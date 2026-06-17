Επίθεση Διαμαντοπούλου σε Δούκα για συνεργασία με ΕΛΑΣ: «Πιο γελοία προσέγγιση δεν μπορώ να φανταστώ»

Η υπεύθυνη στρατηγικού σχεδιασμού του ΠΑΣΟΚ, Άννα Διαμαντοπούλου, ήταν σήμερα καλεσμένη του Open και της εκπομπής «Ώρα Ελλάδος», και μίλησε μεταξύ άλλων για τις εκλογικές συνεργασίες, που ενδεχομένως προκύψουν από το εκλογικό αποτέλεσμα της ερχόμενης διαδικασίας.

Αναφερόμενη στην πρόταση του Χάρη Δούκα για συνεργασία με την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη (ΕΛ.Α.Σ.) του Αλέξη Τσίπρα, η Άννα Διαμαντοπούλου εξαπέλυσε «επίθεση» στον δήμαρχο Αθηναίων, διευκρινίζοντας πως μ' αυτόν τον τρόπο χάνονται ψήφοι.

«Αυτό το θέμα το ότι συζητούμε από τώρα με τους μεν ή τους δε, είναι η συνταγή για ένα κόμμα να ανοίξει πόρτες και παράθυρα και να χάνει ψηφοφόρους. Έτσι; Δηλαδή πιο γελοία προσέγγιση δεν μπορώ να φανταστώ. Εμείς έχουμε πει ότι το θέμα των συνεργασιών, δηλαδή για την ακρίβεια το θέμα της διακυβέρνησης της χώρας, θα προκύψει από αυτά που θα πει ο ελληνικός λαός» ανέφερε χαρακτηριστικά.

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Άννα Διαμαντοπούλου: «Το ΠΑΣΟΚ ο μόνος πόλος απέναντι στη Νέα Δημοκρατία»

Μιλώντας για το πολιτικό πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ ενόψει των εκλογών, η Άννα Διαμαντοπούλου χαρακτήρισε το κόμμα ως «τον μόνο πόλο που βρίσκεται απέναντι στη Νέα Δημοκρατία, καθώς διαθέτει όραμα».

Συνέχισε σχετικά: «Ο κόσμος που έφυγε και πήγε στη Νέα Δημοκρατία, δεν το έκανε γιατί έγιναν δεξιοί. Είναι άνθρωποι που θέλουν στη χώρα μία ασφάλεια, μία σιγουριά, δικαιοσύνη και να εξασφαλιστεί η ευρωπαϊκή πορεία της χώρας. Και ποιος ήταν ο αντίπαλος φόβος; ο Αλέξης Τσίπρας».

«Η χώρα χρειάζεται δύο πόλους και εναλλακτική πρόταση, και αυτήν τη δίνει το ΠΑΣΟΚ» κατέληξε η Άννα Διαμαντοπούλου.

Την ίδια ώρα, ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, με ανάρτηση στα social media, απάντησε στην Άννα Διαμαντοπούλου: «Οι θέσεις που εξέφρασε σήμερα η κα Διαμαντοπούλου, με τις οποίες δίνει τα εύσημα στην κυβέρνηση της ΝΔ για επιτυχίες στα δημοσιονομικά και την εικόνα της χώρας στο εξωτερικό, δεν εκφράζουν τον κόσμο του ΠΑΣΟΚ».

«Μετά από αυτές, δεν μου κάνει εντύπωση που βρίσκει γελοίες τις θέσεις για διάλογο στον προοδευτικό χώρο» κατέληξε ο Χάρης Δούκας.