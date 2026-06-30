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Γιώργος Μυλωνάκης: Επέστρεψε στον Ευαγγελισμό για να ευχαριστήσει τους γιατρούς - «Κάποιες μάχες κερδίζονται μαζί»

Ο Γιώργος Μυλωνάκης επισκέφτηκε το νοσοκομείο, δύο μήνες μετά τη νοσηλεία του

The LiFO team
The LiFO team
ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΥΛΩΝΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ Facebook Twitter
Φωτογραφία: Facebook
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Δύο μήνες μετά τη σοβαρή περιπέτεια υγείας του, ο Γιώργος Μυλωνάκης επέστρεψε στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός», «όχι ως ασθενής, αλλά για να πει ένα μεγάλο "ευχαριστώ"», όπως αναφέρει ο ίδιος σε σχετική ανάρτησή του.

Ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ υπέστη στις 15 Απριλίου ρήξη ανευρύσματος, η οποία τον οδήγησε σε πολυήμερη νοσηλεία και έπειτα σε κέντρο αποκατάστασης στη Γερμανία.

«Η επιστήμη σώζει ζωές. Η ανθρωπιά, η ενσυναίσθηση και η αλληλεγγύη, όμως, είναι εκείνες που μας δίνουν το κουράγιο να ξεπερνάμε τις δύσκολες στιγμές και να βρίσκουμε τη δύναμη να συνεχίσουμε», γράφει ο κ. Μυλωνάκης.

«Κάποιες μάχες δεν κερδίζονται μόνο από έναν άνθρωπο. Κερδίζονται μαζί. Η υγεία είναι το πολυτιμότερο αγαθό και τίποτα δεν πρέπει να θεωρείται δεδομένο. Σήμερα νιώθω μόνο ευγνωμοσύνη. Σας ευχαριστώ όλους, από τα βάθη της καρδιάς μου», καταλήγει στην ανάρτησή του.

Ολόκληρη η ανάρτηση του Γιώργου Μυλωνάκη: 

«Δύο μήνες πριν έδινα τη δυσκολότερη μάχη της ζωής μου.

Σήμερα επιστρέφω στον Ευαγγελισμό, όχι ως ασθενής, αλλά για να πω ένα μεγάλο «ευχαριστώ» από καρδιάς στους ανθρώπους που στάθηκαν δίπλα μου. Στους γιατρούς, στους νοσηλευτές, στους τραυματιοφορείς, στο βοηθητικό προσωπικό, αλλά και στη Διοίκηση του Νοσοκομείου. Σε όλους εκείνους που καθημερινά, αθόρυβα, με αυταπάρνηση και αφοσίωση, δίνουν τον καλύτερό τους εαυτό για κάθε άνθρωπο που περνά την πόρτα του νοσοκομείου.

Η επιστήμη σώζει ζωές. Η ανθρωπιά, η ενσυναίσθηση και η αλληλεγγύη, όμως, είναι εκείνες που μας δίνουν το κουράγιο να ξεπερνάμε τις δύσκολες στιγμές και να βρίσκουμε τη δύναμη να συνεχίσουμε.

Αισθάνομαι βαθιά ευγνωμοσύνη για όλους όσοι στάθηκαν δίπλα μου σε αυτή τη δύσκολη διαδρομή.

Θέλω επίσης να ευχαριστήσω από καρδιάς την οικογένειά μου, που στάθηκε δίπλα μου με αγάπη, δύναμη και ακούραστη στήριξη σε κάθε βήμα αυτής της δοκιμασίας. Ευχαριστώ, επίσης, τους φίλους μου και όλους όσοι με στήριξαν με μια προσευχή, ένα μήνυμα ή μια σκέψη. Αυτή η αγάπη μού έδωσε τη δύναμη να συνεχίσω.

Κάποιες μάχες δεν κερδίζονται μόνο από έναν άνθρωπο. Κερδίζονται μαζί.

Η υγεία είναι το πολυτιμότερο αγαθό και τίποτα δεν πρέπει να θεωρείται δεδομένο.

Σήμερα νιώθω μόνο ευγνωμοσύνη.

Σας ευχαριστώ όλους, από τα βάθη της καρδιάς μου».

Πολιτική

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