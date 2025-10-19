Γεραπετρίτης προς Φιντάν για το πρόγραμμα SAFE: «Όποιος ενοχλείται, να το αποδεχθεί»

Σαφή και αυστηρή απάντηση έδωσε ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης στις δηλώσεις του Τούρκου ομολόγου του Χακάν Φιντάν, ο οποίος εξέφρασε την ενόχληση της Άγκυρας για τη συμμετοχή της Ελλάδας στο ευρωπαϊκό αμυντικό πρόγραμμα SAFE.

«Η Ελλάδα ασκεί ενεργητική και συνεπή εξωτερική πολιτική που στηρίζεται στις οικουμενικές αξίες του διεθνούς δικαίου και δεν ετεροκαθορίζεται», δήλωσε ο κ. Γεραπετρίτης, τονίζοντας ότι «όποιος ενοχλείται, οφείλει να το αποδεχθεί, διότι υποδείξεις και μομφές δεν είναι αποδεκτές».

Παράλληλα, ξεκαθάρισε πως «σε θέματα εθνικού συμφέροντος δεν μπορεί να υπάρξει καμία συζήτηση», υπογραμμίζοντας ότι η Ελλάδα επιδιώκει σχέσεις καλής γειτονίας, αλλά δεν πρόκειται να παρεκκλίνει από τις αρχές της.

Οι δηλώσεις του Έλληνα ΥΠΕΞ ήρθαν ως απάντηση στην τοποθέτηση του Χακάν Φιντάν, ο οποίος είχε κατηγορήσει την Αθήνα ότι «η ελληνική πολιτική τρέφεται από την αντιτουρκική στάση», εκφράζοντας τη δυσαρέσκεια της Άγκυρας για τις δηλώσεις του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη πως η Τουρκία δεν θα συμμετάσχει στο πρόγραμμα SAFE εφόσον δεν αποσύρει το casus belli.

Ο Φιντάν, σε ιστορική αναφορά του, υπενθύμισε πως η Τουρκία είχε αποδεχθεί την επιστροφή της Ελλάδας στο στρατιωτικό σκέλος του ΝΑΤΟ το 1980, λέγοντας πως τώρα «περιμένει την ίδια ωριμότητα και από την Αθήνα».

Σύμφωνα με τουρκικά μέσα, οι δύο υπουργοί θα έχουν κατ’ ιδίαν συνάντηση τη Δευτέρα στο περιθώριο του Συμβουλίου Υπουργών Εξωτερικών της ΕΕ, όπου αναμένεται να τεθεί το ζήτημα του προγράμματος SAFE.

