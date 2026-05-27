Επιστροφή Τσίπρα με την ΕΛΑΣ: Ποιοι ανεξάρτητοι βουλευτές έδωσαν το παρών - Οι πρώτες αντιδράσεις

Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη - ΕΛΑΣ, είναι το όνομα του κόμματος, που παρουσίασε χθες ο Αλέξης Τσίπρας σε συγκέντρωση στην πλατεία του Θησείου.

Το όνομα παρουσιάστηκε στο τέλος της ομιλίας του Αλέξη Τσίπρα και μετά την προβολή ενός βίντεο υπό τους ήχους της σύνθεσης ειδικά για την εκδήλωση, του Σταμάτη Κραουνάκη.

Αλέξης Τσίπρας: Οι βουλευτές που πήγαν χθες στο Θησείο

Με φόντο την Ακρόπολη, ο πρώην πρωθυπουργός έδωσε στη δημοσιότητα το όνομα και την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος του με επτά δεσμεύσεις. «Στο ραντεβού με την Ιστορία είμαστε πολλοί», ανέφερε ξεκινώντας την ομιλία του. «Έφτασε η μέρα, δεν θα αφήσουμε άλλο την κοινωνία να ασφυκτιά. Δεν πάμε μόνο για πολιτική αλλαγή, πάμε για αλλαγή πολιτικής. Κάνουμε το πρώτο βήμα για μια νέα κοινωνική πλειοψηφία».

Οι συγκεντρωμένοι υποδέχθηκαν τον Αλέξη Τσίπρα με σύνθημα «Αλέξη γερά, να φύγει η δεξιά».

Στην συγκέντρωση δεν έδωσαν το παρών, βουλευτές από τον ΣΥΡΙΖΑ και τη Νέα Αριστερά, προκειμένου να μην συνδεθεί ο νέος φορέας με τα παλιά κόμματα. Ήταν όμως, πολλά μεσαία στελέχη και από τα δύο κόμματα (αρκετοί συνεργάτες των βουλευτών) ενώ και ο κόσμος που είχε συγκεντρωθεί ήταν από όλες τις γενιές, κυρίως μεγαλύτερες ηλικίες αν και υπήρχαν και νέοι.

Οι ανεξάρτητοι βουλευτές Αθηνά Λινού και Γιάννης Σαρακιώτης παραβρέθηκαν στην συγκέντρωση καθώς και ο Διονύσης Τεμπονέρας, η Δώρα Αυγέρη, ο Νίκος Μπίστης, ο Γιάννης Μπαλάφας, ο Παναγιώτης Κουρουμπλής, ο Νίκος Μπελαβίλας, ο Κώστας Γαβρόγλου.

Στην ομιλία του είπε ο Αλέξης Τσίπρας: «Η ιδρυτική διακήρυξη που κρατάω απόψε στα χέρια μου είναι η δική μας Πυξίδα για τη Νέα Ελλάδα. Πυξίδα προς ένα νέο όραμα. Ένα δημοκρατικό σχέδιο για τον 21ο αιώνα. Προς την Ηθική Επανάσταση που έχει ανάγκη η πατρίδα. Κι έναν νέο πατριωτισμό που συνδέεται άρρηκτα με την Κοινωνική Δικαιοσύνη. Έναν πατριωτισμό που υπερασπίζεται τη δημοκρατία και την εμβάθυνσή της σε όλα τα πεδία της εξουσίας και της κοινωνίας.

Αλέξης Τσίπρας: Οι 7 δεσμεύσεις της ΕΛΑΣ

Υπογράμμισε ότι με τη Διακήρυξη «απευθυνόμαστε σε όλες τις Ελληνίδες και σε όλους τους Έλληνες και καταθέτουμε ενώπιον τους 7 βασικές Δεσμεύσεις:

Πρώτον: Δεσμευόμαστε για Ζωή με Αξιοπρέπεια

Δεύτερον: Δεσμευόμαστε για ισχυρή Δημοκρατία χωρίς Ασυλίες Για διαφάνεια και έλεγχο σε κάθε επίπεδο της εξουσίας και του δημόσιου χρήματος.

Τρίτον: Δεσμευόμαστε για μια ισχυρή Οικονομία Δίκαιης Ανάπτυξης και Αξιοπρέπειας. Για αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου με έμφαση στην αγροτική παραγωγή και τη μεταποίηση.

Τέταρτον: Δεσμευόμαστε για Κοινωνικό Κράτος Δικαιωμάτων απέναντι στη κερδοσκοπία. Για να γίνουν ξανά δικαίωμα για όλους και όχι προνόμια για λίγους η υγεία, η παιδεία, η κοινωνική προστασία, η στέγη και ο πολιτισμός.

Πέμπτον: Δεσμευόμαστε για μια Ανθεκτική Ελλάδα σε έναν Κόσμο Διαρκών Κρίσεων. Για προστασία και ασφάλεια απέναντι στις κρίσεις την ενεργειακή ανασφάλεια και τις ακραίες συνέπειες της κλιματικής αλλαγής.

Έκτον: Δεσμευόμαστε για Ψηφιακή Δημοκρατία και Κυριαρχία. Για Εθνικές τεχνολογικές υποδομές με ρήτρες κυριαρχίας.

Έβδομον: Δεσμευόμαστε για μια Ισχυρή Ελλάδα που Θωρακίζει τα Δικαιώματά της και Χτίζει Γέφυρες Ειρήνης. Για Νέα Εθνική Πυξίδα με επιστροφή στην πολυδιάστατη και ενεργητική εξωτερική πολιτική».

Συμπυκνώνοντας ανέφερε ότι «η σημερινή μας Διακήρυξη σηματοδοτεί την έναρξη μιας νέας συλλογικής προσπάθειας για τη δημιουργία μιας μεγάλης Προοδευτικής Συμπαράταξης. Τη σύγκλιση των τριών ιστορικών ρευμάτων του προοδευτικού χώρου που αποτελούν έκφραση της σύγχρονης Αριστεράς: Της Ριζοσπαστικής Αριστεράς, της Σοσιαλδημοκρατίας, και της Πολιτικής Οικολογίας. Αυτή είναι η κυβερνώσα Αριστερά της Νέας Εποχής».

Ακολούθως κάλεσε όλες τις Ελληνίδες και όλους τους Έλληνες να υπογράψουν τη Διακήρυξή. «Για να αναμετρηθούμε ενωμένοι με όλες τις παθογένειες που υπονομεύουν τον τόπο τη δημοκρατία και την αξιοπρέπεια του λαού μας» όπως είπε χαρακτηριστικά και πρόσθεσε: «Για να οικοδομήσουμε μαζί μια Ελλάδα δημοκρατική, δίκαιη, δημιουργική και σύγχρονη. Καλούμε τον κόσμο της Αριστεράς της Δημοκρατίας και της Προόδου όλες και όλους όσοι βαδίσαμε μαζί σε δύσκολους δρόμους αλλά και όσους δεν εντάχθηκαν ποτέ μέχρι σήμερα σε κόμματα να συμπαραταχθούν μαζί μας».

«Βασιζόμαστε πάνω στις μεγάλες προοδευτικές πολιτικές και εθνικές παραδόσεις αυτού του τόπου στους εθνικούς και κοινωνικούς αγώνες που διαμόρφωσαν τη σύγχρονη Ελλάδα. Κουβαλάμε την κληρονομιά των μεγάλων ρευμάτων του προοδευτικού κινήματος: του ΕΑΜ, της Εθνικής Αντίστασης, της ΕΔΑ, των αγώνων για Δημοκρατία και Ειρήνη, του ΠΑΣΟΚ, των πρώτων χρόνων της Αλλαγής, του ΣΥΡΙΖΑ, της Πρώτης Φοράς Αριστερά. Καλούμε κάθε πολίτη που ζει στην Ελλάδα κάθε Έλληνα και Ελληνίδα της διασποράς να κάνει το βήμα της Συμπαράταξης με το όραμα, τις αξίες και τους αγώνες μας. Να γίνει μέρος αυτής της προσπάθειας. Γιατί τίποτα δεν αλλάζει χωρίς τη συμμετοχή μας. Γιατί δεν χρειαζόμαστε απλώς πολιτική αλλαγή αλλά αλλαγή πολιτικής. Κι αυτή η αλλαγή δεν θα έρθει από τα πάνω. Θα έρθει από την κοινωνία. Από τους ανθρώπους που δουλεύουν, δημιουργούν, αγωνίζονται και επιμένουν να ελπίζουν στους εθνικούς και κοινωνικούς αγώνες που διαμόρφωσαν τη σύγχρονη Ελλάδα. Κουβαλάμε την κληρονομιά των μεγάλων ρευμάτων του προοδευτικού κινήματος: του ΕΑΜ, της Εθνικής Αντίστασης, της ΕΔΑ, των αγώνων για Δημοκρατία και Ειρήνη, του ΠΑΣΟΚ, των πρώτων χρόνων της Αλλαγής, του ΣΥΡΙΖΑ, της Πρώτης Φοράς Αριστερά».

Ο Αλέξης Τσίπρας υπογράμμισε ότι ανταποκρίθηκε στο κάλεσμα χιλιάδων ανθρώπων από όλη την Ελλάδα και εξήγησε: «Όχι από κάποια φιλοδοξία. Αλλά γιατί δεν γίνεται να παρακολουθούμε αμέτοχοι μια κοινωνία να ασφυκτιά. Σήμερα αποχαιρετούμε την απογοήτευση. Την αδράνεια και την αποχή. Το στερεότυπο ότι τίποτε δεν αλλάζει σε αυτή τη χώρα. Σήμερα γεννιέται μια νέα πολιτική δύναμη με στόχο όχι μόνο την πολιτική αλλαγή αλλά και την αλλαγή πολιτικής».

Αλέξης Τσίπρας: Πώς αντέδρασαν ΝΔ και ΠΑΣΟΚ

«Τόση επικοινωνία και διαφήμιση για να εμφανισθεί ξανά ο κ. Τσίπρας το ίδιο αμετανόητος και απαράλλαχτος, θυμίζοντας τους λόγους που τον καταψήφισαν οι πολίτες» αναφέρουν κυβερνητικές πηγές σχολιάζοντας την παρουσίαση του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα.

«Η κοινωνία ζητάει να πάμε ακόμα πιο γρήγορα μπροστά και ο κ. Τσίπρας, από την ονομασία του κόμματός του μέχρι τις «ακάλυπτες» υποσχέσεις και τον τοξικό του λόγο, θέλει να γυρίσει την Ελλάδα πολλές δεκαετίες πίσω» προσθέτουν.

«Τα αποκαλυπτήρια του ιδιωτικού κόμματος Τσίπρα με το όνομα ΕΛΑΣ, πιστοποίησαν πόσο παλιό είναι αυτό που πολυδιαφημίζεται εδώ και μήνες ως ''νέο''», σχολιάζει το ΠΑΣΟΚ σε ανακοίνωσή του.

Ρωτά με ποια αξιοπιστία θα ρυθμίσει τα «κόκκινα» δάνεια ο κ. Τσίπρας «που έφερε τα funds μολονότι υποσχόταν σεισάχθεια». «Εκείνος που προτίμησε να μην βάλει φόρο στους εφοπλιστές αλλά να κόψει συντάξεις όπως είπε ο Ζ.Κ. Γιούνκερ πρόσφατα και αφαίμαξε φορολογικά τη μεσαία τάξη, επιστήμονες, ελεύθερους επαγγελματίες, με ποια αξιοπιστία θα εμπνεύσει ότι αυτή τη φορά εννοεί τη δίκαιη φορολογία;», σχολιάζει. Στο ίδιο πνεύμα ρωτά: «Εκείνος που σφράγισε δύο φορές το 41% της Νέας Δημοκρατίας και υπέστη τη μεγαλύτερη ήττα κόμματος αξιωματικής αντιπολίτευσης μεταπολιτευτικά, πώς θα κάνει πράξη την πολιτική αλλαγή;».

Το ΠΑΣΟΚ αναφέρει ότι «ο κ. Τσίπρας κάποτε ήρθε αγκαλιά με τον λαϊκισμό και τις αυταπάτες του, σήμερα έρχεται αγκαλιά με τα συμφέροντα και τη διαπλοκή».

Σχετικά με την αποστροφή του για τα χρέη των κομμάτων, το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης αναφέρει: «ας γνωρίζει οτι το ΠΑΣΟΚ έχει προχωρήσει σε ρύθμιση όλων των χρεών του προς τις τράπεζες επί προεδρίας της αείμνηστης Φώφης Γεννηματά και του Νίκου Ανδρουλάκη». Στο ίδιο πλαίσιο σχολιάζει: «Ο κ. Τσίπρας γιατί δεν λέει μια κουβέντα, για τα χρεοκοπημένα κομματικά ΜΜΕ και τους απολυμένους εργαζόμενους που άφησε πίσω του; Γιατί δεν απαντά στον διάδοχο του στον ΣΥΡΙΖΑ, που καταγγέλλει ότι βρήκε ‘μαύρα ταμεία'; Γιατί δεν δημοσιοποιεί πως χρηματοδοτεί κόμμα με ακριβές επικοινωνιακές καμπάνιες και πανελλαδικό δίκτυο;».

Καταληκτικά το ΠΑΣΟΚ παραθέτει- όπως αναφέρει- «κάτι καίριο», και συγκεκριμένα ένα απόσπασμα από τοποθέτηση του Γιώργου Σιακαντάρη στην εφημερίδα ΤΑ ΝΕΑ, «όχι πολύ παλιά, μόλις το 2024»: «Μπορεί να γίνει επικεφαλής μιας προσπάθειας για την ήττα της Κεντροδεξιάς και της Ακροδεξιάς ο άνθρωπος που το 2015 έβαλε στην κυβέρνηση τη χειρότερη τότε μορφή Ακροδεξιάς; Οι άνθρωποι αλλάζουν, αλλά η ιστορία τους τούς ακολουθεί. Αυτή δεν αλλάζει».

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ