Επεισόδιο Κωνσταντοπούλου με Γεωργιάδη στη Βουλή - Υποστήριξε ότι τον βιντεοσκοπούσε ενώ έτρωγε

Έντονο επεισόδιο σημειώθηκε σήμερα στη Βουλή, όταν η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, φέρεται να κατέγραψε με το κινητό της τον υπουργό Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη, την ώρα που έτρωγε κράκερ.

Η κίνηση αυτή οδήγησε σε ένταση στη Βουλή, σε διακοπή της συνεδρίασης και στη συνέχεια σε παραπομπή της υπόθεσης στην Επιτροπή Δεοντολογίας.

Κατά την επανέναρξη, ο αντιπρόεδρος της Βουλής και πρόεδρος της Επιτροπής Δεοντολογίας, Γιώργος Γεωργαντάς, ανακοίνωσε ότι τα πρακτικά της συζήτησης θα αξιολογηθούν περαιτέρω από την Επιτροπή, ωστόσο ο κ. Γεωργιάδης καταφέρθηκε κατά της κας Κωνσταντοπούλου, ζητώντας την αποβολή της για τη βιντεοσκόπηση, υποστηρίζοντας ότι παραβιάζει τους κανονισμούς και έχει προνομιακή συμπεριφορά.

Από την πλευρά της, η Ζωή Κωνσταντοπούλου κατηγόρησε τον υπουργό για ακατάλληλη και επιδεικτική συμπεριφορά, επισημαίνοντας ότι η συνεδρίαση και τα πρακτικά της Βουλής συχνά χειραγωγούνται και ότι τέτοιες ενέργειες υπονομεύουν την ομαλή λειτουργία του κοινοβουλίου.

Παράλληλα αναφέρθηκε σε προηγούμενα περιστατικά, όπου μέλη της κυβέρνησης φέρονταν επιθετικά προς βουλευτές και δημοσιογράφους, ενώ επέκρινε την τάση ορισμένων να χρησιμοποιούν την αίθουσα της Βουλής για προσωπικά θεάματα.

Κωνσταντοπούλου για Γεωργιάδη: «Mπήκε στη Βουλή με ένα κόκκινο πακέτο κρακεράκια»

«Και αφού ανέβηκα στο βήμα άρχισε να φωνασκεί και να σκούζει ο κ. Γεωργιάδης που έχει δυστυχώς την θέση του υπουργού Υγείας και τραμπουκίζει γιατρούς και όποιον τον ενοχλεί και με τον τσαμπουκά και αφού μπήκε στη Βουλή με ένα κόκκινο πακέτο κρακεράκια τα οποία επιδεικτικά τοποθέτησε πάνω στο έδρανο και άρχισε να τα τρώει και τα έδωσε στους συνεργάτες του», ανέφερε μεταξύ άλλων η Ζωή Κωνσταντοπούλου.

Στο βήμα στη συνέχεια ανέβηκε ο Άδωνις Γεωργιάδης, σημειώνοντας: «Ζητώ συγγνώμη από τους συναδέλφους μου γιατί με έπιασε το στομάχι μου και βγήκα έξω και πήρα λίγα κρακεράκια».

«H κυρία αυτή έκανε ξανά το ίδιο με άλλους δυο συναδέλφους και ανέβασε το βίντεο στα social media για να τους συκοφαντήσει. Πολλά μου έχει πει αλλά για την απλήρωτη εργαζόμενή της και τα ψέματα που είπε ενώ ήταν δηλωμένη στην ΕΡΓΑΝΗ και την κατήγγειλε για μπούλινγκ, η λαλιστάτη κα πρόεδρος δεν είχε να πει τίποτα. Δεν ασχολούμαι άλλο μαζί της γιατί δεν βγάζεις άκρη. Η περίπτωσή της ανήκει σε άλλες επιστήμες», κατέληξε.