Φαραντούρης: Απαντά σε δημοσιεύματα για την απόσπαση της συζύγου του στη Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία στην Ε.Ε

Ο Νίκος Φαραντούρης απάντησε σε αναφορές και δημοσιεύματα με θέμα την απόσπαση της συζύγου του, Θεοδώρας Αϊβάζογλου, στη Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία στην Ευρωπαϊκή Ένωση με ανάρτησή του.

Ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ ανέφερε, ότι η απόσπαση της συζύγου του έγινε νόμιμα και μετά από επίσημη πρόσκληση της ίδιας της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην ΕΕ.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η πρόσκληση της ΜΕΑ αφορούσε την κάλυψη επειγουσών αναγκών στελέχωσης της Μονάδας Οικονομικής Πολιτικής, με τις απολαβές που προβλέπονται για τους αποσπασμένους υπαλλήλους.

Ο Νίκος Φαραντούρης εξήγησε, ότι η πρόσκληση εκδόθηκε λόγω του αυξημένου φόρτου εργασίας που αντιμετωπίζει η ΜΕΑ, ενόψει σημαντικών διαπραγματεύσεων για το νέο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο 2028-2034 και της ελληνικής συμμετοχής σε θέματα ευρωπαϊκού προϋπολογισμού, οικονομικής διακυβέρνησης και δημοσιονομικής πολιτικής.

Παράλληλα, αναφέρει ότι η Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία ζήτησε την άμεση ενίσχυση της Μονάδας Οικονομικών με εξειδικευμένο προσωπικό και ότι η Θεοδώρα Αϊβάζογλου, μαζί με ακόμη ένα στέλεχος του υπουργείου Οικονομικών, επιλέχθηκε βάσει των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων της, μέσω των διαδικασιών που προβλέπονται.

Όπως προσθέτει, εκδόθηκε Κοινή Υπουργική Απόφαση, η οποία δημοσιεύθηκε κανονικά και στη Διαύγεια, «σε αντίθεση με όσα αναληθώς γράφονται».

Νίκος Φαραντούρης: Δημοσίευσε το βιογραφικό της Θεοδώρας Αϊβάζογλου

Στη μακροσκελή ανάρτησή του, την οποία συνόδευσε με φωτογραφία του ίδιου και της συζύγου του, ο Νίκος Φαραντούρης, παρουσίασε το βιογραφικό της και έγραψε στη συνέχεια ότι: «Είμαι περήφανος που η σύζυγός μου αγωνίζεται, παράλληλα με μια τόσο απαιτητική επαγγελματική δραστηριότητα, να είναι ταυτόχρονα η εκπληκτική μητέρα των τριών παιδιών μας και μια σπάνια σύντροφος. Σε μια εποχή που οι γυναίκες καλούνται να αποδείξουν καθημερινά ότι μπορούν να τα καταφέρουν όλα, η Δώρα αποτελεί πρότυπο. Αυτό δεν είναι αυτονόητο. Είναι αποτέλεσμα δύναμης, οργάνωσης και αποφασιστικότητας.

Είναι θλιβερό και αποκαλυπτικό, γυναίκες σαν τη Δώρα να γίνονται στόχος ανδρών με πλαστά πτυχία ή ανύπαρκτα προσόντα, που για χρόνια πληρώνονταν από το κράτος επειδή, κατά δήλωσή τους, ήταν «όμορφοι», και που κρίνουν εξ ιδίων τα αλλότρια. Δεν ήμασταν, δεν είμαστε και δεν πρόκειται να γίνουμε όλοι ίδιοι».

Το βιογραφικό της Θεοδώρας Αϊβάζογλου.

Η ανάρτηση του ευρωβουλευτή, αναφέρει: «Η Θεοδώρα Αϊβάζογλου είναι απόφοιτος του Οικονομικού Τμήματος του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και κάτοχος Μεταπτυχιακού τίτλου στην επιστήμη των αποφάσεων και την επιχειρησιακή έρευνα από το κορυφαίο πανεπιστήμιο οικονομικών επιστημών, London School of Economics. Μετά την αποφοίτησή της εργάστηκε στον ιδιωτικό τομέα στο Λονδίνο και την Αθήνα και ανέλαβε το Παρατηρητήριο Ανταγωνιστικότητας του ΣΕΒ. Κατόπιν επιτυχίας σε διαγωνισμό του ΑΣΕΠ, διορίστηκε το 2004 στο Υπουργείο Οικονομικών και σήμερα διαθέτει 22 χρόνια επαγγελματικής εμπειρίας στα Υπουργεία Οικονομίας και Οικονομικών και στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων.

Έχει υπηρετήσει σε καίριες επιτελικές θέσεις, όπως στη Διεύθυνση Ελέγχων, στη Διεύθυνση Επιχειρησιακού Σχεδιασμού και στη Διεύθυνση Εισπράξεων. Έχει συμμετάσχει ως εκπρόσωπος της ελληνικής φορολογικής διοίκησης σε ευρωπαϊκές ομάδες εργασίας και έργα του προγράμματος Fiscalis, με αντικείμενο τη διαχείριση φορολογικών κινδύνων, τη φορολογική συμμόρφωση στην ψηφιακή εποχή, την ανάλυση κινδύνου, τη στοχοθέτηση ελέγχων και τη διαχείριση ληξιπρόθεσμων οφειλών. Έχει επίσης διατελέσει στέλεχος της Επιτροπής Εξώδικης Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών. Τον Νοέμβρη 2025 επελέγη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως Εθνική Εμπειρογνώμων, προτίμησε ωστόσο να ανταποκριθεί στην πρόσκληση της ΜΕΑ για να συνδράμει την Ελλάδα εν όψει των δύσκολων τεχνικών διαπραγματεύσεων. Μιλάει 3 γλώσσες».