Ευρωπαϊκή Επιτροπή για Αβραμόπουλο: «Δεν έγινε εσωτερική έρευνα, αλλά εσωτερικοί έλεγχοι»

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διαψεύδει τον Δημήτρη Αβραμόπουλο σε ό,τι αφορά τις πρόσφατες δηλώσεις του μέσω των οποίων αποκάλυψε πως εσωτερική έρευνα τον αθώωσε από κατηγορίες που συνδέονται με το σκάνδαλο Qatargate.

Συγκεκριμένα, ο πρώην Ευρωπαίος επίτροπος και νυν βουλευτής, σε συνέντευξή του στο Euractiv, είπε πως: «κατόπιν αιτήματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, διεξήχθη ενδελεχής έρευνα σε όλα τα επίπεδα, από τους Επιτρόπους έως τις αρμόδιες υπηρεσίες, και δεν βρέθηκε το παραμικρό στοιχείο παρέμβασης ή επιρροής εκ μέρους μου σχετικά με τη διαδικασία απελευθέρωσης των θεωρήσεων για το Κατάρ».

«Η συμμετοχή μου στη Fight Impunity (η ΜΚΟ του Αντόνιο Παντσέρι) ήταν αποκλειστικά θεσμική, διαφανής και πλήρως εγκεκριμένη», δήλωσε ο Αβραμόπουλος, προσθέτοντας ότι η πρόταση να ενταχθεί στον οργανισμό έγινε μετά τη λήξη της θητείας του ως Ευρωπαίου Επιτρόπου. Αφορούσε αποκλειστικά έναν τιμητικό ρόλο, χωρίς καμία εκτελεστική, διοικητική, οικονομική ή επιχειρησιακή ευθύνη», πρόσθεσε ο Δημήτρης Αβραμόπουλος.

Κομισιόν: «Δεν έγινε εσωτερική έρευνα, αλλά εσωτερικοί έλεγχοι»

Ο εκπρόσωπος Τύπου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Μπάλας Ούγιβάρι, απαντώντας σήμερα σε σχετική ερώτηση δημοσιογράφου ξεκαθάρισε πως δεν διεξήχθη έρευνα αλλά εσωτερικοί έλεγχοι ώστε να διαπιστωθεί εάν ο κ. Αβραμόπουλος τηρούσε τους όρους που του είχαν επιβληθεί για τη συμμετοχή του στη ΜΚΟ.

«H θέση μας κοινοποιήθηκε την Τρίτη, και θυμάμαι τη συνέντευξη Τύπου του μεσημεριού της 21ης Δεκεμβρίου 2022, την οποία ξαναείδα ο ίδιος, και δεν θυμάμαι να χρησιμοποίησα τη λέξη εσωτερική έρευνα. Αυτό που είχαμε ήταν εσωτερικοί έλεγχοι. Και αν μου επιτρέπεται να θυμίσω το πλαίσιο: επρόκειτο για μια δραστηριότητα μετά τη λήξη της εντολής του, την οποία το Σώμα των Επιτρόπων, στο σύνολό του, ενέκρινε για τον πρώην Επίτροπο τον Φεβρουάριο του 2021. Αυτό, παρεμπιπτόντως, έγινε βάσει διαβούλευσης με την Ανεξάρτητη Επιτροπή Δεοντολογίας.

»Τόσο οι απόψεις της Ανεξάρτητης Επιτροπής Δεοντολογίας όσο και η συλλογική απόφαση του Σώματος είναι δημόσιες. Επιβλήθηκαν επίσης ορισμένοι περιορισμοί στον πρώην Επίτροπο, κάτι που επίσης αποτελεί γενικό μέτρο της Επιτροπής. Και στη συνέχεια, πράγματι, στα τέλη του 2022, προβήκαμε σε εσωτερικούς ελέγχους για να διαπιστώσουμε κατά πόσον ο πρώην Επίτροπος σεβάστηκε όλες τις σχετικές διατάξεις που περιλαμβάνονται στην απόφαση αυτή του Σώματος.

»Άρα επρόκειτο για εσωτερικούς ελέγχους, όχι εσωτερική έρευνα. Υπάρχει διαφορά μεταξύ των δύο. Και εκείνη την εποχή, δηλαδή το 2022, δεν είχαμε καμία ένδειξη παράβασης των αντίστοιχων διατάξεων. Αλλά και πάλι, όπως υπενθυμίσαμε την περασμένη Τρίτη, εξετάσαμε μόνο κατά πόσον σεβάστηκε τα μέτρα. Δεν εξετάσαμε τη λειτουργία της ΜΚΟ ως τέτοια. Αυτό είναι εντελώς διαφορετικό ζήτημα. Δεν εμπίπτει στις αρμοδιότητές μας. Αυτό είναι στη δικαιοδοσία των βελγικών αρχών».

Η εκπρόσωπος Τύπου, Πάολα Πίνιο, συμπλήρωσε, διευκρινίζοντας τη διπλή φύση του ζητήματος: «Με άλλα λόγια, άλλο πράγμα είναι να εγκρίνεις τη δραστηριότητα μετά τη λήξη της εντολής του και να βεβαιωθείς ότι τηρούνται οι όροι που θέσαμε, και εντελώς διαφορετικό ζήτημα η εικαζόμενη παράβαση καθήκοντος, για την οποία δεν είχαμε κανέναν ρόλο».

Υπενθυμίζεται ότι ο Αβραμόπουλος, πρώην Επίτροπος Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων της ΕΕ, αντιμετωπίζει Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης που εξέδωσαν οι βελγικές αρχές στο πλαίσιο της υπόθεσης Qatargate, με κατηγορίες που συνδέονται με τη δράση της ΜΚΟ «Fight Impunity».