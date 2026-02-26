Επιστολή της Τουρκίας στον ΟΗΕ: Αμφισβητεί ΑΟΖ Ελλάδας, Κύπρου και Αιγύπτου - Αντίδραση από ΥΠΕΞ

Διπλωματικές πηγές του ελληνικού υπουργείου Εξωτερικών χαρακτηρίζουν -εν πολλοίς- αναμενόμενη την από 16 Φεβρουαρίου 2026 επιστολή της Μόνιμης Αντιπροσωπείας της Τουρκίας στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών και προς τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ.

Η επιστολή της Τουρκίας στον ΟΗΕ αποτελεί, στην ουσία, συνέχεια σχετικών Ρηματικών Διακοινώσεων της Ελλάδας, της Κύπρου και της Αιγύπτου.

Μάλιστα, η Τουρκία φαίνεται πως αμφισβητεί την Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη (ΑΟΖ) Ελλάδας, Κύπρου και Αιγύπτου, γεγονός που, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές από το υπουργείο Εξωτερικών, δεν «προκαλεί έκπληξη».

Τι αναφέρει το ΥΠΕΞ για την επιστολή της Τουρκίας στον ΟΗΕ

«Η εν λόγω επιστολή, που απορρίπτεται εκ μέρους της Ελλάδας και θα απαντηθεί δεόντως, αναπαράγει τις γνωστές, πλην όμως ευφάνταστες και αυθαίρετες ερμηνείες του Διεθνούς Δικαίου, και ειδικότερα του Δικαίου της Θάλασσας, στις οποίες συχνά επιδίδεται η Τουρκία, αμφισβητώντας για μια ακόμη φορά τα νόμιμα δικαιώματα της χώρας μας, ενώ επιμένει να μην αναγνωρίζει την Κυπριακή Δημοκρατία, κράτος μέλος της ΕΕ και του ΟΗΕ», τονίζουν χαρακτηριστικά.

Οι διπλωματικές πηγές επισημαίνουν ότι η επανάληψη νομικά ανυπόστατων ισχυρισμών δεν τους προσδίδει αξία και δεν παράγει έννομα αποτελέσματα.

Σημειώνεται ότι οι ισχυρισμοί αυτοί έχουν ήδη κατ’ επανάληψη απαντηθεί με επιστολές της Ελλάδας προς τα Ηνωμένα Έθνη, στις οποίες υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με το Δίκαιο της Θάλασσας, στην οριοθέτηση υφαλοκρηπίδας και ΑΟΖ μεταξύ κρατών με παρακείμενες ή αντικείμενες ακτές, τα νησιά έχουν πλήρη δικαιώματα σε θαλάσσιες ζώνες, όπως και τα ηπειρωτικά εδάφη.

Καταλήγουν δε ότι η Τουρκία θα πρέπει να συμμορφωθεί με τις επιταγές του Δικαίου της Θάλασσας, προς όφελος των σχέσεων καλής γειτονίας, της σταθερότητας και της συνεργασίας στην περιοχή.