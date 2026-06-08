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Ευθύμιος Μπακογιάννης: Παραιτήθηκε ο γενικός γραμματέας του υπουργείου Περιβάλλοντος

Έγινε δεκτή η παραίτησή του από τον υπουργό Περιβάλλοντος

The LiFO team
The LiFO team
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Ο Ευθύμιος Μπακογιάννης παραιτήθηκε με επιστολή / Φωτ.: Eurokinissi
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Ο Ευθύμιος Μπακογιάννης, γενικός γραμματέας του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, υπέβαλε την παραίτησή του από τη θέση του Γενικού Γραμματέα Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος.

Ο Ευθύμιος Μπακογιάννης παραιτήθηκε με σχετική επιστολή, η οποία έγινε δεκτή από τον αρμόδιο υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρο Παπασταύρου.

Ευθύμιος Μπακογιάννης: Η επιστολή παραίτησης του γενικού γραμματέα του υπουργείου Περιβάλλοντος

«Αξιότιμε κ. Υπουργέ,

Με την παρούσα επιστολή επιθυμώ να σας υποβάλω την παραίτησή μου από τη θέση του Γενικού Γραμματέα Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για προσωπικούς λόγους και αφού έκλεισε ένας σημαντικός κύκλος της πολύχρονης θητείας μου, πλέον δύναμαι να επιστρέψω στα ακαδημαϊκά μου καθήκοντα. Θα συνεχίσω να υπηρετώ με κάθε τρόπο το δημόσιο συμφέρον, με την πεποίθηση ότι οι προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο Χωρικός Σχεδιασμός απαιτούν διαρκή αυτοκριτική, διαφάνεια και υπευθυνότητα.

Είμαι στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διαδικασία απαιτηθεί ώστε να είναι ομαλότερη η μετάβαση της ανάληψης των καθηκόντων από το νέο Γενικό Γραμματέα, καθώς και της διασφάλισης της συνέχειας στο έργο και στις υποχρεώσεις της Γενικής Γραμματείας.

Θα ήθελα να εκφράσω τις ευχαριστίες μου στον Πρωθυπουργό και στην πολιτική ηγεσία του Υπουργείου για τη στήριξη και την ευκαιρία που μου έδωσαν να υπηρετήσω τα θέματα Χωροταξίας και Πολεοδομίας, τους συνεργάτες του γραφείου μου για την αφοσίωση, τον επαγγελματισμό και την πίστη ότι μπορούμε να υπηρετούμε το δημόσιο συμφέρον με επαγγελματισμό και αποτελεσματικότητα, το προσωπικό του υπουργείου και όλες τις υπηρεσίες για τη συμβολή και τη συνεργασία τους στην υλοποίηση των στόχων και των έργων που είχαμε αναλάβει.

Με εκτίμηση, Ευθύμιος Μπακογιάννης»

Πολιτική

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