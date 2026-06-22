Ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης για τον Δημήτρη Αβραμόπουλο

Στο πλαίσιο της έρευνας για το σκάνδαλο Qatargate, οι βελγικές αρχές φέρονται να έχουν εκδώσει ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης σε βάρος του πρώην Ευρωπαίου επιτρόπου και νυν βουλευτή, Δημήτρη Αβραμόπουλου.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, οι εισαγγελικές αρχές εξετάζουν την πιθανή εμπλοκή του στην υπόθεση, αποδίδοντάς του το αδίκημα της συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση. Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκεται ποσό περίπου 73.000 ευρώ, το οποίο οι ανακριτές θεωρούν ότι συνδέεται με οικονομικό όφελος που προέκυψε από τη δραστηριότητά του μετά την αποχώρησή του από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι ο πρώην επίτροπος είχε κληθεί να δώσει εξηγήσεις στις βελγικές αρχές πριν από περίπου έναν χρόνο, χωρίς ωστόσο να παρουσιαστεί, εξέλιξη που φέρεται να συνέβαλε στην απόφαση για την έκδοση του εντάλματος.

Η υπόθεση σχετίζεται με τη συνεργασία του με μη κυβερνητική οργάνωση που είχε ιδρύσει ο πρώην ευρωβουλευτής Αντόνιο Παντσέρι, κεντρικό πρόσωπο του Qatargate.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο κ. Αβραμόπουλος συμμετείχε στις δραστηριότητες της οργάνωσης μετά τη λήξη της θητείας του ως επίτροπος, λαμβάνοντας αμοιβή 5.000 ευρώ τον μήνα. Οι βελγικές αρχές εξετάζουν αν οι συγκεκριμένες πληρωμές συνδέονται με την υπό διερεύνηση υπόθεση.

Από την πλευρά του πρώην επιτρόπου, συνεργάτες του επισημαίνουν ότι πριν αναλάβει οποιαδήποτε δραστηριότητα στην εν λόγω ΜΚΟ είχε απευθυνθεί στην αρμόδια Επιτροπή Δεοντολογίας της Κομισιόν και είχε λάβει σχετική έγκριση. Υποστηρίζουν επίσης ότι η συνεργασία του με την οργάνωση είχε τερματιστεί πριν από την αποκάλυψη του σκανδάλου Qatargate.

Περισσότερες πληροφορίες για την υπόθεση αναμένεται να γίνουν γνωστές μέσα στις επόμενες ώρες.