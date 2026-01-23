Έντονες αντιδράσεις για την Όλγα Κεφαλογιάννη και την τροπολογία για τη συνεπιμέλεια τέκνων

Έντονες αντιδράσεις έχουν προκληθεί από χθες, κατά της υπουργού Τουρισμού Όλγας Κεφαλογιάννη για την τροπολογία για τη συνεπιμέλεια τέκνων.

Την πρώην σύζυγό του, Όλγα Κεφαλογιάννη, κατήγγειλε ο Μίνως Μάτσας σε εξώδικό του, κατηγορώντας την πως η ίδια έφερε τροπολογία για τη συνεπιμέλεια τέκνων ώστε εκείνη να σπεύσει να εκμεταλλευτεί τη ρύθμιση.

Στο εξώδικο, ο κ. Μάτσας υποστηρίζει ότι λίγες ημέρες μετά την απόφαση του δικαστηρίου για συνεπιμέλεια των παιδιών τους, πήγε τροπολογία στη Βουλή σε νομοσχέδιο για τον ΟΠΕΚΕΠΕ στις 19 Δεκεμβρίου με τον χαρακτήρα του επείγοντος, που αφορά στην επιμέλεια τέκνων.

Επίσης, ο κ. Μάτσας τονίζει ότι η πρώτη που έκανε χρήση της συγκεκριμένης τροπολογίας, ήταν η υπουργός Τουρισμού, Όλγα Κεφαλογιάννη, λέγοντας ότι «το αντικειμενικό γεγονός ότι εσείς πρώτη, μέσα σε ελάχιστο χρόνο από τη θέσπισή της, σπεύσατε και χρησιμοποιήσατε τη διάταξη αυτή, ασκώντας την από 7/1/2026 αγωγή σας εναντίον μου, σας εκθέτει ανεπανόρθωτα ηθικά και πολιτικά» και ακολούθως σημειώνοντας ότι: «Φαντάζομαι δεν θα διαφωνείτε ότι οι πολιτικοί όχι απλώς δεν επιτρέπεται να σφετερίζονται την εξουσία, αλλά επιπλέον έχουν την υποχρέωση να μην σκανδαλίζουν, δημιουργώντας την υποψία ότι τη σφετερίζονται».

Τι προβλέπει η τροπολογία για τη συνεπιμέλεια τέκνων

Η τροπολογία προβλέπει ότι αν ένας γονέας δεν συμφωνεί με απόφαση Πρωτοδικείου σχετικά με τη γονική μέριμνα των ανήλικων τέκνων, μπορεί, αντί να περιμένει την κρίση του Εφετείου, να καταθέσει ξανά αγωγή και η υπόθεση να εκδικαστεί εκ νέου σε πρώτο βαθμό.

Μέχρι σήμερα, όταν ένας γονέας διαφωνούσε με πρωτόδικη απόφαση επιμέλειας, μπορούσε να ασκήσει έφεση και να περιμένει την κρίση του Εφετείου. Ο Αστικός Κώδικας, μέσα από το άρθρο 1536, επέτρεπε την τροποποίηση για λόγους που σχετίζονταν κυρίως με την ασφάλεια και τη φροντίδα του παιδιού, ενώ η νομολογία απέφευγε επαναλαμβανόμενες δίκες. Παράλληλα, το 2021 ο Ν. 4800 εισήγαγε τη λογική της συνεπιμέλειας και της ισχυρότερης συμμετοχής και των δύο γονέων μετά από διάσταση ή διαζύγιο, ενισχύοντας την παρουσία και του δεύτερου γονέα στην ανατροφή του παιδιού.

Το εξώδικο Μάτσα σε Κεφαλογιάννη για την τροπολογία

Ο Μίνως Μάτσας, μέσω του δικηγόρου του, προχώρησε στην επίδοση εξωδίκου, με το οποίο διαμαρτύρεται για την εφαρμογή της τροπολογίας και το ηθικό πλαίσιο αυτής. Όπως αναφέρει το εξώδικο:

«Είναι εξαιρετικά κουραστικό και ψυχοφθόρο για μένα, άδικο για τα παιδιά μας, τελικώς όμως αλυσιτελές γα εσάς, να προσπαθείτε αδιαλείπτως επί ενάμισι έτος τώρα, με συνειδητά αναξιοπρεπή, λόγω και έργω, συμπεριφορά, να δημιουργείτε τεχνητές εντάσεις εκ του μηδενός, κατασκευάζοντας ανύπαρκτα προβλήματα με αφελείς και παιδαριώδεις προβοκάτσιες για ασήμαντες αφορμές, προκειμένου εν συνεχεία, με επίκληση αυτών, να προβείτε σε καταιγισμό εξωδίκων δηλώσεων (κενών περιεχομένου ωστόσο) και δικογράφων κάθε μορφής εναντίον μου (πιθανολογώ ότι η νομοθεσία μας δεν γνωρίζει άλλα ένδικα βοηθήματα, γιατί είμαι σίγουρος ότι, αν υπήρχαν, θα τα είχατε ασκήσει και αυτά...), στα οποία μόνη σας, με τη χαρακτηριστική για σας ναρκισσιστική εκφορά λόγου, «αποδίδετε δίκαιο» στον εαυτό σας και μέμφεστε όλον τον υπόλοιπο κόσμο (εμένα, το δικαστήριο, τους δικηγόρους μου, την οικογένειά μου κλπ).

Προκαλεί κλαυσίγελο και θα συζητηθεί οπωσδήποτε στη δημόσια σφαίρα, η καταπληκτική σύμπτωση, ότι, ελάχιστες μόλις ημέρες μετά την έκδοση της υπ' αρ. 2226/2025 απόφασης από το Πρωτοδικείο Αθηνών, με την οποία διαπιστώθηκε η αδυναμία σας να διαχειριστείτε τον θυμό σας και διατάχθηκε η πλήρης συνεπιμέλεια με αναλλασσόμενη κατοικία των τέκνων μας, ψηφίσθηκε (στις 19.12.2025) το άρθρο 109 του. ν. 5264/2025, ο οποίος φέρει και τη δική σας υπογραφή, με το οποίο επιχειρείτε την ad hoc επανάκριση της υπόθεσης από το πρωτοβάθμιο δικαστήριο, ενώ μάλιστα εκκρεμεί η υπόθεση σε δεύτερο βαθμό από το εφετείο.

Ο νόμος αυτός αφορα κατά βάση στον ΟΠΕΚΕΠΕ, το δε επίμαχο άρθρο 109, βρίσκεται στο «ΜΕΡΟΣ Δ» του με τίτλο «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ». Κάποιος, δηλαδή, έκρινε την ανάγκη θέσπισης της ρύθμισης αυτής, ως «επείγουσα»... Πρέπει, δε, ο συντάκτης της να βρισκόταν πράγματι σε κατεπείγουσα κατάσταση, διότι η διάταξη είναι καταφανώς ασύντακτη... Δεν μπορώ, βέβαια, να διανοηθώ, γενικώς τουλάχιστον μιλώντας, ότι το νομοθετικό έργο μπορεί ποτέ να μετατραπεί σε εργαλείο εξυπηρέτησης προσωπικών αιτημάτων μελών της κυβέρνησης, ιδίως μάλιστα για την ανατροπή δικαστικών αποφάσεων, ούτε φυσικά, διανοούμαι ειδικότερα, ότι η συγκεκριμένη αυτή διάταξη προτάθηκε και ψηφίστηκε με την υπογραφή σας, για να εφαρμοστεί στη συγκεκριμένη περίπτωση που σας αφορά,

Πάρα ταύτα, το αντικειμενικό γεγονός ότι εσείς πρώτη, μέσα σε ελάχιστο χρόνο από τη θέσπισή της, σπεύσατε και χρησιμοποιήσατε τη διάταξη αυτή, ασκώντας την από 7/1/2026 αγωγή σας εναντίον μου, σας εκθέτει ανεπανόρθωτα ηθικά και πολιτικά. Γίνεται, δε, ακόμη πιο δυσάρεστη η διαπίστωση αυτή, αν σκεφτεί κανείς ότι στις 16/12/2025, δηλαδή πριν από την ψήφιση του άρθρου 10-0 του ν.5264/2025, μου επιδώσατε την από 15/1/2025 εξώδικη δήλωση, στην οποία ήδη επιχειρείτε να «στήσετε» σενάριο μελλοντικής επίκλησης των προϋποθέσεων εφαρμογής του... Φαντάζομαι δεν θα διαφωνείτε ότι οι πολιτικοί όχι απλώς δεν επιτρέπεται να σφετερίζονται την εξουσία, αλλά επιπλέον έχουν την υποχρέωση να μην σκανδαλίζουν, δημιουργώντας την υποψία ότι τη σφετερίζονται. Ανεξαρτήτως πάντως των ανωτέρω, τα οποία χαρακτηρίζουν εσάς ως δημόσιο πρόσωπο, η σχετική αγωγή σας τυγχάνει προδήλως αβάσιμη νόμω και ουσία, όπως θα εκθέσουμε στη σχετική δίκη».

Τι απαντούν Μαρινάκης και Φλωρίδης

Για τον ντόρο που έχει ξεσηκωθεί σχετικά με την τροπολογία της Όλγας Κεφαλογιάννη, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης σημείωσε πως «δεν μιλάμε για τροπολογία. Είναι νομοσχέδιο που είχε αρκετά άρθρα, τα οποία περιέχονταν σε όλες τις επιτροπές και στην Ολομέλεια, συζητείται επί εβδομάδες. Δεύτερον ψηφίστηκε από 180 βουλευτές. Δεν αλλάζει η ουσία για την συνεπιμέλεια, παραμένουν όλα τα άρθρα ανέγγιχτα. Τι αλλάζει; Αν προκύψει σπουδαίος λόγος, μπορεί να ζητήσει ο άλλος διάδικος μετά την πρωτόδικη απόφαση, μέσω έφεσης, να αλλάξει το καθεστώς».

Επίσης, διευκρινίσεις για τη διάταξη που αφορά τη συνεπιμέλεια των τέκνων και συμπεριλήφθηκε σε νομοσχέδιο για τον ΟΠΕΚΕΠΕ με χαρακτήρα επείγοντος, έδωσε ο υπουργός Δικαιοσύνης, Γιώργος Φλωρίδης, μιλώντας στο OPEN το πρωί της Παρασκευής 23/1.

Σε ερώτηση για την κριτική που δέχεται το υπουργείο ότι η διάταξη είναι «φωτογραφική», καθώς η πρώτη που έκανε χρήση είναι η υπουργός Τουρισμού, Όλγα Κεφαλογιάννη, ο κ. Φλωρίδης απάντησε: «Επί των διατάξεων του νομοσχεδίου συνολικά η ΝΔ ζήτησε ονομαστική ψηφοφορία στη Βουλή και έγινε ονομαστική. Η διάταξη αυτή ψηφίστηκε από 180 βουλευτές και ο ΣΥΡΙΖΑ, η Νίκη και η Ελληνική Λύση του κ. Βελόπουλου είπαν παρών. Δηλαδή δεν αρνήθηκαν ψήφο. Ψήφισε η ΝΔ, το ΚΚΕ και τρεις ανεξάρτητοι, 180. Δηλαδή αυτή η διάταξη πήρε την ψήφο των 3/5 της Βουλής ως θετική ψήφο και την ανοχή των 2/3, δηλαδή πήρε πάνω από 200 ψήφους. Σχηματίστηκε μία πλειοψηφία τεράστια στη Βουλή, κι αυτοί που την ψήφισαν τι είδαν; Είδαν ότι αυτή είναι μία καλή διάταξη για τους πολίτες μας. Αυτό ψήφισαν».

«Τώρα το γεγονός ότι αυτή τη διάταξη πάνε και την φορτώνουν σε κάποια πολιτικό ή σε κάποιον πολιτικό, όταν αφορά όλο τον λαό, όταν αφορά όλους τους πολίτες που βρίσκονται σε αυτό και έπρεπε να το ρυθμίσουμε εδώ και πάρα πολύ καιρό, αυτό νομίζω ότι αδικεί αυτή τη ρύθμιση που κάνουμε. Αυτή η ρύθμιση είναι υπέρ των πολιτών, γιατί τους προσθέτει ένα ακόμη δικαίωμα», πρόσθεσε.

Αναφορικά με τη διαδικασία που ακολουθήθηκε, ο υπουργός Δικαιοσύνης εξήγησε ότι η διάταξη δεν συμπεριλήφθηκε στο νομοσχέδιο ως τροπολογία και συζητήθηκε εκτενώς στη Βουλή. «Ετοιμαζόταν το νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών και όταν ετοιμάζεται ένα νομοσχέδιο ειδοποιούνται τα υπουργεία αν έχουν ρυθμίσεις που θέλουν να ενσωματώσουν στο νομοσχέδιο αυτό. Στο δεύτερο μέρος του νομοσχεδίου ενσωματώθηκαν διατάξεις από 12 υπουργεία. Όχι τροπολογίες προσέξτε, κανονικά στο σώμα του νομοσχεδίου συγκεκριμένα άρθρα. Αυτή είναι η καθημερινή πρακτική», είπε χαρακτηριστικά.

«Εδώ, λοιπόν, τι είχαμε; Κανονικές διατάξεις στο νομοσχεδίου από 12 υπουργεία πέραν του κεφαλαίου για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Ενσωματώσαμε 8 διατάξεις του υπουργείου Δικαιοσύνης», ανέφερε ο υπουργός Δικαιοσύνης. «Ξεκίνησε η συζήτηση του νομοσχεδίου στις αρμόδιες επιτροπές της Βουλής. Στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής έγιναν 4 συνεδριάσεις, όπως γίνεται πάντα, σε διαφορετικές μέρες που κράτησαν μία εβδομάδα», τόνισε.

«Μετά από αυτές τις 4 συνεδριάσεις της Βουλής το νομοσχέδιο - δύο μέρες μετά νομίζω - εισήχθη για συζήτηση στην ολομέλεια της Βουλής, η οποία παρά το συνηθισμένο ότι κρατάει μία μέρα εδώ κράτησε δύο μέρες. Η διάταξη για την οποία μιλάμε και οι άλλες διατάξεις των άλλων υπουργείων κατατέθηκαν από την αρχή στο νομοσχέδιο στη Βουλή δόθηκαν στα κόμματα. Συζητήθηκαν επί 4 συνεδριάσεις στην επιτροπή της Βουλής με όλα τα κόμματα και μετά επί δύο μέρες οι διατάξεις αυτές συζητήθηκαν στην Ολομέλεια», κατέληξε.