Επιστολική ψήφος: Τι προβλέπει το νομοσχέδιο για τους Απόδημους και πώς θα λειτουργήσει η τριεδρική περιφέρεια

Το νομοσχέδιο για την επιστολική ψήφο των Αποδήμων με τίτλο: «Ορισμός εκλογικής περιφέρειας Απόδημου Ελληνισμού και διευκόλυνση άσκησης εκλογικού δικαιώματος εκλογέων εκτός Επικράτειας», παρουσίασε ο υπουργός Εσωτερικών, Θεόδωρος Λιβάνιος, στο Υπουργικό Συμβούλιο.

Το Υπουργικό Συμβούλιο συνεδρίασε υπό την προεδρία του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, χθες Δευτέρα 26 Ιανουαρίου.

«Αυτή η κυβέρνηση τόλμησε μια θεσμική μεταρρύθμιση, έχει έρθει η ώρα να ολοκληρωθεί» τόνισε στην εισήγησή του ο πρωθυπουργός αναφερόμενος στην ψήφο των Ελλήνων του Εξωτερικού στις τελευταίες ευρωεκλογές και πρόσθεσε ότι το «επόμενο βήμα είναι οι Έλληνες οι οποίοι διαμένουν μόνιμα εκτός Ελλάδος να μπορούν όχι απλά να επιλέξουν το κόμμα της προτίμησής τους αλλά και συγκεκριμένο βουλευτή ως εκπρόσωπό τους».

Επιστολική ψήφος: Τι προβλέπει το νομοσχέδιο

Το νομοσχέδιο όπως παρουσιάστηκε από τον Θεόδωρο Λιβάνιο, εισάγει τις εξής μεταρρυθμίσεις:

Η κυβέρνηση καταθέτει πρόταση για τη θεσμοθέτηση της επιστολικής ψήφου στις βουλευτικές εκλογές, αποκλειστικά για τους εκλογείς που βρίσκονται εκτός της χώρας. Όπως σημειώνεται, η επιτυχημένη υλοποίηση της επιστολικής ψήφου στις ευρωεκλογές του 2024, απέδειξε ότι η χώρα μπορεί να διευκολύνει τους Έλληνες του εξωτερικού να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα από τον τόπο κατοικίας τους, ενισχύοντας τους δεσμούς τους με την πατρίδα. Εφόσον τα κόμματα της αντιπολίτευσης συμμερίζονται την ανάγκη να δυναμώσει η φωνή των Ελλήνων που βρίσκονται στο εξωτερικό, η εξασφάλιση της απαιτούμενης πλειοψηφίας των 2/3 των βουλευτών θα επιτρέψει την εφαρμογή της επιστολικής ψήφου για αυτούς ήδη από τις εκλογές του 2027, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 51 του Συντάγματος. Σε διαφορετική περίπτωση, θα διατηρηθεί το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο για την ψηφοφορία με φυσική παρουσία σε εκλογικά τμήματα του εξωτερικού. Εκλογική περιφέρεια Απόδημου Ελληνισμού με 3 έδρες: Ο ορισμός εκλογικής περιφέρειας Απόδημου Ελληνισμού με 3 έδρες θα επιτρέψει στους εκτός Ελλάδας εκλογείς να επιλέξουν οι ίδιοι τους βουλευτές που θα τους εκπροσωπούν στο εθνικό Κοινοβούλιο. Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί η αναγκαία πλειοψηφία των 2/3 των βουλευτών, η ρύθμιση για την εκλογική περιφέρεια Απόδημου Ελληνισμού δεν θα ισχύσει για τις εκλογές του 2027, αλλά για τις μεθεπόμενες, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 54 του Συντάγματος.

Επισημαίνεται ότι η κατανομή των συνολικών εδρών θα υπολογίζεται με βάση το σύνολο των ψήφων που λαμβάνει κάθε συνδυασμός σε όλες τις εκλογικές περιφέρειες, συμπεριλαμβανομένης αυτής του Απόδημου Ελληνισμού. Η κατανομή των τριών εδρών στην εκλογική περιφέρεια Απόδημου Ελληνισμού γίνεται ακριβώς με τον ίδιο τρόπο που γίνεται στις υπόλοιπες τριεδρικές περιφέρειες (όπως Αργολίδα, Λακωνία, Αρκαδία, Βοιωτία).

Στο μεταξύ, θετική είναι η πρώτη αντίδραση από την αντιπολίτευση. Το ΠΑΣΟΚ «τάσσεται υπέρ της εμβάθυνσης της εκπροσώπησης και της ενίσχυσης της συμμετοχής των Ελλήνων του εξωτερικού στα κοινά, υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα τεθεί σε αμφισβήτηση η αντιπροσωπευτικότητα του εκλογικού αποτελέσματος», υπογράμμισε ο εκπρόσωπος Τύπου του κόμματος, Κώστας Τσουκαλάς. Όπως χαρακτηριστικά είπε η Χαριλάου Τρικούπη, θα περιμένει το σχέδιο που θα φέρει η κυβέρνηση και εν συνεχεία θα το αξιολογήσει.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ