Financial Times: Υποψήφιος για την προεδρία του Eurogroup ο Κυριάκος Πιερρακάκης

Ένας από τους βασικούς διεκδικητές είναι ο Έλληνας υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, αναφέρουν οι Financial Times.

Ειδικότερα, η αποχώρηση του Πασκάλ Ντόναχιου από τη θέση του υπουργού Οικονομικών της Ιρλανδίας και κατ΄ επέκταση από την προεδρία της Ευρωομάδας, εκκινεί τη διαδικασία επιλογής του επόμενου προέδρου, με τον Έλληνα υπουργό Οικονομικών να συγκαταλέγεται ανάμεσα στα επικρατέστερα ονόματα για τη διαδοχή του. «Ήταν προνόμιο να υπηρετήσω ως πρόεδρος και μέλος του Eurogroup. Έκανα το καλύτερο δυνατό κάθε ημέρα», ανέφερε σε δήλωσή του, ο υπουργός Οικονομικών της Ιρλανδίας.

Άλλος υποψήφιος φαίνεται πως είναι ο Βέλγος αναπληρωτής πρωθυπουργός και υπουργός Προϋπολογισμού Βίνσεντ βαν Πίτεγκεμ, προερχόμενος από το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα (EPP), ο οποίος μοιράζεται σήμερα τα καθήκοντα σε επίπεδο Eurogroup με τον υπουργό Οικονομικών του Βελγίου, Γιαν Τζάμπον.

Το δημοσίευμα των Financial Times, δεν αποκλείει παράλληλα, το ενδεχόμενο να τεθεί νέα υποψηφιότητα από την πλευρά της σοσιαλδημοκρατικής/κεντροαριστερής πτέρυγας. Ο Ισπανός υπουργός Οικονομίας Κάρλος Κουέρπο, ο οποίος την προηγούμενη φορά είχε αποσυρθεί από τη διαδικασία, όταν ξεκαθάρισε το τοπίο για την επικράτηση Ντόναχιου, εμφανίζεται ξανά στη λίστα των διεκδικητών.

Τέλος, σημειώνεται στο δημοσίευμα, ότι οι υπουργοί του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος κατέχουν την πλειοψηφία των θέσεων στο Eurogroup, κάτι που καθιστά πιθανή τη στήριξη υποψηφίου από την ίδια πολιτική οικογένεια.

Νωρίτερα αυτό τον μήνα, ο Κυριάκος Πιερρακάκης δήλωσε στο Bloomberg Television ότι μια κορυφαία θέση στην ΕΕ για έναν Έλληνα πολιτικό θα «συμβόλιζε την επιτυχία της ελληνικής οικονομίας τα τελευταία χρόνια».

Μέχρι την εκλογή του νέου προσώπου για την προεδρία του Eurogroup, ο Κύπριος υπουργός Οικονομικών, Μάκης Κεραυνός, θα εκτελεί χρέη υπηρεσιακού προέδρου.