Γεωργιάδης σε Κασσελάκη: «Η πολιτική δεν βγάζει λεφτά παρά μόνο αν κάνεις παρανομίες»

Με τον πρόεδρο των «Δημοκρατών», Στέφανο Κασσελάκη συνομίλησε το βράδυ της Δευτέρας ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, σε διδικτυακή εκπομπή.

Η πρόσκληση προς τον υπουργό Υγείας είχε διατυπωθεί από τον Τάιλερ Μακμπέθ, παρουσία του Στέφανου Κασσελάκη, με τον Γεωργιάδη να ανταποκρίνεται θετικά.

Τα προβλήματα στο ΕΣΥ στο επίκεντρο της συζήτησης Κασσελάκη με Γεωργιάδη

Στο ξεκίνημα της εκπομπής, ο Στέφανος Κασσελάκης υπερασπίστηκε τη διεξαγωγή της συζήτησης απέναντι σε επικριτικές αναφορές, ενώ παράλληλα αναφέρθηκε στο επίπεδο του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού και των υποδομών, σημειώνοντας ότι «βρίσκεται σε ένα πολύ καλό επίπεδο», προσθέτοντας όμως ότι «όπως σε κάθε χώρα υπάρχουν και θετικά και αρνητικά».

Ο υπουργός Υγείας, από την πλευρά του, ανέδειξε ως βασικό πλεονέκτημα του ΕΣΥ τις δωρεάν υπηρεσίες υγείας. Μετά την αναφορά του Στέφανου Κασσελάκη ότι δεν διαθέτει ιδιωτική ασφάλιση στην Ελλάδα, ο Άδωνις Γεωργιάδης απάντησε: «Σου εύχομαι να μην πάθεις ποτέ τίποτα, αλλά αν χρειαστεί, θα σε φροντίσουμε».

Οι δύο πολιτικοί συμφώνησαν ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα του συστήματος είναι η έλλειψη νοσηλευτικού προσωπικού. Ο υπουργός Υγείας τόνισε χαρακτηριστικά: «Το μεγαλύτερο πρόβλημα της Υγείας είναι η έλλειψη νοσηλευτών», επισημαίνοντας παράλληλα ότι το ΕΣΥ καλείται να διαχειριστεί περίπου 85.000 περιστατικά ημερησίως.

Για το ζήτημα της αναμονής στα ραντεβού, ο Γεωργιάδης υποστήριξε ότι μέσω των ψηφιακών εργαλείων «πλέον μπορεί να βρει κανείς ραντεβού μέσα σε λίγες ημέρες», αναφερόμενος στη λειτουργία της πλατφόρμας και του τηλεφωνικού κέντρου 1566, σημειώνοντας ότι συνολικά εξυπηρετούνται περίπου 400.000 ραντεβού τον μήνα.

Το φακελάκι στον χώρο της υγείας

Στο πεδίο της σύγκρισης συστημάτων υγείας, ο υπουργός Υγείας αναφέρθηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες, με τον Στέφανο Κασσελάκη να απαντά ότι «υπάρχουν ομοσπονδιακές κλινικές, αλλά κατά βάση οι πολίτες χρειάζεται να αγοράσουν ιδιωτική ασφάλεια ώστε να έχουν ιατρική κάλυψη».

Σχετικά με το σοβαρό ζήτημα για το «φακελάκι», ο Άδωνις Γεωργιάδης παραδέχθηκε την ύπαρξή του, λέγοντας: «Το φακελάκι υπάρχει, δεν λέω ότι δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει μόνο στην Ελλάδα. Πριν από λίγες ημέρες ανέβασα στο Twitter μου την έκθεση της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας στην Ελβετία που έλεγε ότι το φακελάκι στα νοσοκομεία της Ελβετίας είναι κανόνας. Σε όλα τα νοσοκομεία. Σε όλη την Ελβετία. Θέλω να πω μη νομίζουμε ότι είναι καμία ελληνική εφεύρεση. Εγώ το σιχαίνομαι προσωπικά. Πιστεύω ότι ο τρόπος να το αντιμετωπίσουμε είναι οι μεταρρυθμίσεις που ήδη κάνουμε».

Ο υπουργός Υγείας πρόσθεσε επίσης: «Προσωπικά, όπου βρω το φακελάκι, τους ξηλώνω», ενώ σε άλλο σημείο επανέλαβε: «Σιχαίνομαι το φακελάκι». Παράλληλα υποστήριξε ότι η μείωση των λιστών αναμονής και η δυνατότητα άσκησης ιδιωτικού έργου από τους γιατρούς του ΕΣΥ περιορίζουν το φαινόμενο.

Από την πλευρά του, ο Στέφανος Κασσελάκης τόνισε ότι οι γιατροί θα έπρεπε να αμείβονται με βάση τους μισθούς της αγοράς του ιδιωτικού τομέα, θέτοντας ζήτημα συνολικής αναβάθμισης των αποδοχών.

«Η πολιτική δεν βγάζει λεφτά παρά μόνο αν κάνεις παρανομίες»

Η συζήτηση επεκτάθηκε και σε ζητήματα πολιτικής ηθικής και κινήτρων. Ο Στέφανος Κασσελάκης ανέφερε ότι «πολλοί στην πολιτική μπαίνουν για να πάρουν. Αυτοί που δεν έχουν δουλέψει ποτέ τους», ενώ ο Άδωνις Γεωργιάδης απάντησε: «Η πολιτική δεν βγάζει λεφτά παρά μόνο αν κάνεις παρανομίες. Νόμιμα λεφτά πολλά δεν βγάζει. Κακώς πηγαίνει στην πολιτική».

Ο υπουργός Υγείας, απαντώντας σε ερώτηση για το ύφος του δημόσιου λόγου του, παραδέχθηκε: «Είμαι αρκετά προκλητικός», εξηγώντας ότι «εγώ στην πολιτική μπήκα γιατί ήθελα να σπάσω την ιδεολογική ηγεμονία της Αριστεράς. Δεν μιλάω για τον Εμφύλιο. Μιλάω για την ιδεολογική ηγεμονία. Στην Ελλάδα κάθε ιδιωτικοποίηση θεωρείται κακό πράγμα. Κάθε επένδυση πρέπει να τη σταματήσουμε».

Παρά τις έντονες αντιπαραθέσεις, και οι δύο πλευρές υπογράμμισαν ότι δεν τους χωρίζει εχθρική σχέση. Ο Άδωνις Γεωργιάδης σημείωσε: «Μπορεί να είμαστε πολιτικοί αντίπαλοι. Δεν είμαστε εχθροί. Το καλό της χώρας μας θέλουμε. Μπορεί να μη συμφωνούμε ως προς τον τρόπο αλλά η πρόθεση όλων μας είναι κοινή. Θέλουμε η Ελλάδα να πηγαίνει καλύτερα. Δεν πήγαμε για να πάμε χειρότερα».