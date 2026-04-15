Γιώργος Μυλωνάκης: Το ιατρικό ανακοινωθέν για την κατάσταση της υγείας του

Εκδόθηκε ιατρικό ανακοινωθέν για την κατάσταση της υγείας του Γιώργου Μυλωνάκη.

Ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στον «Ευαγγελισμό», έπειτα από επείγουσα επέμβαση στην οποία υποβλήθηκε λόγω ρήξης ανευρύσματος εγκεφάλου, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Σύμφωνα με το ιατρικό ανακοινωθέν ο Γιώργος Μυλωνάκης, «διεκομίσθη στο ΓΝΑ «Ευαγγελισμός» έπειτα από λιποθυμικό επεισόδιο και υποβάλλεται στις απαραίτητες εξετάσεις. Η κατάστασή του κρίνεται σοβαρή αλλά ελεγχόμενη».

Το πρωί της Τετάρτης, ο Γιώργος Μυλωνάκης έχασε τις αισθήσεις του κατά τη διάρκεια του πρωινού καφέ στο Μέγαρο Μαξίμου. Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ έσπευσε στο σημείο με τον κ. Μυλωνάκη να έχει ανακτήσει μερικώς επαφή. Μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο για απεικονιστικό έλεγχο και οι εξετάσεις έδειξαν ρήξη ανευρύσματος, με αποτέλεσμα να εισαχθεί στο χειρουργείο.

Γιώργος Μυλωνάκης: Στο νοσοκομείο μετέβη ο πρωθυπουργός

Λίγο πριν τις 14:00 ολοκληρώθηκε η διαδικασία εμβολισμού του αγγείου, η οποία -σύμφωνα με πληροφορίες τις οποίες μεταδίδει η ΕΡΤ- είχε θετική εξέλιξη. Ο υφυπουργός παραμένει διασωληνωμένος στη ΜΕΘ και το ιατρικό προσωπικό θα προχωρήσει σε εξετάσεις μέσω των οποίων θα αξιολογηθεί εάν έχουν προκύψει τυχόν επιπτώσεις σε βασικές λειτουργίες.

Στο νοσοκομείο μετέβη ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, για να ενημερωθεί για την κατάσταση του στενού συνεργάτη του.

