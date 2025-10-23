Φάμελλος: Υπέρ της συμπόρευσης με τον Τσίπρα

Τη συμπόρευση του ΣΥΡΙΖΑ με τον Αλέξη Τσίπρα εισηγήθηκε ο πρόεδρος του κόμματος Σωκράτης Φάμελλος, κατά τη συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας, η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη.

Ο επικεφαλής του ΣΥΡΙΖΑ υπογράμμισε ότι η παραίτηση του πρώην πρωθυπουργού από τη Βουλή δημιουργεί νέα πολιτικά δεδομένα, τα οποία «κανείς δεν μπορεί να παραβλέψει». Τόνισε, παράλληλα, ότι η σχέση του κόμματος με τον Αλέξη Τσίπρα «δεν μπορεί να είναι αντιπαραθετική», αλλά πρέπει να στοχεύει στη σύγκλιση και τη δημιουργία ενός ισχυρού προοδευτικού πόλου.

Αναφερόμενος στις τοποθετήσεις που χαρακτήρισαν τη στάση του πρώην προέδρου «διασπαστική», ο Φάμελλος πήρε σαφείς αποστάσεις από τον Παύλο Πολάκη, δηλώνοντας: «Δεν είναι διάσπαση. Είμαι κάθετα αντίθετος με τον Πολάκη».

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ τόνισε ότι με τον Αλέξη Τσίπρα «ο ΣΥΡΙΖΑ διαμόρφωσε τα χαρακτηριστικά μιας κυβερνώσας παράταξης, κυβέρνησε τη χώρα και ανέτρεψε πολιτικούς συσχετισμούς δεκαετιών».

Κλείνοντας, ο Σωκράτης Φάμελλος υπογράμμισε πως στις επόμενες εκλογές «οι πολίτες πρέπει να έχουν ισχυρή εναλλακτική απέναντι στη ΝΔ», σημειώνοντας ότι ο ρόλος του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία «είναι και παραμένει δημιουργικός, συνθετικός και επιταχυντής εξελίξεων στον προοδευτικό χώρο».