Γάμος ομόφυλων ζευγαριών: «Όχι» στην πρόσκληση της Ιεράς Συνόδου στην επιτροπή της Βουλής

Την προσεχή Τετάρτη θα κληθούν οι φορείς να πουν τις απόψεις τους επί του νομοσχεδίου για τον γάμο των ομόφυλων ζευγαριών. Η Ελληνική Λύση, η Νίκη και οι Σπαρτιάτες ζήτησαν να κληθεί στην ακρόαση των φορέων η Ιερά Σύνοδος και η μοναστική κοινότητα του Αγίου Όρους, αίτημα το οποίο δεν έγινε δεκτό από το προεδρείο της επιτροπής όπου συζητείται το νομοσχέδιο.

Η Ιερά Σύνοδος έχει τοποθετηθεί δημόσια για το νομοσχέδιο που αφορά τον γάμο των ομόφυλων ζευγαριών και έχει στείλει στους βουλευτές επιστολή, επεσήμανε ο πρόεδρος της επιτροπής Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης, Λάζαραος Τσαβδαρίδης. Επίσης, σημείωσε ότι την Κυριακή διαβάστηκε στους ναούς το κείμενο με τις θέσεις της Εκκλησίας κατά του νομοσχεδίου, για να καταλήξει ότι «δεν έχει κάτι περισσότερο» να προσφέρει.

«Υπάρχει η πρόταση να προσκαλέσουμε την Ιερά Σύνοδο και τη μοναστική κοινότητα του Αγίου Όρους. Την ορθοδοξία στην Ελλάδα την εκφράζει θεωρώ μόνο η Εκκλησία της Ελλάδος, η Εκκλησία της Κρήτης και οι ιερές Μητροπόλεις της Δωδεκανήσου. Το Άγιο Όρος είναι μοναστική κοινότητα και όχι Εκκλησία», σημείωσε αρχικά ο Λάζαρος Τσαβδαρίδης.

«Σε σχέση με την Ιερά Σύνοδο και την Εκκλησία, όλοι έχουν τοποθετηθεί δημόσια για το συγκεκριμένο νομοσχέδιο. Μάλιστα χθες το πρωί στις εκκλησίες της χώρας, κατά τη διάρκεια της κυριακάτικης λειτουργίας, διαβάστηκε εγκύκλιος της Ιεράς Συνόδου, με την οποία εκφράζεται η αντίθεση της εκκλησίας στο νομοσχέδιο για το γάμο των ομόφυλων ζευγαριών καθώς και στο ζήτημα της τεκνοθεσίας για τα ομόφυλα ζευγάρια. Επίσης, έχει αποσταλεί σε όλους τους βουλευτές επιστολή από την Ιερά Σύνοδο για τις απόψεις της Εκκλησίας για το υπό εξέταση νομοσχέδιο. Σε όλους εμάς τους βουλευτές είναι απολύτως γνωστές οι θέσεις της Ιεράς Συνόδου, έχει αποσταλεί και προσωπική επιστολή σε κάθε ένα από εμάς. Προφανώς σεβόμαστε απόλυτα την Εκκλησία και απόλυτα σεβόμαστε το κατοχυρωμένο δικαίωμά της, να εκφράζεται ελεύθερα και να υπερασπίζεται τις θέσεις της. Άρα θεωρώ ότι δεν έχει κάτι περισσότερο να προσφέρει», κατέληξε ο πρόεδρος της επιτροπής.

Γάμος ομόφυλος ζευγαριών: Οι φορείς που καλούνται στην επιτροπή

Οι φορείς που καλούνται στην επιτροπή της Βουλής όπου συζητείται το νομοσχέδιο για τον γάμο των ομόφυλων ζευγαριών είναι:

η Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Οργανώσεων ΛΟΑΤΚΙ οικογενειών ΝELFA, οι Οικογένειες Ουράνιο Τόξο, το Σωματείο Υποστήριξης Διεμφυλικών, η Ελληνική Ψυχιατρική Εταιρεία, η Παιδοψυχιατρική Εταιρεία Ελλάδος, ο Συνήγορος του Πολίτη, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, η Ελληνική Ψυχολογική Εταιρεία, το Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού, η Ομοσπονδία Φορέων Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης ΑΡΓΩ, η Εgalite the LGTBI+staff association of the European Institutions, η Διεθνής Αμνηστία, Rainbow Seniors, η Ομάδα Υπερήφανοι Γονείς, εκπρόσωπος από το Θεσσαλονίκη Pride, το Πολύχρωμο Σχολείο για μια συμπεριληπτική εκπαίδευση σε ζητήματα φύλου και σεξουαλικότητας, η Orlando LGBT+, η Ανώτατη Συνομοσπονδία Πολυτέκνων και η Ομοσπονδία Γυναικών Ελλάδος.

