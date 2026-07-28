Επικοινωνία Μητσοτάκη-Νόλαν: Τον συνεχάρη για την «Οδύσσεια» - Όσα συζήτησαν

Με τον πολυβραβευμένο σκηνοθέτη της «Οδύσσειας», Κρίστοφερ Νόλαν, συνομίλησε το απόγευμα της Δευτέρας (27/7) ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Κατά τη διάρκεια της τηλεδιάσκεψης, ο πρωθυπουργός συνεχάρη τον σκηνοθέτη για την απόδοση του ομηρικού επικού ποιήματος στη μεγάλη οθόνη και τον ευχαρίστησε για τη συμβολή της ταινίας στην τόνωση του παγκόσμιου ενδιαφέροντος για τον αρχαιοελληνικό πολιτισμό, προσθέτοντας ότι τέτοιες παραγωγές γεφυρώνουν την πλούσια πολιτιστική κληρονομιά της Ελλάδας με τη σύγχρονη δημιουργικότητα.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στάθηκε, επίσης, στην πολύ μεγάλη εισπρακτική επιτυχία που έχει σημειώσει η «Οδύσσεια» και εξέφρασε την εκτίμησή του για το γεγονός ότι σημαντικό μέρος των γυρισμάτων έγινε στην Ελλάδα.

Ο Κρίστοφερ Νόλαν έφτασε στα όριά του με την «Οδύσσεια»

Υπενθυμίζεται πως μετά την ολοκλήρωση της «Οδύσσειας», ο Βρετανός σκηνοθέτης παραδέχθηκε ότι η απαιτητική παραγωγή δοκίμασε τα όρια της αντοχής τόσο του ίδιου όσο και ολόκληρου του συνεργείου του.

«Σίγουρα έφτασα στα όρια της δικής μου αντοχής και, νομίζω, της αντοχής όλων», δήλωσε. «Είναι η Οδύσσεια, φυσικά και έπρεπε να είναι δύσκολη. Δεν θα κάναμε σωστά τη δουλειά μας, αν μια ταινία για την Οδύσσεια δεν φαινόταν δύσκολη».

Όταν ρωτήθηκε αν θα περάσουν τρία χρόνια μέχρι την επόμενη ταινία του, ο Νόλαν απάντησε: «Τουλάχιστον». Αυτό σημαίνει ότι το επόμενο έργο του δεν αναμένεται να φτάσει στις αίθουσες πριν από το 2029.

Η «Δουνκέρκη» κυκλοφόρησε το 2017, το «Tenet» το 2020, το «Οπενχάιμερ» το 2023 και η «Οδύσσεια» το 2026. Ο Νόλαν παραμένει πιστός στον κύκλο μιας νέας ταινίας περίπου κάθε τρία χρόνια- μόνο που αυτήν τη φορά δηλώνει ανοιχτά πόσο τον εξάντλησε η διαδρομή.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ