Για την ασφάλεια των παιδιών στο Διαδίκτυο συνομίλησε ο Μητσοτάκης με τον αντιπρόεδρο της Google

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης είχε σήμερα συνάντηση με τον αντιπρόεδρο της Google για ζητήματα ιδιωτικότητας και ασφάλειας, Έβαν Κοτσοβίνο, την επικεφαλής Κυβερνητικών Σχέσεων και Δημόσιας Πολιτικής της εταιρείας για την Ελλάδα, την Κύπρο και τη Μάλτα, Ευγενία Μπόζου, καθώς και άλλα στελέχη του τεχνολογικού κολοσσού. Κεντρικό θέμα των συνομιλιών αποτέλεσε η προστασία παιδιών και εφήβων από περιεχόμενο που μπορεί να αποδειχθεί επιβλαβές ή ακατάλληλο, αλλά και η ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ της ελληνικής κυβέρνησης και της Google προς αυτή την κατεύθυνση.

Στη διάρκεια της συζήτησης έγινε αναφορά στις δράσεις που έχουν αναληφθεί τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο για την ασφαλή πλοήγηση των ανηλίκων στο διαδίκτυο και την αντιμετώπιση φαινομένων ψηφιακού εθισμού.

Ιδιαίτερη μνεία δόθηκε στην ανάπτυξη του KidsWallet, ενός εργαλείου που σχεδιάστηκε για να ενισχύει την ασφάλεια των ανηλίκων στον ψηφιακό χώρο. Παράλληλα, επισημάνθηκε ότι η Ελλάδα έχει αναλάβει ενεργό ρόλο στη διαμόρφωση ευρωπαϊκών πολιτικών, προωθώντας την ιδέα καθιέρωσης κοινής «ηλικίας ψηφιακής ενηλικίωσης» σε επίπεδο ΕΕ, καθώς και την υποχρεωτική εγκατάσταση γονικών ελέγχων σε όλες τις συνδεδεμένες συσκευές – προτάσεις που έχουν συναντήσει θετική ανταπόκριση από τα περισσότερα κράτη μέλη.

Στο πλαίσιο αυτό, η χώρα μας συγκαταλέγεται ανάμεσα στις πέντε που επελέγησαν για την πιλοτική εφαρμογή του ευρωπαϊκού συστήματος επιβεβαίωσης ηλικίας. Το σύστημα έχει ήδη ενσωματωθεί στο KidsWallet και αναμένεται να τεθεί σε πλήρη λειτουργία στα τέλη Οκτωβρίου.

Κατά την έναρξη της συζήτησης ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Έβαν Κοτσοβίνος είχαν τον ακόλουθο διάλογο: