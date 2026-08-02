Φωτιά σε δυτική Αττική και Βοιωτία: Στο Συντονιστικό Πολιτικής Προστασίας ο Κυριάκος Μητσοτάκης

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μετέβη το πρωί της Κυριακής (2/8) στο Συντονιστικό Κέντρο Επιχείρησης και Διαχείρισης Κρίσεων της Πολιτικής Προστασίας, για να ενημερωθεί για τις φωτιές στη χώρα, μεταξύ άλλων και στην Αττική και στη Βοιωτία.

Τον Κυριάκο Μητσοτάκη συνόδευε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου, με τον πρωθυπουργό να ενημερώνεται για την εξέλιξη των πυρκαγιών σε όλη τη χώρα και ιδιαίτερα για τη φωτιά στο Πόρτο Γερμενό.

Όπως επισημάνθηκε, στην περιοχή εξακολουθούν να επικρατούν ισχυροί άνεμοι που επηρεάζουν το έργο των εναέριων μέσων. Ακόμη και σήμερα τα αεροσκάφη λόγω των αναταράξεων δεν μπορούν να κάνουν ρίψεις νερού, και για το λόγο αυτό συνεχίζουν να επιχειρούν μόνο τα ελικόπτερα. Παράλληλα έχουν αναπτυχθεί αυξημένες επίγειες δυνάμεις, ενώ σε δύσβατα σημεία έχουν διεισδύσει και επιχειρούν οι Ειδικές Μονάδες Δασικών Επιχειρήσεων.

Μετά την ενημέρωση συζητήθηκε το ζήτημα των αντιδιαβρωτικών έργων τα οποία θα ξεκινήσουν άμεσα στις πληγείσες περιοχές, όπως και η καταγραφή των ζημιών από την Κρατική Αρωγή.

Φωτιά σε δυτική Αττική και Βοιωτία: Η ανάρτηση Μητσοτάκη

Στις φωτιές που μαίνονται τις τελευταίες ημέρες στη χώρα αναφέρεται ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, στην καθιερωμένη κυριακάτικη ανάρτηση με την επισκόπηση του κυβερνητικού έργου.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στάθηκε, μεταξύ άλλων, στη στήριξη της Πολιτείας σε όσους έχουν πληγεί από τις φωτιές: «Τα κλιμάκια της πυροσβεστικής και της κρατικής αρωγής θα βρίσκονται δίπλα στους συμπολίτες μας που υπέστησαν ζημιές στις περιουσίες τους ώστε να γίνει άμεσα η καταγραφή, η ταυτοποίηση και να δοθεί η στήριξη της Πολιτείας».

«Όμως υπάρχουν στιγμές που η φύση και η ένταση των καιρικών φαινομένων ξεπερνούν κάθε ανθρώπινο σχεδιασμό και κάθε επιχειρησιακή δυνατότητα» είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης για την επιχειρησιακή δυνατότητα του κρατικού μηχανισμού.