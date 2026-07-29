Ένταση Γεωργιάδη με πολίτες στη Λήμνο: «Δεν θέλουμε παράσιτα εδώ πέρα»

Η στιγμή που ο Άδωνις Γεωργιάδης συνομιλεί με κάτοικο στη Λήμνο / Φωτ.: limnoslive.gr

Επίσκεψη στη Λήμνο πραγματοποιεί ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, για τα εγκαίνια στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών του ομώνυμου νοσοκομείου.

Μετά την επίσκεψη στο νοσοκομείο, ο υπουργός Υγείας έκανε βόλτα στα καφενεία της Μύρινας, όπου προσπάθησε να συνομιλήσει με κατοίκους της περιοχής. Ωστόσο, ο Άδωνις Γεωργιάδης αποδοκιμάστηκε από τους πολίτες, οι οποίοι μεταξύ άλλων εξέφρασαν τη δυσαρέσκειά τους για την κατάσταση των υγειονομικών υπηρεσιών στο νησί.

Ορισμένοι εξ' αυτών, όπως αναφέρουν τοπικά μέσα ενημέρωσης, αρνήθηκαν να τον χαιρετήσουν με αποτέλεσμα να επικρατήσει μία ολιγόλεπτη, φραστική ένταση.

Τι είπαν στον Άδωνι Γεωργιάδη οι κάτοικοι στη Λήμνο

Σύμφωνα με όσα καταγράφηκαν, ένας από τους πολίτες αρνήθηκε να ανταλλάξει χειραψία με τον υπουργό Υγείας και του είπε: «Τι ήρθατε να κάνετε στο νησί μας; Τα χέρια μου είναι ολοκάθαρα, είναι όλο ιδρώτα και όλο πόνο».

Ο ίδιος συνέχισε να εκφράζει την αγανάκτησή του, ενώ και άλλοι παρευρισκόμενοι παρενέβησαν, ζητώντας από τον υπουργό να αποχωρήσει.

«Άιντε δρόμο και μην ξανάρθετε. Παράσιτα δεν θέλουμε εδώ πέρα», ακούστηκε να φωνάζουν ορισμένοι από τους κατοίκους, ενώ άλλοι αναφέρθηκαν στις ελλείψεις και στα προβλήματα που, όπως υποστήριξαν, εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν οι υγειονομικές δομές του νησιού.

«Για τα νοσοκομεία τίποτα δεν έγινε και έχουν και μούτρα να έρχονται», είπε κάτοικος, αποτυπώνοντας το κλίμα έντασης που επικράτησε.

Η απάντηση Γεωργιάδη για την ένταση στη Λήμνο

Ο υπουργός Υγείας, στάθηκε στο επεισόδιο στη Λήμνο με ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αναφέροντας τα εξής: «Εμένα όσο και να με υβρίζουν και να με κατηγορούν, μόλις διαβάζω τέτοια μηνύματα παίρνω θάρρος και καμαρώνω, για όσα κάνουμε υπέρ των ασθενών να σας πω την αλήθεια».

Εμένα όσο και να με υβρίζουν και να με κατηγορούν, μόλις διαβάζω τέτοια μνμ παίρνω θάρρος και καμαρώνω, για όσα κάνουμε υπέρ των ασθενών να σας πω την αλήθεια. pic.twitter.com/SDmaJKBWPf — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) July 29, 2026

Με πληροφορίες από limnolive.gr