Γιώργος Μυλωνάκης: Πήρε εξιτήριο και επέστρεψε σπίτι του

Εξιτήριο από το κέντρο αποκατάστασης στο οποίο νοσηλευόταν, έλαβε ο Γιώργος Μυλωνάκης.

Μετά τη δίμηνη περιπέτειά του ο κ. Μυλωνάκης, ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ, επέστρεψε σπίτι του μετά το επεισόδιο του Απριλίου.

Ο Γιώργος Μυλωνάκης νοσηλεύτηκε στη ΜΕΘ του «Ευαγγελισμού» για σχεδόν έναν μήνα. Βγήκε στις αρχές Μαΐου και στη συνέχεια μεταφέρθηκε σε εξειδικευμένο κέντρο αποκατάστασης για τη συνέχιση της νοσηλείας και της αποθεραπείας του στη Γερμανία.

Στην Ελλάδα επέστρεψε στις 28 Μαΐου, εντάχθηκε σε άλλο κέντρο αποκατάστασης και τώρα έλαβε εξιτήριο και από εκεί.

Σύμφωνα με τον στενό συνεργάτη του, Πέτρο Αρβανιτάκη «η σημερινή επιστροφή δεν σηματοδοτεί απλώς το τέλος μιας δύσκολης περιόδου. Αποτελεί την αρχή ενός νέου κεφαλαίου, γεμάτου ελπίδα και αισιοδοξία».

Αναλυτικά η ανάρτησή του:

«Υπάρχουν στιγμές που η ζωή δοκιμάζει τα όρια της ανθρώπινης δύναμης. Και υπάρχουν άνθρωποι που μας θυμίζουν καθημερινά τι σημαίνει ψυχικό σθένος, αξιοπρέπεια και πίστη. Σήμερα είναι μια ιδιαίτερα συγκινητική ημέρα. Μετά από δύο μήνες νοσηλείας, θεραπειών και εντατικής αποκατάστασης, αρχικά στον Ευαγγελισμό και εν συνεχεία στη Γερμανία και στην Ελλάδα, ο Γιώργος επιστρέφει σήμερα κοντά στην Τίνα, τον Κωνσταντίνο και τον Θοδωρή, στην οικογένειά του, στους ανθρώπους που στάθηκαν ακούραστα δίπλα του, αλλά και στους φίλους και συνεργάτες του, που δεν έπαψαν στιγμή να τον στηρίζουν με την αγάπη και την παρουσία τους.

Μέσα από αυτή τη δοκιμασία ανέδειξε ακόμη περισσότερο τη δύναμη του χαρακτήρα του, την επιμονή, την υπομονή και την αποφασιστικότητά του να συνεχίζει να παλεύει καθημερινά με αξιοθαύμαστη γενναιότητα. Η σημερινή επιστροφή δεν σηματοδοτεί απλώς το τέλος μιας δύσκολης περιόδου. Αποτελεί την αρχή ενός νέου κεφαλαίου, γεμάτου ελπίδα και αισιοδοξία. Είναι η νίκη της θέλησης, της αγάπης και της ανθρώπινης αντοχής, που γεμίζει όλους μας χαρά και συγκίνηση. Γιώργο μου, σου εύχομαι από καρδιάς υγεία, δύναμη και κάθε μέρα να είναι καλύτερη από την προηγούμενη».

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