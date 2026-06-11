Γιώργος Διδασκάλου: Παραιτήθηκε ο γενικός γραμματέας του υπουργείου Πολιτισμού

Ο Γιώργος Διδασκάλου υπέβαλε την παραίτησή του από τη θέση του γενικού γραμματέα του υπουργείου Πολιτισμού και, σύμφωνα με πληροφορίες, έγινε δεκτή.

Ο Γιώργος Διδασκάλου είναι πολιτικός μηχανικός στο επάγγελμα και φέρεται να παραιτήθηκε με φόντο το σκάνδαλο με τις πολεοδομίες που αποκαλύφθηκε πρόσφατα και για την οποία έχουν γίνει έξι συλλήψεις.

Υπενθυμίζεται πως ο Γιώργος Διδασκάλου υπήρξε Γενικός Γραμματέας Πολιτισμού από το 2019 προεδρεύοντας ως εκ της θέσης του και στο Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο (ΚΑΣ) και στο Κεντρικό Συμβούλιο Νεωτέρων Μνημείων. Πριν το 2019 είχε διατελέσει γενικός γραμματέας του Δήμου Αμαρουσίου ενώ στην ίδια περίοδο στην πολεοδομία του δήμου εργαζόταν η σύζυγος του κουνιάδου του κ. Μπακογιάννη, που είναι μια από τους έξι που συνελήφθησαν για το κύκλωμα των πολεοδομιών.

Γιώργος Διδασκάλου: Η παραίτηση του Ευθύμιου Μπακογιάννη

Υπενθυμίζεται πως τη Δευτέρα (8/6), ο γενικός γραμματέας του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Ευθύμιος Μπακογιάννης, παραιτήθηκε με αφορμή την ίδια υπόθεση με τις πολεοδομίες.

Ο Ευθύμιος Μπακογιάννης παραιτήθηκε με σχετική επιστολή, η οποία έγινε δεκτή από τον αρμόδιο υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρο Παπασταύρου.

Στη σχετική επιστολή ανέφερε: «Αξιότιμε κ. Υπουργέ,

Με την παρούσα επιστολή επιθυμώ να σας υποβάλω την παραίτησή μου από τη θέση του Γενικού Γραμματέα Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για προσωπικούς λόγους και αφού έκλεισε ένας σημαντικός κύκλος της πολύχρονης θητείας μου, πλέον δύναμαι να επιστρέψω στα ακαδημαϊκά μου καθήκοντα. Θα συνεχίσω να υπηρετώ με κάθε τρόπο το δημόσιο συμφέρον, με την πεποίθηση ότι οι προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο Χωρικός Σχεδιασμός απαιτούν διαρκή αυτοκριτική, διαφάνεια και υπευθυνότητα.

Είμαι στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διαδικασία απαιτηθεί ώστε να είναι ομαλότερη η μετάβαση της ανάληψης των καθηκόντων από το νέο Γενικό Γραμματέα, καθώς και της διασφάλισης της συνέχειας στο έργο και στις υποχρεώσεις της Γενικής Γραμματείας.

Θα ήθελα να εκφράσω τις ευχαριστίες μου στον Πρωθυπουργό και στην πολιτική ηγεσία του Υπουργείου για τη στήριξη και την ευκαιρία που μου έδωσαν να υπηρετήσω τα θέματα Χωροταξίας και Πολεοδομίας, τους συνεργάτες του γραφείου μου για την αφοσίωση, τον επαγγελματισμό και την πίστη ότι μπορούμε να υπηρετούμε το δημόσιο συμφέρον με επαγγελματισμό και αποτελεσματικότητα, το προσωπικό του υπουργείου και όλες τις υπηρεσίες για τη συμβολή και τη συνεργασία τους στην υλοποίηση των στόχων και των έργων που είχαμε αναλάβει.

Με εκτίμηση, Ευθύμιος Μπακογιάννης»

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