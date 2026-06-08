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Γιατί ο Κυριάκος Μητσοτάκης έκανε σήμερα τον ανασχηματισμό;

Οι ανακοινώσεις πραγματοποιήθηκαν νωρίτερα από το αναμενόμενο

The LiFO team
The LiFO team
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ ΑΝΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ Facebook Twitter
Φωτ. αρχείου: Eurokinissi
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Ανασχηματισμό πραγματοποίησε σήμερα, Δευτέρα 8 Ιουνίου, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, βάζοντας τέλος στην ονοματολογία των τελευταίων ημερών.  

Η ανακοίνωση του ανασχηματισμού πραγματοποιήθηκε νωρίτερα από το αναμενόμενο, καθώς όλες οι πληροφορίες συνέκλιναν στο ότι οι επίσημες ανακοινώσεις θα γίνονταν την Πέμπτη.

Γιατί έγινε σήμερα ο ανασχηματισμός;

Σύμφωνα με πληροφορίες, η επιλογή του πρωθυπουργού για επίσπευση των αποφάσεων του ενδεχομένως να αποσκοπεί στο να περιοριστούν οι φήμες για διευρυμένες παρεμβάσεις στο Μέγαρο Μαξίμου.

Το σενάριο που επικρατεί είναι ότι τα όσα ακούγονταν τις τελευταίες ημέρες για πιθανά ονόματα στις θέσεις κλειδιά, ενδεχομένως οδήγησαν τον πρωθυπουργό να κάνει ανακοινώσεις και αιφνιδιαστικά να πραγματοποιηθεί σήμερα η ανακοίνωση του ανασχηματισμού.

Κυβερνητικά στελέχη φέρεται να υποστηρίζουν ότι ο ανασχηματισμός είχε ως κεντρική ιδέα τις περιορισμένες αλλαγές, τις στοχευμένες επιλογές για τις θέσεις, την αξιοποίηση νέων προσώπων με υπάρχουσα εμπειρία και την ανάδειξη της απόφασης να μην υπάρξουν αλλαγές στον πυρήνα της κυβερνητικής λειτουργίας.

Όπως έγινε γνωστό, αρκετοί ήταν εκείνοι που περίμεναν ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης να αλλάξει θέση, κάτι το οποίο τελικά δεν έγινε.

Στις νέες θέσεις μετά την ορκωμοσία τους θα βρεθούν και κάποια νεότερα στελέχη, πιθανόν με στόχο να σταλεί ένα μήνυμα ανανέωσης, αλλά και η κυβέρνηση να αποπειραθεί να προσεγγίσει τις μικρότερες ηλικίες. Ως εκ τούτου, τα άτομα αυτά ενδεχομένως στα μάτια της κυβέρνησης αποτελούν μία γέφυρα επικοινωνίας με το νεότερο κοινό.

Την ίδια στιγμή, η αποφυγή σαρωτικών αλλαγών πρόκειται να δημιουργήσει ένα κλίμα «ηρεμίας» στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας.

Τα νέα πρόσωπα

Μετά από απόφαση του Κυριάκου Μητσοτάκη, αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών αναλαμβάνει ο Γιώργος Κώτσηρας, αντικαθιστώντας τον Κωνσταντίνο Κυρανάκη, ο οποίος εξελέγη γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας.

Παράλληλα, υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, αρμόδιος για τη Φορολογική Πολιτική, αναλαμβάνει ο Δημήτρης Μαρκόπουλος και υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας η Μαριλένα Σούκουλη.

Ο Τάσος Χατζηβασιλείου αναλαμβάνει υφυπουργός Εξωτερικών, αρμόδιος για τις Ευρωπαϊκές Υποθέσεις.

Η ορκωμοσία του νέου αναπληρωτή υπουργού και των νέων υφυπουργών, ενώπιων του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα, θα γίνει την Παρασκευή 12 Ιουνίου.

Πολιτική

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