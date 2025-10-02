Ένταση στην Εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ – Στο επίκεντρο ο Μυλωνάκης και η κατάθεση Μελά

Συνεχίζεται με αιχμηρές αντιπαραθέσεις η συζήτηση στην Εξεταστική Επιτροπή για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, με το ΠΑΣΟΚ να καταγγέλλει την κυβερνητική πλειοψηφία για συγκάλυψη και προσχηματική στάση.

Κατά τη συνεδρίαση, το ΠΑΣΟΚ ζήτησε την άμεση προσκόμιση του υπηρεσιακού ενημερωτικού σημειώματος που παραδέχτηκε ότι έλαβε ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ, Γιώργος Μυλωνάκης, καθώς και την κλήτευσή του στην Επιτροπή για να δώσει εξηγήσεις. Το αίτημα απορρίφθηκε από την κυβερνητική πλειοψηφία, με την αντιπολίτευση να σχολιάζει πως η επιστολή του κ. Μυλωνάκη, με την οποία έθετε «ανεπιφύλακτα» τον εαυτό του στη διάθεση της Επιτροπής, ήταν προσχηματική.

Παράλληλα, η Ένωση Περιφερειών Ελλάδος (ΕΝΠΕ) εξέδωσε ανακοίνωση με την οποία διευκρινίζει ότι οι Περιφέρειες δεν έχουν καμία αρμοδιότητα στη διαδικασία χορήγησης άμεσων ενισχύσεων, καταρρίπτοντας τους ισχυρισμούς της κυβέρνησης. Όπως τονίζεται, ο ΟΠΕΚΕΠΕ είναι ο αποκλειστικά αρμόδιος φορέας μέσω των πιστοποιημένων ΚΥΔ ή της ηλεκτρονικής πλατφόρμας. Η αναφορά στην Κτηνιατρική Βάση Δεδομένων, επισημαίνεται, είναι παραπλανητική, καθώς πρόκειται για εργαλείο υγειονομικού χαρακτήρα.

Ιδιαίτερη συζήτηση προκάλεσε η κατάθεση του πρώην προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ, Δημήτρη Μελά. Ο μάρτυρας φέρεται να μην έδωσε σαφείς απαντήσεις για τις αδιαφανείς πρακτικές που του καταλογίζονται, ενώ τα πρακτικά αποκάλυψαν διαλόγους με συγγενικά πρόσωπα και συνεργάτες, όπου φαίνεται να γίνεται λόγος για δώρα και διευκολύνσεις. Σε ερώτηση της εισηγήτριας του ΠΑΣΟΚ, Μιλένας Αποστολάκη, ο κ. Μελάς παραδέχτηκε ότι δέχθηκε δώρο ρολόι, το οποίο χαρακτήρισε «φτηνό», υποστηρίζοντας ότι δεν συνδεόταν με τα καθήκοντά του, αλλά με τη μεσολάβησή του σε υπόθεση ακινήτου.

Ο πρώην πρόεδρος, υιοθετώντας μια «πρωτότυπη» υπερασπιστική γραμμή, ισχυρίστηκε ότι δεν έχει σημασία τι ειπώθηκε σε τηλεφωνικές συνομιλίες, αλλά αν οι πράξεις υλοποιήθηκαν. Παρέλειψε ωστόσο να αναφέρει ότι η υπόθεση ερευνάται ήδη από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Επιπλέον, ενώ είχε λάβει καταγγελίες για ΑΦΜ τον Νοέμβριο του 2021, έδωσε εντολή για ελέγχους μόλις τον Ιούνιο του 2022, λίγο πριν αποχωρήσει από τη θέση του.

Ο κ. Μελάς ολοκλήρωσε την κατάθεσή του χωρίς να απαντήσει σε καίρια ερωτήματα για την περίοδο 2019-2020, όταν η κατανομή του εθνικού αποθέματος ξεπέρασε κάθε προηγούμενο. Ωστόσο, η Δικαιοσύνη αναμένεται να τον καλέσει για να λογοδοτήσει για βαρύτατα αδικήματα, όπως υπεξαγωγή εγγράφου, παράβαση καθήκοντος κατ’ εξακολούθηση και υπόθαλψη εγκληματία.