκη, επεμβατικό νευροακτινολόγο και διευθυντή του ΕΣΥ, ο οποίος πραγματοποίησε τον εμβολισμό του αγγείου μαζί με τη συνάδελφό του κ. Πολίτη, στην περίπτωση ανευρύσματος δεν υπάρχει το ίδιο ασφυκτικό χρονικό περιθώριο όπως σε ένα ισχαιμικό επεισόδιο.

Ωστόσο, όπως εξήγησε, οι γιατροί διαθέτουν ένα κρίσιμο «παράθυρο» περίπου 48 ωρών για να παρέμβουν, καθώς οι πιθανότητες ρήξης είναι αυξημένες στο αρχικό στάδιο.

Ο ίδιος υπογράμμισε ότι η εγκεφαλική αιμορραγία προκύπτει όταν ένα ανεύρυσμα σπάσει, ενώ σημείωσε πως οι πρώτες ημέρες μετά το επεισόδιο είναι ιδιαίτερα δύσκολες και απαιτούν προσεκτική παρακολούθηση, ώστε να αποφευχθούν επιπλοκές.

Όπως ανέφερε, σαφέστερη εικόνα για την εξέλιξη της υγείας του ασθενούς θα υπάρχει μετά την πάροδο δέκα ημερών. «Πρόκειται για μια περίοδο αγωνίας», σημείωσε, προσθέτοντας ότι η ιατρική ομάδα αντέδρασε άμεσα και το ανεύρυσμα αποκλείστηκε πλήρως.

Τέλος, ο κ. Αρχοντάκης τόνισε ότι το πρώτο μέλημα των γιατρών είναι να διασφαλίσουν πως δεν θα υπάρξει νέα ρήξη, επισημαίνοντας ότι πλέον απαιτείται χρόνος και στενή παρακολούθηση για την πορεία της ανάρρωσης.