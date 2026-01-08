Γιάνης Βαρουφάκης: «Με δαιμονοποιούν επειδή τόλμησα να απαντήσω ειλικρινά σε νέους»

Σφοδρές αντιδράσεις έχουν προκαλέσει τα τελευταία εικοσιτετράωρα οι δηλώσεις του γενικού γραμματέα του ΜέΡΑ25, Γιάνη Βαρουφάκη, σχετικά με τη χρήση ναρκωτικών ουσιών.

Ο Γιάνης Βαρουφάκης βρέθηκε καλεσμένος στο podcast των Gaia Mercuri και Dimitris Petrichos και σε ερώτηση εάν έχει κάνει χρήση ουσιών, απάντησε πως «έχω πάρει ecstasy μια φορά και ήταν μια καταπληκτική εμπειρία».

Η φράση αυτή πυροδότησε ποικίλες αντιδράσεις, με την ΕΛΑΣ να διαβιβάζει στον εισαγγελέα το βίντεο με τις επίμαχες δηλώσεις του γενικού γραμματέα του ΜέΡΑ25.

Αναλυτικότερα η Δίωξη Ναρκωτικών απέστειλε το σχετικό υλικό στις εισαγγελικές αρχές στο πλαίσιο της προβλεπόμενης διαδικασίας, προκειμένου να αξιολογηθεί αν προκύπτουν ζητήματα περαιτέρω διερεύνησης και ο εισαγγελέας διέταξε τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης.

Το βράδυ της Τετάρτης στον απόηχο όλων των παραπάνω, ο Γιάνης Βαρουφάκης προχώρησε στην πρώτη του ανάρτηση στα social media, απαντώντας σε όλα όσα ειπώθηκαν για τις δηλώσεις του.

Η ανάρτηση του Γιάνη Βαρουφάκη

«Υποκρισία: Το όπιο με το οποίο Αδώνιδες και Χρυσοχοΐδηδες κατευνάζουν λαό και νεολαία. Στην χώρα που τα ναρκωτικά κάνουν θραύση, οι ναρκο-έμποροι επιχειρούν ανενόχλητοι και το κράτος τους πριμοδοτεί (ακούσια ή και ενίοτε εκούσια), επιστρατεύτηκαν οι Αδώνιδες, οι Χρυσοχοΐδηδες και η Οργουελιανή Ομάδας Ψέματος & Συκοφάντησης για να με δαιμονοποιήσουν επειδή τόλμησα να απαντήσω ειλικρινά σε νέους ανθρώπους», ανέφερε αρχικά.

«Οι νέοι όμως άνθρωποι άκουσαν εκείνο που έπρεπε, εκτιμώντας την μη συμμόρφωση του ΜέΡΑ25 στον καθωσπρεπισμό που περιβάλει τις μαφίες που μας κυβερνούν. Με άκουσαν να τους μιλώ για το μείζον πρόβλημα που είναι η εξάρτηση, την οποία εγγυάται το κράτος καταστολής των Αδώνιδων και των Χρυσοχοΐδηδων που, όσο πιο πολύ φυλακίζει χρήστες, τόσο πιο ψηλά στέλνει τις τιμές των ουσιών και τόσο μεγαλύτερα κέρδη εξασφαλίζει στις ναρκο-μαφίες», συνέχισε.

«Οι νέοι άνθρωποι ευτυχώς εκτιμούν την ειλικρίνειά μας και τις πολιτικές του ΜέΡΑ25 για το μέγα θέμα των ναρκωτικών – πάγιες πολιτικές που αποτελούν εφιάλτη για τις ναρκο-μαφίες καθώς θα εξανέμιζαν τα κέρδή τους. Και, ναι, η νέοι άνθρωποι περιφρονούν τους υποκριτές που διαρρηγνύουν τα ιμάτιά τους ότι διεξάγουν «πόλεμο» εναντίον των ναρκωτικών την ώρα που οι πολιτικές τους κρατούν την νεολαία δέσμια των ναρκο-εμπόρων», συμπλήρωσε.

«Έτσι έχουν τα πράγματα. Σε μια χώρα που η χρεοκοπία των πολλών συγκαλύπτεται από το fake Greek success story, είναι λογικό η υποκρισία και το ψέμα να μεσουρανούν και το πολιτικό προσωπικό να επιδίδεται σε μανιασμένη δαιμονοποίηση όσων αντιστέκονται. Το ΜέΡΑ25 τους κάθεται στο λαιμό επειδή αντιστέκεται χωρίς να λογαριάζει το «πολιτικό κόστος». Να το συνηθίσουν. Έτσι θα συνεχίσουμε!», κατέληξε.