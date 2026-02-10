Έλενα Καραγεωργοπούλου: Ανεξαρτητοποιήθηκε από την Πλεύση Ελευθερίας

Η Έλενα Καραγεωργοπούλου ανεξαρτητοποιήθηκε από την Κοινοβουλευτική Ομάδα της Πλεύση Ελευθερίας.

Μετά την αποχώρησή της, η ΚΟ του κόμματος αριθμεί πλέον πέντε βουλευτές και σύμφωνα με τον Κανονισμό της Βουλής, η Πλεύση Ελευθερίας δεν διαλύεται, καθώς διατηρεί τον ελάχιστο απαιτούμενο αριθμό βουλευτών για τη συνέχιση της λειτουργίας της ως Κοινοβουλευτική Ομάδα.

Υπενθυμίζεται ότι μετά και την τελευταία παραίτηση του Διαμαντή Καραναστάση, το κόμμα, εκτός από την πρόεδρο του, Ζωή Κωνσταντοπούλου, μένει με τους Σπύρο Μπιμπίλα, Αλέξανδρο Καζαμία, Τζώρτζια Κεφαλά και Έλλη Ρούσσου.

Ποια είναι η Έλενα Καραγεωργοπούλου

Το βιογραφικό της Έλενας Καραγεωργοπούλου αναφέρει:

«Η Έλενα Καραγεωργοπούλου είναι γεννημένη στην Αθήνα το 1970. Το 1993 αποφοίτησε από τη Νομική Σχολή Αθηνών και είναι μητέρα ενός παιδιού.

Το 2003 διορίστηκε Συμβολαιογράφος Λαυρίου Αττικής, και ανέλαβε από τον προκάτοχο της ιστορικό αρχείο της πόλης από το έτος 1870.

Το πρώτο εξάμηνο του 2018 διετέλεσε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Αθηνών, Πειραιώς, Αιγαίου και Δωδεκανήσου. Από το 2005 έως το 2015 υπήρξε εθελόντρια στο Κέντρο Αποκατάστασης Αναπήρων Παιδιών Βούλας.

Από το 2005 έως και το 2007 άσκησε το δικηγορικό της λειτούργημα χωρίς αίσιο αποτέλεσμα, λόγω απόρριψης σε δεύτερο βαθμό (εφετείου), της αγωγής της στο Δικαστήριο της Κριμαίας, για την αναδοχή παιδιού που τελούσε υπό την προστασία του Κράτους της Ουκρανίας, σε ίδρυμα της περιοχής της Συμφερούπολης. Η απόρριψη θεμελιώθηκε στην έλλειψη διακρατικών συμφωνιών των δύο κρατών.

Από το 2017 είναι μέλος του φορέα "ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ" και μέλος του κινήματος - κόμματος ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ. Με αρωγό και σύμμαχο την επικεφαλή της Ζωή Κωνσταντοπούλου επιχειρεί την επαναφορά της νομιμότητας στον Τομέα της Δικαιοσύνης και δίνει μάχη για την εξυγίανση του σώματος των συμβολαιογράφων από υπόδικους και επίορκους, ούσα η μόνη που έχει καταθέσει αίτηση ακύρωσης στο ΣτΕ κατά των παρανόμων πλειστηριασμών.

Κατέβηκε υποψήφια στις Ευρωεκλογές του 2019.

Με τις εκλογές της 25ης Ιουνίου 2023, εκλέχτηκε βουλεύτρια στην εκλογική περιφέρεια της Ανατολικής Αττικής με την Πλεύση Ελευθερίας».