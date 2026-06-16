Γεωργιάδης για θάνατο νοσηλεύτριας στο Ναύπλιο: «Δεν πρέπει να χρεώνεται στους Ρομά»

Ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, προχώρησε σε ανάρτηση για τον θάνατο της 55χρονης νοσηλεύτριας που κατέρρευσε τη Δευτέρα εν ώρα υπηρεσίας στο Γενικό Νοσοκομείο Ναυπλίου, διαψεύδοντας ότι προηγήθηκε ένταση με συγγενείς ασθενούς.

«Ερεύνησα το περιστατικό και δεν πρέπει να χρεώνεται στους Ρομά που βρίσκονταν εκεί και αγωνιούσαν για το παιδί τους. Δεν πρόκειται περί περιστατικού βίας προς εργαζόμενους μας, περιστατικά τέτοιας φύσεως έχουν συμβεί, αλλά όχι χθες» έγραψε ο Άδωνις Γεωργιάδης.

Παράλληλα, γνωστοποίησε ότι αναπαράγει δήλωση του προέδρου του Συλλόγου Εργαζομένων του Νοσοκομείου Ναυπλίου, Βασίλη Μπαβέλλα, σχετικά με τον θάνατο της 55χρονης νοσηλεύτριας.

Αναπαράγω την δήλωση του Προέδρου του Συλλόγου εργαζομένων του Νοσοκομείου Ναυπλίου κ. Βασίλη Μπαβέλλα για το χθεσινό τραγικό περιστατικό με τον θάνατο της νοσηλευτού στο Νοσοκομείο από ανακοπή:



«Το περιστατικό με τον θάνατο της νοσηλεύτριας μας και τους Ρομά και τους συγγενείς… — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) June 16, 2026

Τι έγραψε ο Γεωργιάδης για τον θάνατο της νοσηλεύτριας στο Ναύπλιο

«Αναπαράγω την δήλωση του Προέδρου του Συλλόγου εργαζομένων του Νοσοκομείου Ναυπλίου κ. Βασίλη Μπαβέλλα για το χθεσινό τραγικό περιστατικό με τον θάνατο της νοσηλευτού στο Νοσοκομείο από ανακοπή:

"Το περιστατικό με τον θάνατο της νοσηλεύτριας μας και τους Ρομά και τους συγγενείς τους που έκαναν φασαρία δεν σχετίζονται, όπως γράφτηκε χθες. Δεν ήταν επιθετικοί, όμως φώναζαν και έκλαιγαν, γιατί είχαν ένα 8 χρόνο παιδί αναίσθητο μαζί τους και νόμιζαν ότι είχε πεθάνει. Δεν είχε πεθάνει όμως. Είναι γεγονός ότι ένα έκτακτο περιστατικό μπορεί να ζορίσει τον νοσηλευτή. Όμως η αλήθεια είναι ότι η νοσηλεύτρια μας δεν έπρεπε να είναι εκείνη την ώρα στο ΤΕΠ γιατί δεν εφημερεύαμε χθες".



Ερεύνησα το περιστατικό και δεν πρέπει να χρεώνεται στους Ρομά που βρίσκονταν εκεί και αγωνιούσαν για το παιδί τους. Δεν πρόκειται περί περιστατικού βίας προς εργαζόμενους μας, περιστατικά τέτοιας φύσεως έχουν συμβεί, αλλά όχι χθες.

Συλλυπητήρια στην οικογένεια της».